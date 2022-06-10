- Кроме того, что эти растения ничем не помогут, они могут еще и нанести вред. Например, если на листике будет земля или другие загрязнения. Это может повлечь за собой заражение крови и даже столбняк , — говорит специалист.

Столбняк считается заболеванием со 100-процентной летальностью. Именно поэтому, как напоминает врач, при загрязнении ран землей, больших ссадинах важно вовремя ввести столбнячный анатоксин не привитым от столбняка или тем, кто не помнит, делал прививку или нет.