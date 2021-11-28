1. Томатный сок

Специалисты Европейской федерации внутренней медицины выяснили, что в томатах и в томатном соке есть ликопин, который помогает снизить уровень холестерина в крови, а также снижает риск столкнуться с раком и болезнями сердца и сосудов.

Причем, как говорят эксперты, ликопин лучше усваивается после термической обработки, однако свежие томаты тоже полезны.

А еще томат давно признали убийцей раковых клеток, так что сок из этого продукта определенно стоит того, чтобы добавить его в свой рацион.

Кому не стоит пить: людям со склонностью к аллергии — помидоры очень сильный аллерген. Тем, кто страдает от болезней почек. Дело в том, что помидоры богаты оксалатами, которые могут спровоцировать отложение камней в почках. Людям с заболеваниями ЖКТ: кислоты, которые есть в помидорах, могут вызвать изжогу.