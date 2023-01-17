Как отмечает врач, из некоторых пациентов информацию нередко приходится вытаскивать практически клещами. Однако этот случай все равно показался ему особенным.

67-летняя пациентка пришла к Фаррахову с жалобами на скачки давления. Во время беседы с врачом женщина заявила, что никаких других причин для беспокойства у нее нет. Врач начал осмотр и попросил пенсионерку снять медицинскую маску. После этого он увидел на верхней губе женщины язву с деформацией, плотную на ощупь, болезненную, без перехода на слизистую. При прикасаниях крови не было.

Как призналась сама пенсионерка, небольшой дефект появился уже давно, еще летом 2021 года. Сама женщина думала, что просто прикусила губу. А тот факт, что ранка не заживала так долго, пациентка связывала с продолжительным заживлением из-за сахарного диабета. Поэтому и не обращалась за помощью к врачу.

Терапевт направил пожилую женщину к онкологу, он назначил иссечение в условиях стационара.



— Мораль: пациент может сказать, что его ничего не беспокоит, а у него рак, причем на самом видном месте, — резюмирует Фаррахов.