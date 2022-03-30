Парацетамол — один из самых известных препаратов. Это лекарство часто используют для того, чтобы сбить высокую температуру или облегчить боль. Блистеры с этими таблетками есть почти в каждом доме, ведь они такие универсальные. Заболела голова? Парацетамол поможет. Надо сбить температуру? И здесь это лекарство тоже пригодиться.

Конечно, в некоторых случаях без анальгетиков и жаропонижающих действительно не обойтись. Особенно, если речь идет о головной боли. Неврологи давно пришли к единому мнению, что такую боль терпеть нельзя, а если вы страдаете от нее чаще, чем 5 раз в месяц, то обязательно нужна консультация специалиста.

Какие могут быть побочки

Но некоторые привыкли глотать обезболивающие и жаропонижающие препараты даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Однако злоупотребление парацетамолом точно не пройдет бесследно, пишет британское издание Express. Так, вы можете страдать от следующих побочных эффектов:

постоянная сонливость;

проблемы с концентрацией внимания;

у вас могут начаться проблемы с памятью;

вы можете страдать от запора;

появляются проблемы с дыханием, некоторые жалуются на одышку;

замедляются реакции;

появляется апатия, депрессия;

некоторые жалуются на резкие перепады настроения, внезапную агрессию.

Самые распространенные побочные эффекты от парацетамола — это апатия, депрессивное состояния, проблемы с эмоциональной восприимчивостью. Ученые из разных стран проводили исследования , в которых доказали, что жаропонижающее действительно может убивать наши эмоции, причем как хорошие, так и плохие.

Так, после эксперимента, в котором приняли участие 82 человека, исследователям удалось выяснить, что студенты, принявшие парацетамол, были готовы идти на куда больший риск, чем их ровесники, принимавшие плацебо. Кроме того, испытуемые в анкетах должны были оценить уровень риска при различных сценариях: например, во время участия в ставках на спорт, прыжка с тарзанки и высокого моста. В одном из таких опросов те, кто принял парацетамол, были склонны занижать риски. Подробнее об эксперименте можно прочитать ЗДЕСЬ.