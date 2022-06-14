Кремы

Кремы с плотной текстурой кладем в холодильник и забываем про них до начала отопительного сезона. Летом актуально увлажнение, успокоение, антиоксиданты и защита от солнца . Идеальным дневным средством будет крем три в одном: увлажнение, СПФ и легкий тон.

Плотные тонирующие средства летом провоцируют образование воспалительных элементов. Если воспаления и большое количество комедонов — ваша боль, не забывайте про профессиональную чистку лица у косметолога.

Многие пилинги возможно делать круглогодично — сезонность в посещении косметолога придумали в тех странах, где эти сезоны есть: клиники Израиля, Италии, Испании работают круглогодично. Кстати, вы знали о том, что можно и нужно делать чистку спины?