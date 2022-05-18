Не важно, сколько вам лет, чем вы питаетесь, есть ли у вас семья и страдаете ли вы от хронических болезней — домашняя аптечка так или иначе нужна абсолютно всем. Но что в нее положить? Список препаратов, которые могут войти в состав базовой аптечки, может быть разным. Однако есть несколько средств, которые пригодятся каждому. Об этом рассказал фармаколог Александр Эдигер.
Клинический фармаколог
Как отмечает специалист, дома нужно обязательно держать следующие шесть средств:
Препараты от боли;
Лекарства от аллергии;
Диуретики;
Препараты для работы кишечника;
Перевязочные материалы.
По словам фармаколога, обезболивающие необходимы для того, чтобы устранять самые главные симптомы, приносящие сильный дискомфорт — воспалительную и спастическую боль. Кроме того, важно иметь дома препараты, которые помогут в случае диареи или запора.
Не лишним будет держать дома витамины. Однако помните: БАДы лучше принимать после консультации со специалистом, потому что профицит даже самых полезных веществ может быть также опасен, как и дефицит.
Кроме того, отмечает в разговоре с
Даже если вы полагаете, что не страдаете от аллергии, противоаллергические лекарства все равно лучше закупить — на всякий экстренный случай. Пригодятся и шприцы, пластыри, перевязочные средства и антисептики.
Если вы вынуждены принимать какие-либо лекарства на постоянной основе из-за хронических болезней, дома лучше хранить запас необходимых медикаментов.
Кстати
На даче или в загородном доме тоже важно иметь отдельную аптечку: работа на огороде и отдых на свежем воздухе таят в себе много опасностей для здоровья — то синяк поставишь, то на гвоздь наступишь, то шашлыком отравишься. О том, как выглядит идеальная аптечка дачника, читай ЗДЕСЬ.
Важно помнить: таблетки — не просто леденцы, их нельзя принимать когда вздумается. Иначе последствия могут быть самыми плачевными. Например, известное средство от диареи, лоперамид, может вызвать зависимость и даже привести к смерти, если принимать его неправильно. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.