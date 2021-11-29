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Что делать, если поднялась температура? Принять жаропонижающее или даже антибиотики? А может и вовсе не обращать внимания, если на градуснике чуть выше 37? Какие опасности могут скрываться за лихорадкой, если она сохраняется уже несколько дней?

Олег Абакумов

медицина

врач-терапевт, пульмонолог

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- Различают два вида лихорадки — острая и хроническая, — поясняет врач-терапевт Олег Абакумов. — При хронической лихорадке температура от 37 и выше держится 15 дней и дольше. Острая лихорадка может длиться до 15 дней, например, при ОРВИ — обычно до пяти дней. Но если высокие значения «застряли» на вашем градуснике, нужно срочно исключить бактериальную инфекцию. Это покажет анализ крови.

Как отличить вирусную инфекцию (и ковид в том числе) от бактериальной

  1. Если в анализе крови повышены уровни лейкоцитов и нейтрофилов, а лимфоциты понижены — это бактериальная инфекция.

  2. Если лейкоциты и нейтрофилы понижены — вирусная.
    Причем, чем ярче инфекция тем сильнее падают лимфоциты.

  3. Высокий С-реактивный белок и СОЭ отличить бактериальную инфекцию от вирусной не поможет. Его повышенные показатели говорят только об одном — в организме есть воспаление, но неясно, какое.

  4. Когда остались вопросы, можно сдать анализ на прокальцитонин. Если он высокий — бактерия точно пожаловала в организм.

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Что делать, если высокая температура держится больше 3 дней

  1. Получить предварительный диагноз.

  2. Пройти дообследование, сдать анализы.

  3. Получить список препаратов для лечения.

  4. Узнать у врача про каждый препарат, который вызывает вопросы.

  5. Если лечение не помогает, обратиться за вторым врачебным мнением.

    Это абсолютно нормальная история. Речь идет о вашем здоровье.

Причины, почему температура сохраняется дольше двух недель

  1. Гинекологические заболевания.

  2. Пиелонефрит.

  3. Туберкулез.

  4. Заболевания, передающиеся половым путем.

  5. У пожилых людей — онкология, лейкемия, ревматоидный артрит.

- Если у вас долгая лихорадка, надо обратить внимание на плохой аппетит, снижение веса, высыпания на коже, припухлости на подушечках пальцев рук и ног, увеличенные лимфоузлы (в паху и подмышками), — говорит врач Олег Абакумов. — Эти и другие признаки — явный сигнал о том, что со здоровьем есть проблемы. И жаропонижающее тут не поможет.

При лихорадке жаропонижающие не принимают курсом и не комбинируют с антибиотиком. Повторно выпить жаропонижающее можно, если вы плохо переносите температуру. Достаточно, если столбик термометра упадет даже на 1,5-2 градуса.

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Анализы, которые надо сдать, если температура держится долго по непонятным причинам

  • общий анализ крови,

  • биохимический анализ — АЛТ, АСТ, креатенин, билирубин,

  • СРБ, ферритин,

  • коагулограмма,

  • RW, антитела к ВИЧ,

  • общий анализ мочи,

  • посев мочи или крови на стерильность и АБ,

  • УЗИ желудочно-кишечного тракта и почек,

  • ЭКГ,

  • диаскин-тест (проба на турберкулез).

Причины повышения температуры у здорового человека

  • интенсивная физическая нагрузка,

  • приняли горячую ванну или плотно поели,

  • испытываете сильный стресс,

  • овуляция у женщин,

  • на улице или в доме очень жарко.

Ранее токсиколог разъяснил «Доктору Питеру», в каких случаях бывает жар без температуры, когда появилось ощущение, что внутри все горит, лицо тоже, а температура тела в норме. Нередко причина в острой или горячей пище, но бывают и другие поводы жара внутри при нормальной температуре тела.

Анна Майская