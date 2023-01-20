Лучше отмените отпуск: эти последствия ждут тех, кто отправится на отдых в Таиланд, Египет и ОАЭ

В середине зимы, скучая по теплу и солнцу, многие планируют отдых в жарких странах, чтобы 1-2 недели провести на море. Но полезно ли это для организма? Какие существуют рекомендации при резкой смене климата? И можно ли брать с собой ребенка? Об этом рассказала врач Светлана Машкова.
Врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ»
— Нужно взвесить, насколько польза от этого отдыха будет превышать возможные риски. В первую очередь стоит обратить внимание на текущее состояние здоровья, отсутствие острых заболеваний, обострений хронических болезней. У вас точно не должно быть переломов и открытых ран — непонятно, как травма поведет себя в другом климате, — говорит врач.
Почему это так вредно
Перемена климата с мороза на жару будет обязательно сопровождаться акклиматизацией, которая в норме у человека составляет примерно 10-14 дней. И это если человек здоров. Если есть какие-то хронические заболевания, то тогда процесс акклиматизации может затянуться.
Что может измениться в процессе акклиматизации?
Во первых, режим сна и бодрствования. В связи с этим может быть:
повышенная температура,
слабость, сильная утомляемость, которая не связана с какими-либо заболеваниями.
Во-вторых, могут возникнуть острые инфекционные заболевания, которые связаны с особенностью данной местности:
кишечные,
респираторные,
кожные инфекции.
В-третьих, могут обостриться такие хронические заболевания, как:
артериальная гипертензия, за счет смены климата и смены часовых поясов,
гипертонические кризы,
нарушения сердечного ритма.
Кстати, зачастую люди заболевают сразу после перелета в ту или другую сторону.
Как обезопасить себя
— Запланируйте именно длительный отдых, не менее 2-4 недель, иначе отпуск, скорее всего, пойдет во вред. Это связано с тем, что при возвращении в привычный ритм снова начнется процесс акклиматизации, таким образом, весь процесс займет около 1,5 месяцев и польза от отдыха будет крайне сомнительная, — пояснила врач.
Безопасным считается перепад температуры не более 10 градусов. Максимально высокий и не безопасный для человека — это перепад от 25 градусов и более.
Следует взять с собой аптечку. В случае, если вы постоянно принимаете лекарства, то необходимо продолжать соблюдать все назначения. Среди них, как правило, — антиаритмические средства, гипотензивные, препараты для лечения бронхиальной астмы, колитов, панкреатитов — то есть все то, что человек принимает в ежедневном режиме. Ни в коем случае нельзя отменять эти препараты.
Чтобы отдых принес как можно больше радости, постарайтесь:
долго не лежать на солнце,
не пить много спиртного,
нормально спать,
не экспериментировать с местной кухней,
пользоваться средствами с УФ-фильтрами, желательно максимальной защиты,
пить достаточное количество чистой бутилированной воды,
обязательно мыть руки перед едой и после посещения туалета,
не контактировать с местными животными, неизвестными растениями и рыбами.
А как же дети?
— Если ребенка зимой отвезти в жаркие страны меньше, чем на 2 недели, то это определенно не будет полезным отдыхом. Потому что 1,5 месяца акклиматизации сначала в одну сторону, потом — в другую принесут неокрепшему организму ребенка большой вред, — говорит врач.
Если хотите путешествовать с малышом, то постарайтесь уехать на месяц. В идеале — это улететь на зимовку в начале декабря и вернуться уже весной.