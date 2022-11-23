Ежегодно рак поджелудочной железы впервые выявляют почти у 19 тысяч россиян, и заболеваемость постоянно растет. По словам главного онколога Минздрава Андрея Каприна, буквально через 7–8 лет этот рак войдет в тройку самых распространенных видов злокачественных новообразований.
Чаще им болеют мужчины — среди них на рак поджелудочной железы приходятся 3,5 процента всех новых случаев онкологии (у женщин 3,1 процента). Казалось бы, не так много, но болезнь слишком коварна — она уже в пятерке самых смертельных.
Генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наукt.me/ADKaprin
— Коварство рака поджелудочной железы обусловлено тем, что на долю I стадии выявления приходится всего лишь 6,4 процента случаев, а на II — 16,8 процента. Все остальное — это так называемые «запущенные», третья и четвертая стадии, — рассказал в своем телеграм-канале Андрей Каприн.
По словам специалиста, выявить рак поджелудочной железы на ранних стадиях мешают две основные причины:
чаще всего бессимптомное течение. Оно может длиться до тех пор, пока болезнь не проявит себя механической желтухой или ярко выраженным болевым синдромом;
у этого вида рака нет «предрака». Часто он возникает на фоне абсолютно неизмененной поджелудочной железы. И ученым пока не удалось выяснить, почему так происходит.
Кто в группе риска
И хотя до сих пор точно неизвестно, почему именно развивается рак поджелудочной железы, есть факторы-триггеры, которые могут запустить онкологический процесс в организме.
Неправильный образ жизни. Сюда входит увлечение алкоголем, курение, неправильное питание, низкая физическая активность.
Наследственность. Это одна из распространенных причин развития рака поджелудочной железы.
Возраст старше 65.
Хронический панкреатит. Доказано, что это заболевание действительно способно переродиться в злокачественную опухоль. Поэтому людям, у кого оно есть, важно отслеживать свое состояние и лечиться. Оставаться в поле зрения врачей-специалистов и регулярно проходить обследование надо также пациентам с «клинической картиной, похожей на панкреатит».
Эти симптомы — повод обследоваться
Андрей Каприн перечислил 3 симптома, которые должны насторожить:
даже периодическая «боль в животе» (особенно в верхних его отделах);
тошнота;
тяжесть и вздутие живота после приема жирной пищи.
Если вы заметите у себя нечто подобное, лучше на всякий случай сходить к гастроэнтерологу и пройти обследование. Пока не поздно.
Как пояснил Андрей Каприн, на начальном этапе пациентам обычно назначают УЗИ органов брюшной полости, чтобы оценить размеры и структуру поджелудочной, а при необходимости — КТ или МРТ, а также биопсию.
Как определить рак по анализу крови
Ранее Андрей Каприн рассказывал, что общий анализ крови позволяет выявить патологические изменения в организме при разных заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы. К примеру, любое изменение в количестве гемоглобина, лейкоцитов, сахара в крови и СОЭ без видимой причины говорит о скрытой болезни.
Также при первом подозрении на онкологию назначают и биохимический анализ крови. По словам главного онколога, он позволяет точнее судить о состоянии организма в целом, о работе его отдельных систем и органов. В этом анализе могут насторожить такие показатели, как:
низкий уровень сывороточного альбумина;
высокая активность альдолазы и лактатдегидрогеназы;
высокий уровень гамма- и альфа-2-глобулинов;
высокий уровень кальция;
высокий уровень кортизола. ⠀
Врачи назначают также анализы крови и на онкомаркеры — чаще всего уже при лечении рака. Хотя один из них — анализ крови на ПСА — помогает обнаружить опухоль предстательной железы.