Снимите кольца и не двигайтесь: фельдшер скорой рассказала, как оказать первую помощь при укусе змеи

Как рассказали «Доктору Питеру» в петербургский НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, в этом сезоне змеиных жертв пока не было. Однако статистика показывает: каждое лето туда обычно доставляют около десятка пострадавших, обычно от гадюк. И многое может зависеть от того, как быстро человек вызовет скорую и насколько правильно будет оказана первая помощь.

О том, какие симптомы появляются после укуса змеи и что категорически нельзя делать при оказании первой помощи, в своем телеграм-канале рассказала фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына.