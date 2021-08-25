«Плавающая» норма
По словам кардиолога центра GMS Clinic Юрия Мещерякова, низкий уровень холестерина — не такая уж большая редкость. Правда, врачей интересует, прежде всего, не общий уровень холестерина, а отдельных его фракций, в частности липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). Их обычно называют «плохим» холестерином — именно их высокий уровень приводит к развитию атеросклероза (холестериновых бляшек в сосудах), а затем к инфарктам и инсультам. Считается, что уровень плохого холестерина не должен быть выше 2,5-3,0 ммоль/л. Однако, как уточняют специалисты, понятие «норма» здесь не вполне уместно — у людей с разными факторами риска (к примеру, пожилой возраст или избыточная масса тела) она будет своей.
Юрий Мещеряков
Кардиология
Терапевт, кардиолог, клинический фармаколог
- У нас нет какой-то общепринятой нормы, которая устроила бы все категории пациентов. У новорожденных детей, к примеру, уровень «плохого» холестерина находится на уровне 1 ммоль/л. Иметь такой уровень ЛПНП для взрослого человека, особенно сторонника «западных» диет — невиданное счастье. И если уровень ЛПНП находится в пределах 1,5-2 ммоль/л — это замечательно. Но иногда «плохой» холестерин бывает экстремально низким — порой значительно ниже 1 ммоль/л. Но в таком случае мы переживаем не столько за холестерин, сколько за то, что такая находка может указывать на какую-то патологию, — говорит Юрий Мещеряков.
Норма «плохого» холестерина в крови зависит от уровня сердечно-сосудистого риска человека. Риск рассчитывается индивидуально — для этого врачи используют специальную шкалу SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation). Она показывает, насколько у человека высок риск в ближайшие 10 лет умереть от инфаркта или инсульта. При расчете учитывается возраст, наследственность, курение, показатели артериального давления, сопутствующие заболевания и так далее. В итоге пациент оказывается в зеленой, желтой, оранжевой или красной зоне риска. Чем «краснее» — тем риск выше. Для каждой зоны своя норма ЛПНП.
Низкий — не всегда в плюс
Некоторым людям низкий «плохой» холестерин достается по наследству, но не всем можно сказать: «Повезло!». Везение можно приписать носителям так называемых «доброкачественных» генетических мутаций — к примеру, мутации «потери функции» гена PCSK9. У них будет гораздо больше рецепторов к «плохому» холестерину, что влияет на более эффективное удаление этой фракции липопротеинов из крови — как следствие, у носителя такой мутации намного ниже риски развития болезней сердца и сосудов, связанных с формированием атеросклероза. Такие «счастливчики» встречаются достаточно часто, особенно в азиатской популяции.
Но есть и тяжелые мутации — к примеру, абеталипопротеинемия (синдром Бассена–Корнцвейга). При этом редком генетическом нарушении синтеза липопротеинов у человека может вообще не быть «плохого» холестерина, но это уже далеко не плюс и грозит серьезными проблемами со здоровьем.
Низкий холестерин бывает также приобретенным.
- Это очень разнообразная группа состояний, которые проявляются разными симптомами и вдобавок низким уровнем ЛПНП. К примеру, уровень липидов может в какой-то момент значительно снизиться у людей с выраженным дефицитом питательных веществ в рационе. Во время войны, к примеру, люди мало едят и у них тоже низкий холестерин, но он их волнует в самую последнюю очередь. Еще одна причина — нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике, что может быть связано с заболеваниями органов ЖКТ. В этом случае будут снижаться все фракции холестерина, что, например, встречается при целиакии (глютеновой энтеропатии), — объясняет кардиолог.
Уровень холестерина, как правило, ниже и у любителей регулярных и интенсивных тренировок. По словам врача, это объясняется более эффективной утилизацией «плохого» холестерина.
- Я настоятельно рекомендую всем пациентам с повышенным холестерином минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере — это не просто совет, а фактически медицинское назначение. Хорошая физическая активность иногда дает бОльший эффект, чем лекарства, учитывая, что низкая приверженность к приему последних может делать лечение малоэффективным. Иногда на физнагрузке с правильной диетой, за счет снижения массы тела можно снизить холестерин на 20-30%. В целом коррекция образа жизни — безусловный элемент борьбы с высоким холестерином, — говорит врач.
Рано радоваться?
Когда «плохой» холестерин резко падает, но при этом в образе жизни человека ничего особо не изменилось, — это нехороший знак.
- Отдельно липидограмма мало о чем скажет — низкий холестерин и хорошо. Но если врач некоторое время наблюдает пациента, у которого был высокий холестерин, а потом быстро и неожиданно снизился до нормы или даже ниже — это повод задуматься. Начинаешь спрашивать: «Вы сели на диету или начали пить лекарства?» Но оказывается, пациент по-прежнему ест хинкали с бараниной, никаких лекарств не пьет и спортом не занимается. Такая ситуация может стать поводом пройти онкоскрининг. При очень большом количестве онкозаболеваний (лейкемии, раке легких, простаты, толстой кишки) мы можем случайно обнаружить снижение уровня холестерина. Холестерин — обязательный элемент в строительстве всех клеточных мембран и для построения раковых клеток он тоже нужен, — поясняет доктор.
Но, скорее всего, подозрительно хороший анализ будет не единственным «звоночком».
- Сама по себе липидограмма в диагностике онкозаболеваний большой роли не играет. Нужны дополнительные исследования, если у врача возникнут какие-то подозрения. Например, если мы ищем колоректальный рак, единственным достоверным способом ответить на вопрос, есть болезнь или нет, будет только колоноскопия, — добавляет врач.
Надо ли лечить низкий холестерин?
В отличие от повышенного низкий холестерин в каком-то лечении не нуждается. Однако, если он супернизкий (ниже 1 ммоль/л) или резко «упал» без всяких на то причин, неплохо понять причину — может быть, повод переживать все-таки есть.
- Если с низким холестерином на прием придет молодой спортсмен, ни одному доктору не придет в голову что-то у него искать. Но если ЛПНП очень низкий и есть намеки на другие проблемы, нужен диагностический поиск. До сих пор появляются исследования, которые пытаются связать низкий холестерин с риском геморрагических инсультов в течение жизни. Есть наблюдения, что у таких людей они чаще случаются. Но доказательств этой теории нет — это по-прежнему предмет большой дискуссии, — сказал доктор.
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