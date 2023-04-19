Врач Вострикова предупредила, какие ошибки при подготовке к отпуску превратят его в кошмар

«Если вы напряженно работаете, для вас будет полезным любой отдых, который позволит физически и эмоционально отдохнуть от работы. Причем не важно, каким видом деятельности вы занимаетесь — физический это труд или интеллектуальный, офисная работа, — рассказала „Доктору Питеру“ врач Екатерина Вострикова. — В идеале отпуск не стоит посвящать домашним делам или работе на даче, лучше отправиться в санаторий, на курорт, в СПА-отель. Но даже если вы просто побудете дома, посвятите время заботе о себе, полноценно выспитесь, будете правильно питаться — это тоже пойдет на пользу».