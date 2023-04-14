Онколог Карасев рассказал, нужно ли делать МРТ всего тела, чтобы избежать рака

«Такая МРТ „всего меня“ может вас сильно расслабить. „Я же вот весь просветился, все отлично!“. Но на деле за такой уверенностью можно пропустить начальную стадию заболевания . Методы МРТ и КТ в целом отлично работают на обнаружение злокачественных образований, просто нужно подходить к этому с умом. А если вы не знаете, за что браться в первую очередь, лучше обратиться к онкологу, рассказать о своих опасениях и вместе продумать план обследования», — посоветовал Иван Карасев в своем телеграм-канале.