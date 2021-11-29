Что делать, если поднялась температура? Принять жаропонижающее или даже антибиотики? А может и вовсе не обращать внимания, если на градуснике чуть выше 37? Какие опасности могут скрываться за лихорадкой, если она сохраняется уже несколько дней?
- Различают два вида лихорадки — острая и хроническая, — поясняет врач-терапевт Олег Абакумов. — При хронической лихорадке температура от 37 и выше держится 15 дней и дольше. Острая лихорадка может длиться до 15 дней, например, при ОРВИ — обычно до пяти дней. Но если высокие значения «застряли» на вашем градуснике, нужно срочно исключить бактериальную инфекцию. Это покажет анализ крови.
Как отличить вирусную инфекцию (и ковид в том числе) от бактериальной
Если в анализе крови повышены уровни лейкоцитов и нейтрофилов, а лимфоциты понижены — это бактериальная инфекция.
Если лейкоциты и нейтрофилы понижены — вирусная.
Причем, чем ярче инфекция тем сильнее падают лимфоциты.
Высокий С-реактивный белок и СОЭ отличить бактериальную инфекцию от вирусной не поможет. Его повышенные показатели говорят только об одном — в организме есть воспаление, но неясно, какое.
Когда остались вопросы, можно сдать анализ на прокальцитонин. Если он высокий — бактерия точно пожаловала в организм.
Что делать, если высокая температура держится больше 3 дней
Получить предварительный диагноз.
Пройти дообследование, сдать анализы.
Получить список препаратов для лечения.
Узнать у врача про каждый препарат, который вызывает вопросы.
Если лечение не помогает, обратиться за вторым врачебным мнением.
Это абсолютно нормальная история. Речь идет о вашем здоровье.
Причины, почему температура сохраняется дольше двух недель
Гинекологические заболевания.
Пиелонефрит.
Туберкулез.
Заболевания, передающиеся половым путем.
У пожилых людей — онкология, лейкемия, ревматоидный артрит.
- Если у вас долгая лихорадка, надо обратить внимание на плохой аппетит, снижение веса, высыпания на коже, припухлости на подушечках пальцев рук и ног, увеличенные лимфоузлы (в паху и подмышками), — говорит врач Олег Абакумов. — Эти и другие признаки — явный сигнал о том, что со здоровьем есть проблемы. И жаропонижающее тут не поможет.
При лихорадке жаропонижающие не принимают курсом и не комбинируют с антибиотиком. Повторно выпить жаропонижающее можно, если вы плохо переносите температуру. Достаточно, если столбик термометра упадет даже на 1,5-2 градуса.
Анализы, которые надо сдать, если температура держится долго по непонятным причинам
общий анализ крови,
биохимический анализ — АЛТ, АСТ, креатенин, билирубин,
СРБ, ферритин,
коагулограмма,
RW, антитела к ВИЧ,
общий анализ мочи,
посев мочи или крови на стерильность и АБ,
УЗИ желудочно-кишечного тракта и почек,
ЭКГ,
диаскин-тест (проба на турберкулез).
Причины повышения температуры у здорового человека
интенсивная физическая нагрузка,
приняли горячую ванну или плотно поели,
испытываете сильный стресс,
овуляция у женщин,
на улице или в доме очень жарко.
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