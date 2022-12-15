В Дании мужчина скончался спустя четыре года после того, как его укусила кошка. Фатальный укус случился в 2018 году, когда Хенрик Плеттнер решил взять из приюта кошку с котятами. Животное вцепилось ему в палец, когда мужчина взял одного из малышей на руки.
Через несколько часов рука распухла в два раза, Плеттнеру пришлось целый месяц пролежать в больнице и перенести 15 операций. Спустя четыре месяца после лечения Хенрик все еще не мог пошевелить укушенным пальцем — в итоге врачи решили его ампутировать. Это не слишком помогло: здоровье мужчины начало ухудшаться. Ситуацию осложняли хронические заболевания. Так, мать датчанина отметила, что он страдал от диабета и подагры, развилась у него и пневмония.
«У сына была ослабленная иммунная система и очень неустойчивое здоровье», — объяснила женщина.
Скончался мужчина в 2022 году. Изучив все обстоятельства, врачи пришли к выводу, что виноват во всем злосчастный кошачий укус.
Выяснилось, что кошка укусила Хенрика прямо в кровеносный сосуд — рана быстро затянулась, но в кровь попала бактерия Pasteurella multocida. Активное размножение «пастерелл» спровоцировало развитие гнойного процесса, тромбозы мелких сосудов и отек.
В некоторых случаях этот возбудитель может привести к редкой бактериальной инфекции под названием «некротизирующий фасциит». Это быстро прогрессирующее воспаление фасций (соединительнотканная оболочка, которая образует чехол мышцы. — Прим. ред.), которое сопровождается развитием сосудистого тромбоза и некрозом тканей, вовлеченных в патологический процесс. Все это происходит на фоне тяжелой интоксикации, что иногда заканчивается летальным исходом.
Вдова Хенрика призвала всех осторожнее относиться к кошачьим укусам и обращаться к врачам, не прибегая к самолечению.
по материалам Express.co.uk