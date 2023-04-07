Опрос: каждый третий заболевший заподозрил у себя рак раньше врачей

Ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля, Фонд семьи Тиньковых вместе с Фондом борьбы с лейкемией и фондом «АдВита» представил результаты недавнего опроса более 700 взрослых людей, которым был поставлен онкологический диагноз. И там есть цифры, которые могут заставить задуматься. В частности, кому стоит прежде всего быть онконастороженным — врачу или пациенту.

К примеру, каждый третий опрошенный (33%) сказал, что сам заподозрил у себя рак, который впоследствии и подтвердился. И только у 17% респондентов подозрительные признаки заметил врач-терапевт, еще у 26% это сделали врачи-специалисты (гематологи, гинекологи, специалисты УЗИ, МРТ, рентгенологи). А это значит, что можно, конечно, надеяться на кого угодно или ругать врачей за невнимательность, но от этого легче не станет, о своем здоровье лучше позаботиться самому. Вам же с ним потом жить.