Как объяснила врач-инфекционист Светлана Машкова, теория, что обеззаразить рану поможет чистотел или подорожник, — всего лишь миф, которому не стоит доверять.
Врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ»
- Кроме того, что эти растения ничем не помогут, они могут еще и нанести вред. Например, если на листике будет земля или другие загрязнения. Это может повлечь за собой заражение крови и даже столбняк, — говорит специалист.
Столбняк считается заболеванием со 100-процентной летальностью. Именно поэтому, как напоминает врач, при загрязнении ран землей, больших ссадинах важно вовремя ввести столбнячный анатоксин не привитым от столбняка или тем, кто не помнит, делал прививку или нет.
Что делать, если под рукой нет аптечки
Светлана Машкова советует использовать чистую питьевую воду (можно купить бутылку) и обычные сухие салфетки.
- Рану следует промыть до удаления загрязнений землей, салфетками вытереть кожу вокруг раны и направиться до места, где можно ее обработать (травмпункт или дом), — рекомендует доктор.
Верный признак заражения
Понять, что произошло заражение раны можно по образовавшемуся гною. Если он появился, надо сходить к врачу — в травмпункт или поликлинику. При необходимости уточнения диагноза, может потребоваться сдать анализ крови с лейкоцитарной формулой и на С-реактивный белок, а также сделать бакпосев из раны.
- Заражение может произойти из-за загрязнения раны фекалиями людей и животных, отходами жизнедеятельности, а также стекловатой, которая дополнительно травмирует ткани и способствует распространению инфекции, — уточняет Светлана Машкова.
Как правильно обрабатывать ссадины и раны
Мыло для этого врач-инфекционист использовать не советует. Лучше взять для обработки 3-процентный раствор перекиси водорода или просто чистую питьевую воду. Также можно использовать антисептики, но только не спиртовые.
Для быстрой остановки крови, по словам Светланы Машковой, предлагает действовать так:
использовать перекись водорода, гемостатическую губку;
не трогать рану какое-то время для образования в ней сгустка фибрина и остановки крови;
прижать, но не слишком сильно рану повязкой (повязка должна быть такой, чтобы она легко отделялась от раны — вата не подойдет, так как прилипает к свежим ранам). Можно использовать пластырь. Пластырь и повязку надо менять по мере его пропитывания отделяемым раны, а уже сухие раны — лучше не закрывать.
- При этом, в процессе заживления, раны не следует мочить, если есть признаки воспаления или еще не сформировался струп — корка, под которой происходит процесс заживления, — добавляет врач.