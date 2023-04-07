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Опрос: каждый третий заболевший заподозрил у себя рак раньше врачей

Несмотря на то что топ причин смертности уже давно и уверенно возглавляют сердечно-сосудистые заболевания, самый большой страх у большинства все равно вызывает рак. Как не пропустить опасную болезнь?

7 апреля 20231
обследования рак
Источник:
iStockphoto

Ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, Фонд семьи Тиньковых вместе с Фондом борьбы с лейкемией и фондом «АдВита» представил результаты недавнего опроса более 700 взрослых людей, которым был поставлен онкологический диагноз. И там есть цифры, которые могут заставить задуматься. В частности, кому стоит прежде всего быть онконастороженным — врачу или пациенту.

К примеру, каждый третий опрошенный (33%) сказал, что сам заподозрил у себя рак, который впоследствии и подтвердился. И только у 17% респондентов подозрительные признаки заметил врач-терапевт, еще у 26% это сделали врачи-специалисты (гематологи, гинекологи, специалисты УЗИ, МРТ, рентгенологи). А это значит, что можно, конечно, надеяться на кого угодно или ругать врачей за невнимательность, но от этого легче не станет, о своем здоровье лучше позаботиться самому. Вам же с ним потом жить.

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К сожалению, на ранней стадии рак почти не проявляется какими-то специфическими признаками, обычно симптомы недомогания общие. Например, непроходящая усталость, увеличение лимфоузла, потеря веса, периодическая боль или слегка повышенная без причины температура. Однако это не говорит о том, что не надо обращать на них внимания. Врачи напоминают, что любые стойкие изменения в самочувствии или то, что тревожит, беспокоит, лучше обсудить с врачом и при необходимости пройти дополнительные обследования. Как говорится, в этом случае лучше перестраховаться, чем потом долго и дорого лечиться с непредсказуемым результатом.

Какие же признаки заставили врачей заподозрить рак? По словам опрошенных благотворительными фондами они были следующими:

  • у 36% респондентов основным признаком были «плохие анализы». Сюда входят общий или биохимический анализ крови, скрининговые исследования. Здесь можно сказать еще об одной интересной цифре в опросе: 41% респондентов, у которых выявили рак, не проходили ежегодную диспансеризацию. И хоть о ее эффективности многие спорят, но это лишний повод позаботиться о своем здоровье и бесплатно пройти некоторые обследования;

  • у 20% — уплотнения и новообразования на теле;

  • у 16% — увеличение лимфоузлов;

  • у 12% — стойкое повышение температуры тела;

  • у 10% — незаживающие раны и синяки;

  • у 9% — резкая потеря веса;

  • у 8% — повышенная кровоточивость;

  • при этом 32% сказали, что никакие признаки не заставили врача заподозрить рак, пока они сами не забили тревогу.

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Во Всемирный день здоровья благотворители напомнили четыре основных принципа онконастороженности, которые помогут не пропустить рак и в целом снизить свои риски заболеть.

  1. Первичная профилактика. Сюда входят и отказ от вредных привычек, и повышение физической активности, и борьба со стрессом и недосыпом.

  2. Вторичная профилактика. Не отказывайтесь от возможности пройти ежегодную диспансеризацию, а также регулярно проводите дополнительные чекапы и обследования в соответствии со своим возрастом. Все это увеличит шансы распознать рак на ранней стадии, когда он еще не подает явных сигналов, и вовремя начать лечение — с более высокими шансами на успех.

  3. Самодиагностика. Не забывайте сами себя осматривать, ощупывать. Любые «шишки» на теле или уплотнения в той же молочной железе должны насторожить. Сюда относятся и любые необычные симптомы, которые долго не проходят, — повышенная температура тела или увеличившиеся лимфоузлы.

  4. Своевременное обращение к врачу. В этом случае лучше не ориентироваться на народную мудрость «Если у тебя ничего не болит, значит, ты уже умер». Но, как говорят врачи, не стоит воспринимать боль как нечто обычное: в норме ничего болеть не должно, тем более долго. Поэтому, если не хотите потом долго и упорно лечиться, при любом подозрении надежнее все же сходить к врачу и сдать анализы.

Автор текста:Анастасия Романова
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