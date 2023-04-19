Врач Вострикова предупредила, какие ошибки при подготовке к отпуску превратят его в кошмар

Каждому из нас, каким бы видом деятельности он не занимался, необходимы периоды отдыха. И самое очевидное, что можно сделать — это взять отпуск, чтобы заняться своим здоровьем.
Но как запланировать отдых, чтобы он пошел на пользу, о каких нюансах важно подумать и каким советам стоит последовать, чтобы здоровье только улучшилось, а не стало хуже? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач.
Главный врач, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеПодробнее
Полезен любой отдых
«Если вы напряженно работаете, для вас будет полезным любой отдых, который позволит физически и эмоционально отдохнуть от работы. Причем не важно, каким видом деятельности вы занимаетесь — физический это труд или интеллектуальный, офисная работа, — рассказала „Доктору Питеру“ врач Екатерина Вострикова. — В идеале отпуск не стоит посвящать домашним делам или работе на даче, лучше отправиться в санаторий, на курорт, в СПА-отель. Но даже если вы просто побудете дома, посвятите время заботе о себе, полноценно выспитесь, будете правильно питаться — это тоже пойдет на пользу».
Покой и тишина — польза для тела
«Если ваша работа связана с шумом, общением с большим количеством людей или стрессом, нервным напряжением (как у педагогов или врачей, например), в отпуске вам необходимы тишина и покой, — считает эксперт. — Это поможет нервной системе разгрузиться, перестроиться на нормальный режим работы, отдохнуть. Для отдыха стоит выбирать не шумные места с активными развлечениями, а уединенные, тихие, с небольшим количеством народа, где можно спокойно выспаться, побыть наедине с собой, перестать суетиться. Важно найти себе занятие, которое будет приносить удовольствие: выделение эндорфинов помогает восстановить физические и эмоциональные силы.
Если работа монотонная
В случае если работа надомная, монотонная или не связанная с людьми, отдых можно выбирать более активный, чтобы получить новые эмоции, всплеск энергии.
«В этом случае подойдут места с активными развлечениями, физической активностью, поездками, походами, экскурсиями, катаниями на лодке и т.д. Главное — учесть свои физические возможности по здоровью, чтобы не нанести вреда резко возросшей активностью», — советует врач.
Как сохранить и поправить здоровье
«Важно ехать в отпуск здоровым. Разумеется, мало кто решится на отмену поездки, подхватив насморк накануне вылета. Но вот если речь идет об обострении серьезных хронических заболеваний, есть смысл задуматься и оценить риски, — говорит Екатерина Вострикова. — Смена климата или часовых поясов рискует стать слишком большим стрессом для организма, и как тот отреагирует на него, предугадать сложно».
В преддверии отпуска разумным будет пролечить уже имеющиеся болезни, советует эксперт.
«Кариес, кожные заболевания, проблемы с пищеварением — эти и другие проблемы со здоровьем могут дать о себе знать в самый неподходящий момент, — предупреждает врач-гастроэнтеролог. — В результате вместо пляжа „отдыхать“ придется на больничной койке. Чтобы этого не произошло, оцените свое самочувствие и обращайтесь к врачу заранее, а не в последний момент. Так у вас останется достаточно времени на лечение».
За экзотикой — с осторожностью
Перед поездкой в жаркие дальние страны стоит задуматься о прививках, советует врач.
«Для путешествия по странам Африки и Южной Америки необходимо вакцинироваться от желтой лихорадки и обязательно пропить курс препаратов от малярии, — рекомендует Екатерина Вострикова. — Перед визитом в ряд стран Азии и Ближнего Востока нужны прививки от менингококка, брюшного тифа и бешенства. Впрочем, вакцинация может потребоваться и перед отпуском в России. Например, от клещевого энцефалита, если вы собираетесь в регионы страны с высокой активностью клещей».
Игнорировать прививку врачи не советуют, так как энцефалит является крайне серьезным заболеванием с рисками летального исхода.
Что взять в аптечку в отпуск (минимальный набор)
В отпуске могут пригодиться:
пластыри;
антисептик для обработки ран;
мазь от ушибов и ожогов;
жаропонижающие средства;
лекарства от отравлений — абсорбенты, средства от диареи, порошки для приготовления раствора электролитов;
антигистаминный препарат, даже если обычно вы не страдаете аллергиями. Непривычная пища, незнакомый климат или природа способны спровоцировать весьма неожиданную аллергическую реакцию;
крем от загара с высоким уровнем защиты от ультрафиолетового излучения. В жарких странах им обязательно следует пользоваться регулярно, вне зависимости от того, солнечно на небе или облачно. В противном случае отпуск легко будет испортить солнечными ожогами.
«Опционально в аптечку можно добавить капли для носа, леденцы от боли в горле, препараты-ферменты для улучшения пищеварения. И, разумеется, не стоит забывать о тех лекарствах, которые вы принимаете на постоянной основе», — рассказывает доктор.
Все должно быть дозированно
В первые дни отпуска не стоит бросаться на штурм экскурсий или активных видов отдыха. Позвольте организму адаптироваться и настроиться на отпускной лад.
«Вместе с тем важно позаботиться о сохранении нормальных биоритмов. Если дома вы ложитесь спать в полночь, а просыпаетесь в восемь утра, то гулять до трех ночи и спать до полудня в течение двух недель подряд — не лучшая идея, — обращает внимание эксперт. — Вернуться к привычному ритму после каникул будет крайне сложно. Наконец, последний момент касается поездок, предусматривающих резкую смену часовых поясов. В этом случае вернуться домой лучше немного заранее, чтобы у организма осталось время адаптироваться обратно к родному времени».