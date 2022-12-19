Каких только методов лечения не найдешь на просторах Интернета! Народные целители и всевозможные шарлатаны обещают вылечить даже самые запущенные формы рака при помощи козьего молока, коньяка, амигдалина, полыни, куриной печенки или различных «секретных» травяных сборов.
Онкологи от подобных предложений приходят в шок. Доверяя свою жизнь шарлатанам, люди тратят драгоценное время и попадают в больницу уже в ситуации, когда практически ничего нельзя сделать. «Доктор Питер» обсудил с Владимиром Сенько, онкологом, хирургом, проктологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, почему эти методы не работают и использовать их нельзя ни при каких условиях.
онколог, бариатрический хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач высшей категорииЛичный сайт
Для профилактики — возможно, для лечения — нет!
Доктор отмечает — когда опухоль уже есть, влиять на нее нужно другими методами — химиотерапией, лучевой терапией и прочими доказавшими эффективность медицинскими методами. Народные средства не помогут, рак уже никуда не денется. Некоторые из народных средств, если их применять с самого детства, действительно обладают иммуностимулирующими эффектами, борются со свободными радикалами, делая клетки менее уязвимыми для рака.
Некоторые народы годами их применяют в небольших дозировках. И скорее всего, так они сокращают риски заболевания раком. Но это все делается на этапе, когда опухоли еще нет. Когда она есть — эти средства не помогут.
Витамин В17 бесполезен и токсичен
Представителя витаминов группы В — амигдалин или лаэтрил — во многих странах пытаются использовать как средство для лечения рака и его профилактики. Одно время в Мексике его представляли практически как сенсацию. Якобы витамин В17 помогает обойтись без химиотерапии, операции или облучения, находит и буквально на корню уничтожает опухолевые клетки.
Но в реальности все обстоит далеко не так — амигдалин и лаэтрил описаны в научных статьях, в том числе на Пабмед, но ученые полностью опровергают их противораковое действие. Более того, они предостерегают от подобных экспериментов, поскольку в организме он распадается на компоненты — цианиды, токсичные для клеток. Это ухудшит и без того тяжелое состояние человека с онкологией.
Козье молоко не поможет
Поскольку козье молоко считается более полезной альтернативой коровьему, им издавна пытались лечить различные болезни. Народные целители добрались в своем врачевании даже до рака. Какие только рецепты не встретишь в глобальной Сети. Основными «лечебными» компонентами считают жир козьего молока, а точнее, жирные кислоты и лактоферрин.
Хотя эти вещества полезны для организма, они помогают иммунной системе активно работать, но они не в состоянии побороть агрессивные, вышедшие из-под контроля злокачественные клетки. Даже в экспериментах в пробирках эффект был малозначительным. В условиях же реальной жизни подобное лечение вообще недопустимо из-за его полной неэффективности.
Аскорбинка не убьет рак
Еще один сомнительный метод, который активно продвигается в Сети. Целители предлагают убивать раковые клетки ударными, крайне высокими дозами витамина С. Считается, что мощное антиоксидантное действие этого вещества может подавить опухолевый рост. Подобные эксперименты проводили ученые в США, но только в пробирках.
Также были попытки усилить за счет высоких доз аскорбиновой кислоты эффект от химиотерапии, снизив при этом побочные ее действия. Но пока подтверждения эффективности подобных схем нет. А принимать только один витамин С бесполезно. Более того, перегрузка аскорбиновой кислотой может серьезно навредить желудку и почкам.
Коньяк не подходит онкобольным
Еще один нелепый рецепт лечения онкологии — применение коньяка с разными добавками (травы, соль, камфорное масло). Эти смеси предлагают использовать как наружно, так и внутрь, считая, что спирт убивает раковые опухоли. Однако никаких научных доказательств подобного «лечения» нет и не будет.
Для онкобольных прием алкоголя — это дополнительный риск, способный не побороть рак, а только ускорить его прогрессирование. Добавление различных снадобий к алкоголю не делает его менее опасным. Дополнительная нагрузка на печень при раке опасна, а действие химиотерапии при подобных экспериментах может осложниться побочными эффектами.
Клизмы с содой — риск тяжелейших осложнений
Еще один не только не эффективный, а еще и опасный метод лечения — применение клизм с содой. Их пытаются использовать при раке прямой кишки и толстого кишечника. Никакого эффекта сода на клетки опухоли не оказывает, а вот на слизистую кишечника влияет крайне неблагоприятно.
В итоге возможен прогресс рака, его распространение и развитие кровотечений, метастазов и ухудшение качества и без того нелегкой жизни людей с раком. Не менее опасно принимать раствор соды внутрь. Он никак не влияет на рак, но может серьезно подорвать работу пищеварительного тракта и нарушить кислотно-щелочной баланс.
Травяные сборы только ухудшат состояние
Не менее часто народные целители предлагают лечить рак различными травяными настоями, отварами и сборами. Причем зачастую в ход идут сильнодействующие растения — чистотел, зверобой, кирказон, ятрышник, полынь и многие другие. Поимо того, что эти растения не подавляют опухолевые клетки, они негативно отражаются на состоянии сердца и сосудов, пищеварительного тракта, могут негативно влиять на гормональный обмен, усвоение минералов и витаминов. Использовать подобные рецепты для лечения онкологии бессмысленно и опасно.
Куриная печень — бесполезная трата времени
Употребление куриной печени для борьбы с раком — бесполезное занятие. Казалось бы, тут есть логичное объяснение — суть в том, что печень в любом организме работает как фильтр. Она собирает в том числе токсичные вещества. Но надеяться, что какие-то токсичные вещества, сконцентрированные в печени, помогут вылечиться от опухоли — сомнительно.
Поскольку как продукт питания печень расщепляется в кишечнике до составных элементов — белковых, жировых и углеводных молекул, никаких особых свойств и действующих веществ она не содержит. Да, поддержать силы болеющего человека, поставляя питательные вещества, возможно, но не более того. Кроме того, налегать на субпродукты не стоит, кишечнику сложно усваивать их в большом объеме. Поэтому как метод лечения печень птицы, да и любая другая, не выдерживает критики.