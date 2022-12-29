Как отмечает Геннадий Онищенко, вероятность столкнуться с редкой инфекцией куда выше в странах с теплым климатом. Причем чаще всего сам процесс заражения происходит из-за некачественной очистки воды в бассейне, так как в организм амеба попадает именно через воду.

Врач отмечает: диагностировать заражение амебой начали уже несколько десятилетий назад. Впрочем, паразит и раньше существовал, просто до этого все симптомы списывали на другие диагнозы.

Онищенко предупреждает: заразиться можно не только при нырянии, но и вдыхая воздух. Через слизистую амеба попадет в мозг, и если проблему не обнаружить вовремя, разовьется энцефалит. Вылечить его возможно, но очень тяжело — и без помощи врача не обойтись.