Парацетамол — один из самых известных препаратов. Это лекарство часто используют для того, чтобы сбить высокую температуру или облегчить боль. Блистеры с этими таблетками есть почти в каждом доме, ведь они такие универсальные. Заболела голова? Парацетамол поможет. Надо сбить температуру? И здесь это лекарство тоже пригодиться.
Конечно, в некоторых случаях без анальгетиков и жаропонижающих действительно не обойтись. Особенно, если речь идет о головной боли. Неврологи давно пришли к единому мнению, что такую боль терпеть нельзя, а если вы страдаете от нее чаще, чем 5 раз в месяц, то обязательно нужна консультация специалиста.
Какие могут быть побочки
Но некоторые привыкли глотать обезболивающие и жаропонижающие препараты даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Однако злоупотребление парацетамолом точно не пройдет бесследно, пишет британское издание
постоянная сонливость;
проблемы с концентрацией внимания;
у вас могут начаться проблемы с памятью;
вы можете страдать от запора;
появляются проблемы с дыханием, некоторые жалуются на одышку;
замедляются реакции;
появляется апатия, депрессия;
некоторые жалуются на резкие перепады настроения, внезапную агрессию.
Самые распространенные побочные эффекты от парацетамола — это апатия, депрессивное состояния, проблемы с эмоциональной восприимчивостью. Ученые из разных стран
Так, после эксперимента, в котором приняли участие 82 человека, исследователям удалось выяснить, что студенты, принявшие парацетамол, были готовы идти на куда больший риск, чем их ровесники, принимавшие плацебо. Кроме того, испытуемые в анкетах должны были оценить уровень риска при различных сценариях: например, во время участия в ставках на спорт, прыжка с тарзанки и высокого моста. В одном из таких опросов те, кто принял парацетамол, были склонны занижать риски. Подробнее об эксперименте можно прочитать ЗДЕСЬ.
Про передозировку
Эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании уверены: если вы 1-2 раза в месяц выпиваете таблетку парацетамола, то переживать не стоит. Никак опасных побочек не будет. Лекарство может разрушить здоровье и психику, если вы будете часто им злоупотреблять.
«Единичный прием одной или двух таблеток вряд ли будет вредным. Однако некоторые могут принять и до 8 таблеток всего за сутки», — говорят фармацевты.
Так, на передозировку могут указать следующие симптомы: тошнота, диарея, спазмы и боли в животе, отеки. В этом случае необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее.
Кстати
Ученые из Эдинбургского университета месяц назад опубликовали исследование, в котором рассказали про еще один побочный эффект парацетамола. Оказывается, он может увеличивать риск развития заболеваний сердца и инсульта у гипертоников. Подробнее об исследовании можно прочитать ЗДЕСЬ.