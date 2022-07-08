Пигментация — одна из наиболее частых проблем, которая беспокоит моих клиенток. Хочу отметить, что в зависимости от типа пигментации тактика лечения и прогноз будут различными.

Веснушки или эфелиды — характерная черта людей 1 и 2 фототипа. Сейчас веснушки в моде и мало желающих от них избавиться , да и не нужно, потому что убрать эти веселые пятнышки до конца невозможно. С первым солнышком они снова появятся на лице.

Солнечное лентиго — похоже на очень крупные веснушки. Они появляются на доступных солнцу поверхностях. Чаще всего это лицо и руки, причем поражаться могут поверхности несимметрично — например, «загар водителя». Единственной причиной, вызывающей лентиго является хроническое солнечное облучение, эффект накопительный. То есть, если в 20 лет вы регулярно посещали солярий, получите — распишитесь, в 40 лет — солнечное лентиго.