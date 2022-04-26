С возрастом наша жизнь меняется — как и меняется наше тело и его потребности. Есть болезни и состояния, с которыми гораздо чаще сталкиваются молодые люди — а есть недуги, которые приходят уже в зрелости и в старости.
Именно поэтому состав базовой домашней аптечки тоже со временем меняется. О том, как именно, рассказывает терапевт Екатерина Корсева.
- Содержимое базовой аптечки будет отличаться в зависимости от возраста человека и наличия сопутствующих заболеваний. В семьях, где есть дети и пожилые люди, ее состав обычно шире. Тем не менее можно выделить ряд препаратов, которые всегда должны быть под рукой.
В 20 — 30 лет
Молодежь часто предпочитает вести активный образ жизни, что в целом замечательно и полезно для здоровья. Но у этой «медали» есть и обратная сторона — частые травмы и раны. На этот случай в аптечке обязательно следует держать антисептические средства для обработки порезов, запас пластырей и бинтов. Не лишним будет запастись мазью от ушибов и растяжений.
Обратить внимание также стоит на средства первой помощи при отравлениях и интоксикации. Помимо абсорбирующих препаратов (активированного угля, «Энтеросгеля», порошков-сорбентов) понадобятся лекарства от диареи и обезвоживания. Оптимальный и недорогой вариант — порошок «Регидрон». Его используют для приготовления раствора электролитов, помогающего оперативно восстановить водно-солевой баланс и обменные процессы в организме.
В аптечку людей, страдающих от аллергий, обязательно стоит включить антигистаминные препараты. Даже если аллергическая реакция проявляется нечасто и не причиняет серьезного дискомфорта, запас такого лекарства иметь все равно необходимо.
Наконец, в аптечке всегда должны быть жаропонижающие препараты. Самым универсальным вариантом является парацетамол. Его можно принимать как взрослым, так и детям. Главное, соблюдать указанную в инструкции дозировку.
В 40 — 50 лет
После 40 лет, как правило, человек уже в курсе «слабых мест» своего организма. Поэтому при формировании аптечки на первый план выходят препараты, предназначенные для облегчения симптомов хронических заболеваний. Например, таблетки от повышенного артериального давления. Даже если на постоянной основе человек не принимает такие препараты, в случае гипертонического криза он сможет быстро снизить давление.
При проблемах с желудочно-кишечным трактом в аптечку можно включить препараты с различными ферментами для улучшения пищеварения. А при частых головных болях или болях в желудке — спазмолитики. Важно не путать их с анальгетиками. Если первые расслабляют мускулатуру внутренних органов и снимают спазм, то вторые воздействуют на центр головного мозга, ответственный за восприятие боли. Анальгетики должен назначать врач в зависимости от типа проблемы и особенностей организма пациента. Бесконтрольный прием таких препаратов чреват серьезными проблемами — вплоть до язвы желудка.
С осторожностью следует подходить и к витаминам. В возрасте 40 — 50 лет люди часто поддаются порыву желания «продлить молодость» и начинают скупать всяческие БАДы и витаминные комплексы. Однако выбор витаминов и подбор их дозировки также лучше доверить врачу. В противном случае можно не только не добиться желаемого, но и навредить организму.
Кстати
Аптечку со всем необходимым важно держать не только у себя дома и в автомобиле: все самые нужные медикаменты должны быть и на даче. Подробнее о том, как сформировать дачную аптечку, можно прочитать ЗДЕСЬ.