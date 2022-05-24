Снимите кольца и не двигайтесь: фельдшер скорой рассказала, как оказать первую помощь при укусе змеи
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Как рассказали «Доктору Питеру» в петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в этом сезоне змеиных жертв пока не было. Однако статистика показывает: каждое лето туда обычно доставляют около десятка пострадавших, обычно от гадюк. И многое может зависеть от того, как быстро человек вызовет скорую и насколько правильно будет оказана первая помощь.

О том, какие симптомы появляются после укуса змеи и что категорически нельзя делать при оказании первой помощи, в своем телеграм-канале рассказала фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына.

Екатерина Синицына
Медицина

Фельдшер скорой помощи

t.me/mama_sinka

14 возможных симптомов

  1. онемение в месте укуса,

  2. постепенное распространение боли и отека в пострадавшей руке или ноге (обычно в эти места кусают змеи) и за ее пределами,

  3. образование пузырей с серозным (прозрачная белковая жидкость — Прим. ред.) или серозно-геморрагическим (с примесью крови — Прим. ред.) содержимым,

  4. появление ограниченной подвижности — ннапример, при укусе в кисть рука перестает сгибаться,

  5. увеличение лимфатических узлов,

  6. в некоторых случаях возможно развитие некроза,

  7. сонливость, слабость или иногда, наоборот, возбуждение,

  8. головокружение,

  9. тошнота и рвота,

  10. озноб,

  11. тахикардия,

  12. снижение артериального давления через 4-12 часов после укуса

  13. одышка,

  14. сухость и горький вкус во рту.

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Что делать сразу после укуса змеи

Прежде всего, по словам Екатерины Синицыной, не надо применять никакие экстремальные методы помощи — накладывать жгуты, отсасывать яд, делать разрезы, прижигать огнем или обкладывать льдом.

- Исследования показали, что все эти методы неэффективны, а некоторые даже опасны — они приводят к инфицированию и усилению кровотечения. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления (особенно при укусах гюрзы, гадюк), повышает возможность летального исхода. При отсасывании удается эвакуировать не более 20% яда, но очень велика опасность инфицирования ранки от укуса, — предупреждает медик.

Что, наоборот, должно помочь — советы фельдшера

  • Успокойте пострадавшего или успокойтесь сами, если это произошло с вами. Нужно избегать истерик и иметь в виду, что далеко не все укусы приводят к отравлению — примерно в 50% случаев змея не впрыскивает яд в жертву (это называется «сухие укусы»);

  • Немедленно снимите кольца, браслеты и прочие украшения на пострадавшей руке. При укусе змеи очень вероятен отек, и все это будет мешать циркуляции крови.

  • Примите антигистаминный препарат.

  • Сделайте так, чтобы укушенная рука или нога не двигалась (обеспечьте иммобилизацию). Сокращения мышц способствуют распространению яда по организму.

  • Вызовите скорую помощь или как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайшую больницу (он не должен идти сам — транспортировка на носилках).

  • Если змея мертва, сфотографируйте ее — это может помочь врачам в идентификации.

  • Пока едете в больницу или ждете скорую помощь — пейте больше воды, чтобы предотвратить обезвоживание и ускорить выведение яда из организма.

  • И никакого алкоголя — он запрещен.

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Как лечат в больнице

Как ранее рассказывал «Доктору Питеру» главный токсиколог Петербурга, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи Алексей Лодягин, лечение в стационаре пострадавших от змеиных укусов занимает обычно 10-12 дней.

Причем введение «антигадюковой сыворотки» требуется не всегда — по словам специалиста, необходимость этого врачи определяют по скорости распространения отека. Если такой необходимости нет, пациенту вводят противостолбнячную сыворотку или столбнячный анатоксин.

Кроме того, если позволяет состояние пациента и у него нет хронических заболеваний, в НИИ скорой помощи для лечения применяют гипербарическую оксигенацию (насыщение тканей кислородом — Прим. ред.). По словам врача, практика показала, что это помогает быстрее снять отек.

Анастасия Романова