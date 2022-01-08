Парацетамол — один из самых известных препаратов. Это лекарство часто используют для того, чтобы сбить высокую температуру или облегчить боль. Однако даже эти безобидные на первый взгляд таблетки нужно употреблять с осторожность: парацетамол можно смешивать далеко не со всеми продуктами, сообщает издание
Так, врачи предупреждают: парацетамол категорически нельзя совмещать с употреблением спиртного. Этанол, который есть в горячительных напитках, в сочетании с препаратом может привести к тяжелым последствиям — вплоть до летального исхода.
Дело в том, что этанол вместе с парацетамолом может серьезно повредить печень — вплоть до летального исхода. Особенно опасно это лекарство для хронических алкоголиков.
Именно печень занимается расщеплением и этанола, и парацетамола, поэтому совмещение лекарства и крепких напитков — серьезный удар по этому органу. При высоких дозировках появляется риск умереть.
При этом важно помнить, что этанол есть не только в спиртном. Еще это вещество есть в следующих продуктах:
Бананы (особенно перезревшие)
Соленья
Квас
Кумыс, кефир
Другие же продукты мешают парацетамолу усваиваться. Это, например, овощи, фрукты и травы с высоким содержанием пектина и углеводов. Еще парацетамол лучше не смешивать с крестоцветными (капустой, брокколи, брюссельской капустой).
Чай из гибискуса обладает множеством полезных, но, как выяснили ученые, он также способен уменьшить эффективность парацетамола.
Кстати
Не так давно ученые выяснили, что парацетамол обладает рядом неожиданных побочных эффектов. Так, в рамках эксперимента выяснилось, что эти таблетки могут сделать человека бесстрашным.
Кроме того, люди, выпившие парацетамол, становятся на время менее эмоциональными и восприимчивыми.
Вообще парацетамол нельзя принимать бездумно — точно также, как и порошки против гриппа и ОРВИ. О том, почему не всякую температуру стоит сбивать таблетками и к чему приведет передозировка лекарства — читай ЗДЕСЬ.
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