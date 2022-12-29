На днях ленты новостей облетела история мужчины, который умер из-за «поедающего мозг» паразита Naegleria fowleri. Погибший мужчина вернулся на родину, в Южную Корею, после отпуска в Таиланде, — вероятно, именно там он и подхватил паразита. Перед смертью у пострадавшего были сильные головные боли, лихорадка, рвота и проблемы с речью.
Академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко объяснил, в каких странах и при каких условиях можно столкнуться с опасной амебой. И, к сожалению, от этого никто не застрахован.
Врач-эпидемиолог, бывший главный государственный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН.
Как отмечает Геннадий Онищенко, вероятность столкнуться с редкой инфекцией куда выше в странах с теплым климатом. Причем чаще всего сам процесс заражения происходит из-за некачественной очистки воды в бассейне, так как в организм амеба попадает именно через воду.
Врач отмечает: диагностировать заражение амебой начали уже несколько десятилетий назад. Впрочем, паразит и раньше существовал, просто до этого все симптомы списывали на другие диагнозы.
Онищенко предупреждает: заразиться можно не только при нырянии, но и вдыхая воздух. Через слизистую амеба попадет в мозг, и если проблему не обнаружить вовремя, разовьется энцефалит. Вылечить его возможно, но очень тяжело — и без помощи врача не обойтись.
Самый большой риск заразиться паразитом у тех, кто поедет отдыхать в страны с теплым климатом, пояснил Онищенко в эфире радио
Первичный амебный менингоэнцефалит — болезнь довольно редкая. Например, в США за почти 10 лет зафиксировали чуть больше 13 случаев. Однако инфекция крайне опасна и отличается высокой степенью летальности: из всех заболевших с 1962 года выжили всего четверо.
Как отмечает микробиолог Аризонского университета Чарльз Герб, чаще всего заражаются мальчики младше 18 лет. Скорей всего, это связано с тем, что они чаще купаются и ныряют в сомнительных водоемах.
Никаких экспресс-тестов, которые помогли бы быстро проверить безопасность водоема, нет. Главный и единственный способ профилактики — купаться, не погружаясь в воду полностью. Также можно использовать зажимы для носа.