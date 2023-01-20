Если говорить о более конкретных обследованиях, то женщинам раз в 3 года нужно проходить ПАП-тест — «золотой» стандарт диагностики для выявления рака шейки матки.

Еще одно важное исследование — маммография, рентгенологическое обследование груди. Его нужно делать один раз в два года, начиная с 40 лет.

Для диагностики злокачественных образований органов ЖКТ всем людям старше 45 лет необходимо делать гастроскопию или ЭГДС. Кстати, последнее исследование также позволит обнаружить язвы и выяснить, в каком состоянии находится слизистая оболочка пищевода.