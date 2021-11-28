Когда речь заходит о «вредном» холестерине, в первую очередь вспоминают продукты, от которых лучше отказаться тем, кто следит за здоровьем сосудов. Однако есть напитки, которые не только не навредят, но и помогут снизить уровень холестерина в крови.
1. Томатный сок
Специалисты
Причем, как говорят эксперты, ликопин лучше усваивается после термической обработки, однако свежие томаты тоже полезны.
А еще томат давно признали убийцей раковых клеток, так что сок из этого продукта определенно стоит того, чтобы добавить его в свой рацион.
Кому не стоит пить: людям со склонностью к аллергии — помидоры очень сильный аллерген. Тем, кто страдает от болезней почек. Дело в том, что помидоры богаты оксалатами, которые могут спровоцировать отложение камней в почках. Людям с заболеваниями ЖКТ: кислоты, которые есть в помидорах, могут вызвать изжогу.
2. Гранатовый сок
Ученые считают, что гранатовый сок защищает сосуды от атеросклероза. Кроме того, этот напиток может за 15 минут понизить уровень сахара в крови.
А еще гранатовый сок отлично помогает справиться со стрессом на рабочем месте. Как выяснили шотландские ученые во время эксперимента, он уменьшает частоту сердцебиения и улучшает настроение работников.
Многие боятся, что гранатовый сок разъест их зубную эмаль, кислоты, поступающей с пищей, так что напиток никак не влияет на улыбку.
Кому не стоит пить: неразбавленный сок граната категорически противопоказан тем, кто страдает от гастрита с повышенной кислотностью и язвой. Кроме того, гранатовый сок не стоит пить при хронических запорах.
А вот мнение о том, будто бы сосуды может «прочистить» крепкий алкоголь, не имеет ничего общего с действительностью. Врачи напоминают: спиртное ни для кого пользы не несет, а особенно — для тех, у кого и так есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.
3. Миндальное молоко
Популярное ныне миндальное молоко понравится тем, кто следит за здоровьем своих сосудов. Дело в том, что миндаль богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые помогают избавиться от «плохого» холестерина.
Однако с этим напитком следует быть осторожным: как говорят диетологи, содержание сахара в миндальном молоке нередко зашкаливает, да и консервантов там хватает. Кипятить миндальное молоко не стоит — так можно убить все полезные свойства.
Кому не стоит пить: тем, кто хочет похудеть — в миндальном молоке много углеводов. Нельзя пить тем, кто страдает от аллергии на орехи, кормящим мамам и беременным.
Кстати
Помочь снизить холестерин в крови смогут следующие варианты перекусов:
Шпроты
Попкорн
Фисташки
Яблоки
Хлеб из проросших зерен
Овсяные батончики
Сальса с фасолью
Комментарии0