Снимите кольца и не двигайтесь: фельдшер скорой рассказала, как оказать первую помощь при укусе змеи

Как рассказали «Доктору Питеру» в петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в этом сезоне змеиных жертв пока не было. Однако статистика показывает: каждое лето туда обычно доставляют около десятка пострадавших, обычно от гадюк. И многое может зависеть от того, как быстро человек вызовет скорую и насколько правильно будет оказана первая помощь.
О том, какие симптомы появляются после укуса змеи и что категорически нельзя делать при оказании первой помощи, в своем телеграм-канале рассказала фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына.
14 возможных симптомов
онемение в месте укуса,
постепенное распространение боли и отека в пострадавшей руке или ноге (обычно в эти места кусают змеи) и за ее пределами,
образование пузырей с серозным (прозрачная белковая жидкость — Прим. ред.) или серозно-геморрагическим (с примесью крови — Прим. ред.) содержимым,
появление ограниченной подвижности — ннапример, при укусе в кисть рука перестает сгибаться,
увеличение лимфатических узлов,
в некоторых случаях возможно развитие некроза,
сонливость, слабость или иногда, наоборот, возбуждение,
головокружение,
тошнота и рвота,
озноб,
тахикардия,
снижение артериального давления через 4-12 часов после укуса
одышка,
сухость и горький вкус во рту.
Что делать сразу после укуса змеи
Прежде всего, по словам Екатерины Синицыной, не надо применять никакие экстремальные методы помощи — накладывать жгуты, отсасывать яд, делать разрезы, прижигать огнем или обкладывать льдом.
- Исследования показали, что все эти методы неэффективны, а некоторые даже опасны — они приводят к инфицированию и усилению кровотечения. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления (особенно при укусах гюрзы, гадюк), повышает возможность летального исхода. При отсасывании удается эвакуировать не более 20% яда, но очень велика опасность инфицирования ранки от укуса, — предупреждает медик.
Что, наоборот, должно помочь — советы фельдшера
Успокойте пострадавшего или успокойтесь сами, если это произошло с вами. Нужно избегать истерик и иметь в виду, что далеко не все укусы приводят к отравлению — примерно в 50% случаев змея не впрыскивает яд в жертву (это называется «сухие укусы»);
Немедленно снимите кольца, браслеты и прочие украшения на пострадавшей руке. При укусе змеи очень вероятен отек, и все это будет мешать циркуляции крови.
Примите антигистаминный препарат.
Сделайте так, чтобы укушенная рука или нога не двигалась (обеспечьте иммобилизацию). Сокращения мышц способствуют распространению яда по организму.
Вызовите скорую помощь или как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайшую больницу (он не должен идти сам — транспортировка на носилках).
Если змея мертва, сфотографируйте ее — это может помочь врачам в идентификации.
Пока едете в больницу или ждете скорую помощь — пейте больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание и ускорить выведение яда из организма.
И никакого алкоголя — он запрещен.
Как лечат в больнице
Как ранее рассказывал «Доктору Питеру» главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин, лечение в стационаре пострадавших от змеиных укусов занимает обычно 10-12 дней.
Причем введение «антигадюковой сыворотки» требуется не всегда — по словам специалиста, необходимость этого врачи определяют по скорости распространения отека. Если такой необходимости нет, пациенту вводят противостолбнячную сыворотку или столбнячный анатоксин.
Кроме того, если позволяет состояние пациента и у него нет хронических заболеваний, в НИИ скорой помощи для лечения применяют гипербарическую оксигенацию (насыщение тканей кислородом — Прим. ред.). По словам врача, практика показала, что это помогает быстрее снять отек.