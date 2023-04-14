Онколог Карасев рассказал, нужно ли делать МРТ всего тела, чтобы избежать рака

Чтобы исключить рак, к примеру, некоторым особо тревожным людям приходит в голову идея: «Может, сделать МРТ всего тела и успокоиться на какое-то время?» И действительно, просканировал весь организм зараз — и все. Однако врач-онколог Иван Карасев заверяет, что эта идея все равно не спасет от рака. Специалист объяснил, почему магнитно-резонансная томография всего тела — не выход.
Хирург-онколог, эндоскопист, старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук
Дорого. Если делать такое исследование по своему желанию, придется отдать от 30 тысяч рублей. Получить же бесплатно направление на него вряд ли получится.
Может быть не совсем информативным. На точность диагноза влияет разрешительная способность самого аппарата и квалификация врача, который будет смотреть снимки.
Предраковое состояние на МРТ увидеть не получится. Уже существующую опухоль покажет, но и то она должна быть уже достаточно большая. Плюс играет роль наличие контраста при исследовании и локализация опухоли. Бывает, что МРТ ее просто не видит.
«Такая МРТ „всего меня“ может вас сильно расслабить. „Я же вот весь просветился, все отлично!“. Но на деле за такой уверенностью можно пропустить начальную стадию заболевания. Методы МРТ и КТ в целом отлично работают на обнаружение злокачественных образований, просто нужно подходить к этому с умом. А если вы не знаете, за что браться в первую очередь, лучше обратиться к онкологу, рассказать о своих опасениях и вместе продумать план обследования», —
По словам онколога, чтобы своевременно обнаружить злокачественную опухоль, лучше следить за своим здоровьем точечно, особенно если вы в группе риска. Для самых частых видов рака проводятся специальные онкоскрининги, обследования по возрасту.
Топ-5 самых частых видов рака у мужчин и женщин
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн ранее называл виды злокачественных опухолей, которые чаще всего диагностировали в 2021 году.
Среди женщин лидировал рак:
молочной железы (доля в структуре заболеваемости — 22,1%);
кожи, кроме меланомы (13,4%);
тела матки (8,1%);
ободочной кишки (7,2%);
шейки матки (4,9%).
У мужчин чаще выявляли рак:
трахеи, бронхов, легкого (16,4%);
предстательной железы (15,1%);
кожи, кроме меланомы (9,8%);
желудка (7%);
ободочной кишки (7%).
Что же можно предпринять? Доктор рассказал, на что в первую очередь обратить внимание мужчинам и женщинам.
«Основные рекомендации касаются людей в возрасте 40-50+, но я вижу, что рак „молодеет“ и много случаев заболевания онкологией уже в 30+», — говорит онколог.
Итак.
Мужчины
У мужчин больное место - предстательная железа.
Если вам 55+, ежегодно сдавайте анализ на специфический онкомаркер в крови — ПСА (простатспецифический антиген). Если вам 30+, сдавайте этот анализ хотя бы раз в несколько лет. Если ПСА выше нормы, обычно проводится биопсия предстательной железы.
Делайте УЗИ-исследование с той же периодичностью.
Посещайте периодически врача-уролога, особенно если вас что-то беспокоит.
Женщины
У женщин два «топовых» места образования злокачественных опухолей: молочная железа и шейка матки. Чтобы не пропустить рак:
раз в месяц проводите самообследование молочной железы в первой половине менструального цикла. Если нащупали что-то необычное, подозрительное, сразу же обратитесь к врачу;
если вам более 40 лет, делайте маммографию раз в год, если меньше — УЗИ груди.
Посещайте хотя бы раз в год гинеколога, даже если вас ничто не беспокоит.
Сдавайте раз в год мазок шейки матки на цитологию. Именно этот мазок может показать предраковое состояние — дисплазию.
Проходите ежегодно УЗИ органов малого таза.