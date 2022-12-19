Каких только методов лечения не найдешь на просторах Интернета! Народные целители и всевозможные шарлатаны обещают вылечить даже самые запущенные формы рака при помощи козьего молока, коньяка, амигдалина, полыни, куриной печенки или различных «секретных» травяных сборов.

Онкологи от подобных предложений приходят в шок. Доверяя свою жизнь шарлатанам, люди тратят драгоценное время и попадают в больницу уже в ситуации, когда практически ничего нельзя сделать. «Доктор Питер» обсудил с Владимиром Сенько, онкологом, хирургом, проктологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, почему эти методы не работают и использовать их нельзя ни при каких условиях.