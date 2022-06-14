Лето набирает обороты. А знаете ли вы, что нужно делать, чтоб осенью не плакать в кабинете косметолога? Как гардероб требует сезонной смены, так и средства ухода на вашей полочке в ванне необходимо пересмотреть.
Кремы
Кремы с плотной текстурой кладем в холодильник и забываем про них до начала отопительного сезона. Летом актуально увлажнение, успокоение, антиоксиданты и защита от солнца. Идеальным дневным средством будет крем три в одном: увлажнение, СПФ и легкий тон.
Плотные тонирующие средства летом провоцируют образование воспалительных элементов. Если воспаления и большое количество комедонов — ваша боль, не забывайте про профессиональную чистку лица у косметолога.
Многие пилинги возможно делать круглогодично — сезонность в посещении косметолога придумали в тех странах, где эти сезоны есть: клиники Израиля, Италии, Испании работают круглогодично. Кстати, вы знали о том, что можно и нужно делать чистку спины?
Духи
Следите, чтоб в ваших ежедневных средствах ухода летом не было спирта, кислот, ароматических масел, экстрактов — все эти компоненты провоцируют образование пигмента. Конечно, ожоги от использования косметики — редкость, но если например духи содержат бергамотовое, лаймовое, лимонное, грейпфрутовое, апельсиновое масла, пачули, кору коричного дерева, зверобой, укроп, мускус, амбру — загореть вы можете неравномерно. Вряд ли вас обрадуют отдельные темные пятна на коже, а их цвет порой доходит до черноты. Так что на пляж — минимум косметики.
Лекарства
Конечно, не только наружные средства провоцируют образование пигмента. Будьте осторожны с загаром, если принимаете следующие вещества:
антибиотики (наиболее часты реакции на тетрациклины, особенно доксициклин, и фторхинолоны);
противогрибковые препараты (чаще гризеофульвин);
мочегонные;
нейролептики;
антидепрессанты;
снотворные;
кардиопрепараты (например амиодарон);
оральные контрацептивы;
даже безобидные витамины (B2, B6) могут стать причиной солнечных ожогов.
Процедуры
Чтобы не щуриться на солнце, в начале лета можно пойти на ботулинотерапию — ботокс ослабит мимику и не даст морщинам залечь еще глубже.
Кстати, ботулотоксин может решить еще одну важную проблему — гипергидроз. Если вы страдаете от потоотделения в подмышечной области одна процедура облегчит вам жизнь на целое лето.
Существует миф о том, что летом все косметологи уходят в вынужденный отпуск — это не так. Большое количество инъекций лицо может спровоцировать пигментацию, но косметология не стоит на месте, существует множество процедура, где препарат вводят через единичные вколы: Профайло, Мезогидрал, Эстефил, Радиесс. Глубокое увлажнение летом крайне необходимая процедура, а в идеале в препарат гиалуроновой кислоты должны быть добавлены компоненты для повышения антиоксидантной устойчивости кожи.
Во время жары сильно страдает кожа головы, кроме того август — статистически месяц, в который наиболее активно идет потеря волос. Поддержите свою прическу курсом мезотерапии, а так же обязательно пользуйтесь термозащитой для волос, если идете на пляж.
Борьба с отеками
Отеки также являются частой летней проблемой — не забывайте пить чистую воду, так как она лучший помощник. 2,5-4 литра воды — это летняя норма, только учтите, что основная часть должна приходиться на утро.
Если отеки и целлюлит — ваша история, а в купальнике хочется выглядеть шикарно — вам в помощь ручной массаж, массаж LPG, прессотерапия, каппиляромезотерапия.