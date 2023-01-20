Лучше отмените отпуск: эти последствия ждут тех, кто отправится на отдых в Таиланд, Египет и ОАЭ

— Нужно взвесить, насколько польза от этого отдыха будет превышать возможные риски. В первую очередь стоит обратить внимание на текущее состояние здоровья, отсутствие острых заболеваний, обострений хронических болезней. У вас точно не должно быть переломов и открытых ран — непонятно, как травма поведет себя в другом климате, — говорит врач.

Почему это так вредно

Перемена климата с мороза на жару будет обязательно сопровождаться акклиматизацией, которая в норме у человека составляет примерно 10-14 дней. И это если человек здоров. Если есть какие-то хронические заболевания, то тогда процесс акклиматизации может затянуться.

Что может измениться в процессе акклиматизации?

Во первых, режим сна и бодрствования. В связи с этим может быть:

повышенная температура,

слабость, сильная утомляемость, которая не связана с какими-либо заболеваниями.

Во-вторых, могут возникнуть острые инфекционные заболевания, которые связаны с особенностью данной местности:

кишечные,

респираторные,

кожные инфекции.

В-третьих, могут обостриться такие хронические заболевания, как:

артериальная гипертензия, за счет смены климата и смены часовых поясов, гипертонические кризы, ишемия миокарда, нарушения сердечного ритма.

Кстати, зачастую люди заболевают сразу после перелета в ту или другую сторону.