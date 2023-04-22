Никогда не делайте этого на природе, чтобы после выходных не оказаться в больнице: 6 запретов врача

Пользоваться солнцезащитными средствами важно вне зависимости от погоды, ведь солнечный ожог легко получить даже в прохладный облачный день. Фактор защиты от ультрафиолетовых лучей (SPF) должен составлять не менее 30+. Если вы все-таки обгорели, не нужно лечить ожог вазелином, растительным маслом или сметаной. Все эти средства образуют на коже плотную пленку, под которой ткани начинают отекать и воспаляться. Для обработки солнечных ожогов лучше выбирать аптечные мази или кремы, в состав которых входит экстракт алоэ или пантенол.