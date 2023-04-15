«Унюхает» человека за 5 метров: неожиданные факты о клещах

Как удалить клеща, ранее «Доктору Питеру» рассказала врач-микробиолог Валерия Газина. По ее словам, самое опасное, если вы собираетесь вытащить клеща без подручных средств, наносить на место укуса масло, кремы и другие едкие жидкости. Так клещ будет еще более интенсивно «кусать». Также нельзя давить клеща. Исследования последних лет показывают, что лучше просто оторвать клеща, чем оставлять его на теле, но ни в коем случае не давить!