- Содержимое базовой аптечки будет отличаться в зависимости от возраста человека и наличия сопутствующих заболеваний. В семьях, где есть дети и пожилые люди, ее состав обычно шире. Тем не менее можно выделить ряд препаратов, которые всегда должны быть под рукой.

В 20 — 30 лет

Молодежь часто предпочитает вести активный образ жизни, что в целом замечательно и полезно для здоровья. Но у этой «медали» есть и обратная сторона — частые травмы и раны. На этот случай в аптечке обязательно следует держать антисептические средства для обработки порезов, запас пластырей и бинтов. Не лишним будет запастись мазью от ушибов и растяжений.

Обратить внимание также стоит на средства первой помощи при отравлениях и интоксикации. Помимо абсорбирующих препаратов (активированного угля, «Энтеросгеля», порошков-сорбентов) понадобятся лекарства от диареи и обезвоживания. Оптимальный и недорогой вариант — порошок «Регидрон». Его используют для приготовления раствора электролитов, помогающего оперативно восстановить водно-солевой баланс и обменные процессы в организме.