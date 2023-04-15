«Унюхает» человека за 5 метров: неожиданные факты о клещах

В Петербурге зарегистрированы случаи укусов клещей в сезоне-2023. Первые 20 членистоногих принесли на исследование в Боткинскую больницу. У четырех из них оказался положительным анализ на боррелиоз,
В целом сезон клещей начался по всей России, заявила глава Роспотребнадзора. На старте сезона «Доктор Питер» собрал самые важные факты о членистоногих.
Клещ не кусает
Клещ не кусает в привычном понимании этого слова. Он прокалывает кожу специальным хоботком и добирается до кровеносных сосудов. Зазубрины на хоботке помогают ему закрепиться на коже.
Клещ впрыскивает слюну с коктейлем из различных веществ: обезболивающих, противосвертывающих и возбудителей инфекций.
«Слышит» жертву издалека
Некоторые клещи обладают хорошим обонянием. Приближение жертвы — человека, собаки, крупного рогатого скота — они определяют за 5 метров.
Особенно опасны в апреле
Обычно сезон клещей на большей части территории России начинается в апреле. Клещи выходят из состояния спячки и, голодные, выползают на охоту. Кровь им нужна для размножения, так как голодные клещи не спариваются. Второй пик наибольшей вероятности быть укушенным — сентябрь: перед залеганием в спячку клещи также активируются.
Заражен каждый десятый
Клещевой вирусный энцефалит живет внутри клещей. Считается, что около 10% клещей заражены этим вирусом. То есть КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ КЛЕЩ поражен клещевым энцефалитом. Вирус живет в слюне клеща. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе со слюной.
Новый вирус Хасеки
Ученые Роспотребнадзора обнаружили новый вирус Хасеки, который передается человеку от клещей. Впервые случаи заражения неизвестным вирусом после укуса клеща были выявлены во Владивостоке в 2011–2012 годах. У заболевших в течение 3-5 дней была лихорадка с острым респираторным синдромом.
Спустя десять лет ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора провели исследование и выяснили, что это вирус Хасеки. Этот вирус существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями.
Прививку можно делать круглый год
Если вы всегда считали, что прививку от энцефалита можно делать только зимой, то медики говорят: отличное время — круглый год! Сейчас это особенно актуально.
Самые распространенные места укуса клеща
После укуса клещ находится на коже от получаса до двух часов, поэтому необходимо сразу же обратиться в больницу. Если медучреждения не оказалось рядом, следует самостоятельно удалить клеща.
Как удалить клеща, ранее «Доктору Питеру» рассказала врач-микробиолог Валерия Газина. По ее словам, самое опасное, если вы собираетесь вытащить клеща без подручных средств, наносить на место укуса масло, кремы и другие едкие жидкости. Так клещ будет еще более интенсивно «кусать». Также нельзя давить клеща. Исследования последних лет показывают, что лучше просто оторвать клеща, чем оставлять его на теле, но ни в коем случае не давить!