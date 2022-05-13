Случай из жизни

Как рассказывает врач-проктолог Елена Смирнова, у человека, который пьет бездумно лоперамид, даже может развиться настоящая зависимость. Она привела в пример реальную историю женщины, которая уже не первый год страдает от нее.

В первый раз героиня этой истории попала в реанимацию из-за лоперамида еще в 2018 году. Тогда оказалось, что 36-летняя медсестра уже год регулярно пьет этот препарат и страдает от хронической диареи. Если поначалу она принимала по 1-2 таблетки, то со временем доза выросла до 50-60 таблеток в день.

Попытавшись прекратить прием, женщина резко почувствовала себя плохо: она потеряла сознание и впала в кому. Затем она прошла лечение — однако от зависимости, увы, так и не избавилось.

В итоге история повторилась уже в 2022 году: из-за ломоты в мышцах, бессонницы и других симптомов отмены женщина снова выпила таблетку всего одну, — потеряла сознание и снова попала в реанимацию.