Аптечка в отпуск на море: список лекарств, которые надо взять с собой в путешествие

Список лекарств: основные компоненты

Стандартный набор для «отпускной» аптечки должен включать в себя следующие препараты:

При отравлениях

Основа первой помощи при отравлениях — это абсорбирующие препараты . Можно обойтись обычным активированным углем, а можно запастись «Энтеросгелем» или порошками-сорбентами, например «Полисорбом». На случай отравления с диареей стоит купить «Смекту» и порошок для приготовления раствора электролитов — «Регидрон». При сильной интоксикации он поможет не допустить обезвоживания и быстро восстановить водно-солевой баланс в организме.

При порезах, ранах и ожогах

Даже, если в ваши планы не входят ни прогулки по горам, ни сплавы по горным рекам, положить в аптечку что-то на случай травмы или пореза будет нелишним. Как минимум, это должен быть антисептик для обработки ран, пластырь или бинты . Пригодится и мазь для ушибов и растяжений, а также крем или гель с пантентолом или бепантеном — для спасения кожи после солнечных ожогов.

А чтобы до ожогов дело не дошло, лучше заранее запастись защитными средствами с высоким уровнем SPF и не забывать обрабатывать ими лицо и тело. В жарком климате делать это необходимо при каждом выходе на улицу. Даже, если день выдался пасмурным, и кажется, что солнце никак не навредит вашей коже.

Простудные заболевания

В любой аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты. Оптимальным вариантом станет парацетамол. Он подойдет и взрослым, и детям. Главное — не забывать читать инструкцию и не превышать рекомендуемую дозировку. В качестве дополнения можно взять таблетки для горла или назальные капли.

Аллергии