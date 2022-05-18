Как отмечает специалист, дома нужно обязательно держать следующие шесть средств:

Препараты от боли;

Лекарства от аллергии;

Диуретики;

Препараты для работы кишечника;

Антисептики;

Перевязочные материалы.

По словам фармаколога, обезболивающие необходимы для того, чтобы устранять самые главные симптомы, приносящие сильный дискомфорт — воспалительную и спастическую боль. Кроме того, важно иметь дома препараты, которые помогут в случае диареи или запора.

Не лишним будет держать дома витамины. Однако помните: БАДы лучше принимать после консультации со специалистом, потому что профицит даже самых полезных веществ может быть также опасен, как и дефицит.

Кроме того, отмечает в разговоре с Ura.ru Эдигер, лучше держать дома мочегонные средства с быстрым эффектом. Причем такие лекарства пригодятся не только тем, кто страдает от гипертонии — их также прописывают при некоторых болезнях почек и печени.

Даже если вы полагаете, что не страдаете от аллергии, противоаллергические лекарства все равно лучше закупить — на всякий экстренный случай. Пригодятся и шприцы, пластыри, перевязочные средства и антисептики.