Низкий — не всегда в плюс

Некоторым людям низкий «плохой» холестерин достается по наследству, но не всем можно сказать: «Повезло!». Везение можно приписать носителям так называемых «доброкачественных» генетических мутаций — к примеру, мутации «потери функции» гена PCSK9. У них будет гораздо больше рецепторов к «плохому» холестерину, что влияет на более эффективное удаление этой фракции липопротеинов из крови — как следствие, у носителя такой мутации намного ниже риски развития болезней сердца и сосудов, связанных с формированием атеросклероза. Такие «счастливчики» встречаются достаточно часто, особенно в азиатской популяции.

Но есть и тяжелые мутации — к примеру, абеталипопротеинемия (синдром Бассена–Корнцвейга). При этом редком генетическом нарушении синтеза липопротеинов у человека может вообще не быть «плохого» холестерина, но это уже далеко не плюс и грозит серьезными проблемами со здоровьем.

Низкий холестерин бывает также приобретенным.

- Это очень разнообразная группа состояний, которые проявляются разными симптомами и вдобавок низким уровнем ЛПНП. К примеру, уровень липидов может в какой-то момент значительно снизиться у людей с выраженным дефицитом питательных веществ в рационе. Во время войны, к примеру, люди мало едят и у них тоже низкий холестерин, но он их волнует в самую последнюю очередь. Еще одна причина — нарушение всасывания питательных веществ в кишечнике, что может быть связано с заболеваниями органов ЖКТ. В этом случае будут снижаться все фракции холестерина, что, например, встречается при целиакии (глютеновой энтеропатии), — объясняет кардиолог.

Уровень холестерина, как правило, ниже и у любителей регулярных и интенсивных тренировок. По словам врача, это объясняется более эффективной утилизацией «плохого» холестерина.

- Я настоятельно рекомендую всем пациентам с повышенным холестерином минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере — это не просто совет, а фактически медицинское назначение. Хорошая физическая активность иногда дает бОльший эффект, чем лекарства, учитывая, что низкая приверженность к приему последних может делать лечение малоэффективным. Иногда на физнагрузке с правильной диетой, за счет снижения массы тела можно снизить холестерин на 20-30%. В целом коррекция образа жизни — безусловный элемент борьбы с высоким холестерином, — говорит врач.