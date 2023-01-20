Своевременная диагностика многих видов рака серьезно увеличивает вероятность успешного излечения. Беда в том, что нам все время некогда уделить время своему здоровью.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава, доктор медицинских наук Андрей Каприн напоминает: проверить здоровье можно совершенно бесплатно в вашей районной поликлинике.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А.Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукЛичный сайт
Как отмечает врач, есть распространенное заблуждение, будто провериться на рак можно только у онколога. Однако начинать лучше как раз с общего состояния организма, ведь сигналы о появлении рака начинаются с самых безобидных симптомов. Современная медицина способна по ним определять проблему и уничтожать в зародыше. Поэтому лучший способ предотвращения большинства серьезных болезней, в том числе и рака, — регулярная диспансеризация. Пройти ее бесплатно можно по месту жительства, в местной больнице, поликлинике или амбулатории.
Проходить диспансеризацию необходимо раз в 3 года с 18 до 39 лет, ежегодно — с 40. В программу диспансеризации входит 7 скринингов, которые помогут обнаружить рак.
Если говорить о более конкретных обследованиях, то женщинам раз в 3 года нужно проходить ПАП-тест — «золотой» стандарт диагностики для выявления рака шейки матки.
Еще одно важное исследование — маммография, рентгенологическое обследование груди. Его нужно делать один раз в два года, начиная с 40 лет.
Для диагностики злокачественных образований органов ЖКТ всем людям старше 45 лет необходимо делать гастроскопию или ЭГДС. Кстати, последнее исследование также позволит обнаружить язвы и выяснить, в каком состоянии находится слизистая оболочка пищевода.
Для того чтобы своевременно обнаружить колоректальный рак, после 40 лет нужно регулярно сдавать кал на скрытую кровь. Если кровь будет обнаружена, пациента также могут отправить на колоноскопию.
А для того, чтобы проверить легкие, в программу диспансеризации включили флюорографию. При подозрении на рак также делают КТ легких.
Мужчинам старше 45 лет раз в 5 лет нужно сдавать анализ на определение простат-специфического антигена, чтобы проверить себя на рак предстательной железы.
Кроме того, во время диспансеризации врачи осматривают щитовидную железу, кожу, рот и лимфатические узлы.
Андрей Каприн напомнил в своем