Косметолог Лебедева назвала 8 способов получить красивый загар без вреда для здоровья

«Нарушив правило и получив слишком большую дозу ультрафиолета сразу, вы рискуете получить солнечный ожог и загар в стиле облезлой кошки. И, пожалуйста, не забывайте пользоваться СПФ-кремом. Защитные средства блокируют лучи не полностью, цвет кожи, возможно, не получится очень ярким, зато будет ровным и здоровым», — предупреждает Анна Лебедева.

Доктор также дала восемь советов, как обеспечить себе красивый, ровный загар без ущерба для здоровья.

1. Добавьте витаминов

Получить красивый загар помогают:

витамины А, Е, С, D, группы В,

полиненасыщенные жирные кислоты омега-3,

аминокислота триптофан,

аминокислота тирозин,

железо,

цинк,

селен.

Пить поливитамины можно начать примерно за месяц до отпуска. Но имейте в виду, что высокие дозы витамина А на солнце противопоказаны .

2. Сделайте пилинг

Накануне вылета сделайте пилинг всего тела. Конечно, подойдет и кофейный скраб дома, но лучше, если вам сделают эту процедуру в салоне красоты. Во-первых, избежите травматизации, а значит, гиперпигментации в области повреждения. Во-вторых, кожа будет очищена равномерно, поэтому и загар ляжет именно так. Благодаря пилингу кожи вы сможете получить не только ровный, но и стойкий загар.

3. Сходите к косметологу

Если вы периодически посещаете косметолога для уколов ботулотоксина, желательно сделать это за 2–3 недели до поездки. Это поможет уменьшить морщинки на лице, чтобы не привезти загар в стиле «полосатый тигр».

4. Запаситесь морковкой и петрушкой

Можно вспомнить народные рецепты. Например, пить морковный сок за полчаса до похода на пляж. Морковь богата бета-каротином, благодаря которому загар сохраняется на коже длительное время. Нет моркови под рукой, может подойти петрушка — это тоже отличный источник бета-каротина.

5. Пригодятся и абрикосы

Абрикосы также ускоряют появление загара и еще надежно защищают кожу от негативного воздействия солнечных лучей.

6. Ешьте дыни

Хорошим помощником в получении красивого загара может стать обычная дыня. Всего 300 граммов этого плода усилят появление загара.

7. Откажитесь от алкоголя

Алкоголь, наоборот, тормозит процесс загорания. Кроме того, он сушит кожу. Поэтому лучше отказаться от алкогольных коктейлей в пользу чистой воды.

8. Воспользуйтесь особыми кремами

Есть средства для загара, которые часто встречаются в соляриях, — это не бронзаторы, а именно активаторы процесса. Как правило, в этих кремах содержатся тирозин и кофеин, которые ускоряют загар, и кожа намного быстрее темнеет.