Ежегодно рак поджелудочной железы впервые выявляют почти у 19 тысяч россиян, и заболеваемость постоянно растет. По словам главного онколога Минздрава Андрея Каприна, буквально через 7–8 лет этот рак войдет в тройку самых распространенных видов злокачественных новообразований.

Чаще им болеют мужчины — среди них на рак поджелудочной железы приходятся 3,5 процента всех новых случаев онкологии (у женщин 3,1 процента). Казалось бы, не так много, но болезнь слишком коварна — она уже в пятерке самых смертельных.