Диарея — явление довольно распространенное: то руки недостаточно хорошо помыл, то съел что-то не то… В современных аптеках есть множество препаратов, которые могут быстро избавить от неприятных ощущений. Однако с даже самыми привычными лекарствами нужно быть осторожным и не принимать бездумно даже самые безобидные, на первый взгляд, таблетки.
Как рассказывает терапевт Марат Фаррахов, один из самых известных препаратов для борьбы с диареей — лоперамид. Работает просто и надежно: таблетка блокирует рецепторы в кишечнике и останавливает перистальтику. В итоге каловые массы не выходят наружу, понос останавливается.
Однако перед тем, как принять препарат, нужно сначала установить причину диареи. Вот некоторые из возможных:
Непереносимость определенных продуктов;
Побочное действие медикаментов;
Хронические болезни кишечника;
Почему у человека вообще случается диарея? С ее помощью организм избавляется от микробов и токсинов, чтобы уменьшить отравления организма. Однако если человек принял таблетку и заблокировал работу кишечника, все вредные вещества остаются. Дальше возможны два варианта развития событий:
В «лучшем» случае продукты разложения обратно попадут в кровь и человеку станет хуже: температура поднимется, тошнота усилится, может начаться рвота;
В худшем появится очень опасное осложнение — неконтролируемое расширение толстого кишечника. В таком случае он перестанет работать и будет давить на другие органы, что станет причиной резкого ухудшения состояния человека. Лечить такое осложнение очень непросто — в ряде случаев нужна операция.
Впрочем, отмечает Фаррахов
А вот если вы заболели и у вас появились другие симптомы (тошнота, повышение температуры, боль в животе) — скорей всего, вы столкнулись с кишечной инфекцией. В этом случае нужно обратиться за помощью к специалисту и как можно больше пить. Лоперамид можно будет принять уже через несколько дней, когда риск интоксикации будет минимален.
Есть еще один нюанс: если после приема лоперамида появилось вздутие живота — нужно отказаться от лекарства и отправиться к врачу.
Случай из жизни
Как рассказывает врач-проктолог Елена Смирнова, у человека, который пьет бездумно лоперамид, даже может развиться настоящая зависимость. Она привела в пример реальную историю женщины, которая уже не первый год страдает от нее.
В первый раз героиня этой истории попала в реанимацию из-за лоперамида еще в 2018 году. Тогда оказалось, что 36-летняя медсестра уже год регулярно пьет этот препарат и страдает от хронической диареи. Если поначалу она принимала по 1-2 таблетки, то со временем доза выросла до 50-60 таблеток в день.
Попытавшись прекратить прием, женщина резко почувствовала себя плохо: она потеряла сознание и впала в кому. Затем она прошла лечение — однако от зависимости, увы, так и не избавилось.
В итоге история повторилась уже в 2022 году: из-за ломоты в мышцах, бессонницы и других симптомов отмены женщина снова выпила таблетку всего одну, — потеряла сознание и снова попала в реанимацию.
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