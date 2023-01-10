Бухгалтер Джонатан Джонс заметил во время игры в гольф, что его зрение сильно упало: мужчине стало трудно разглядеть мячики, даже если они лежали совсем рядом.

— Я мог видеть их с расстояния 20 ярдов (примерно 18,2 метра. — Прим. ред.), но когда я подходил ближе, они исчезали, — рассказывает британец.

Сначала Джонс не сильно испугался и решил просто сходить к офтальмологу. Однако вместо рецепта на очки он получил страшную новость: окулист заметил за правым глазом опухоль. На следующий день врачи подтвердили диагноз с помощью МРТ. Оказалось, что зрение у мужчины упало из-за опухоли размером с теннисный мяч. Новообразование давило на переднюю часть мозга.