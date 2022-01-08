Дело в том, что этанол вместе с парацетамолом может серьезно повредить печень — вплоть до летального исхода. Особенно опасно это лекарство для хронических алкоголиков.

Именно печень занимается расщеплением и этанола, и парацетамола, поэтому совмещение лекарства и крепких напитков — серьезный удар по этому органу. При высоких дозировках появляется риск умереть.

При этом важно помнить, что этанол есть не только в спиртном. Еще это вещество есть в следующих продуктах:

Бананы (особенно перезревшие)

Соленья

Квас

Кумыс, кефир

Другие же продукты мешают парацетамолу усваиваться. Это, например, овощи, фрукты и травы с высоким содержанием пектина и углеводов. Еще парацетамол лучше не смешивать с крестоцветными (капустой, брокколи, брюссельской капустой).

Чай из гибискуса обладает множеством полезных, но, как выяснили ученые, он также способен уменьшить эффективность парацетамола.