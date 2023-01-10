Онкологические болезни нередко до последнего не дают выраженных симптомов. А если признаки и есть, их довольно легко списать на что-то другое.
Так случилось в истории 56-летнего любителя гольфа из Великобритании. Спас от смерти его, можно сказать, счастливый случай, пишет
Бухгалтер Джонатан Джонс заметил во время игры в гольф, что его зрение сильно упало: мужчине стало трудно разглядеть мячики, даже если они лежали совсем рядом.
— Я мог видеть их с расстояния 20 ярдов (примерно 18,2 метра. — Прим. ред.), но когда я подходил ближе, они исчезали, — рассказывает британец.
Сначала Джонс не сильно испугался и решил просто сходить к офтальмологу. Однако вместо рецепта на очки он получил страшную новость: окулист заметил за правым глазом опухоль. На следующий день врачи подтвердили диагноз с помощью МРТ. Оказалось, что зрение у мужчины упало из-за опухоли размером с теннисный мяч. Новообразование давило на переднюю часть мозга.
Уже через неделю мужчину положили в больницу. В конце лета 2022 года врачи провели операцию по удалению опухоли, продлившуюся 14 часов.
К счастью, у этой истории счастливый финал. К Джонатану полностью возвратилось зрение, сейчас он здоров. Мужчина уверен: ему очень повезло, что опухоль нашли вовремя.
Кстати
Подобные истории — далеко не редкость. Так, 29-летняя жительница Шотландии на протяжении нескольких месяцев списывала неприятные симптомы на зубную боль и невралгию. О том, чем закончилась ее история, можно узнать ЗДЕСЬ.
А родители 14-летней девочки из Московской области думали, что ее выпирающий живот — просто лишний вес. На самом деле фигура школьницы изменилась из-за опухоли. Врачи обнаружили у подростка гигантское образование правого яичника размером 35 сантиметров. О том, как спасали жизнь подростку, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А что,, если у вас тоже упало зрение и вы переживаете, что можете попасть в ту же историю, что и Джонатан Джонс? Есть несколько признаков, которые помогут понять, что проблемы со зрением вызваны именно опухолью. Узнать о них подробнее можно ЗДЕСЬ.