Почему болит живот слева: врач назвала 5 причин, и одна из них смертельно опасна

Боль в животе — сигнал организма о серьезных неполадках. Но причинами могут быть разные органы, и не всегда это желудочно-кишечный тракт. Чтобы понять, что может беспокоить человека, важна более точная локализация боли — под ребрами, ближе к пупку или в нижней части живота. Не менее важен и характер ощущений — тупые, распирающие, острые, режущие боли. Все это помогает заподозрить определенные патологии. Важно и то, у кого болит живот — ребенок это или взрослый, мужчина или женщина.
Чаще всего боль вызывают воспалительные процессы, обострение хронических патологий, опухолевые образования или нарушения кровообращения. Чтобы поставить точный диагноз, нужно обследование, но есть ряд наиболее частых патологий — о них «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Вера Самсонова.
терапевт, гастроэнтеролог
Частая жалоба — «болит где-то тут»
С жалобами на боль в животе к врачу приходит много людей. Нередко им сложно точно описать не только характер боли, но и ее локализацию. Тогда объяснение бывает простым — «где-то тут» с указанием пальцем на левую половину живота ближе к ребрам или к тазовой кости. Несколько проще описать характер ощущений — врач помогает в этом, задавая наводящие вопросы: как болит — колет, режет, распирает, болит постоянно или приступами.
Это важные указующие факторы, от которых можно оттолкнуться, пытаясь найти причину. Не всегда это однозначно серьезная патология, в некоторых случаях это погрешности питания, результат недавно перенесенных болезней или побочные эффекты медикаментов, приема витаминов и минералов.
Пробежал — и закололо в боку
Из всех видов боли в левом боку эту можно назвать самой «физиологической» и безопасной. После активной физической нагрузки, чаще всего — бега, возникает резкая колющая боль в левом боку, под ребрами. Она связана с раздражением рецепторов в области селезенки, которая из-за активизации кровообращения переполняется кровью и растягивается.
Опытные спортсмены знают, что от подобной боли можно быстро избавиться и избежать ее вовсе. Перед началом интенсивных занятий нужно хорошо размяться, а затем сохранять равномерность дыхания на протяжении всего периода активности. Если же боль все-таки возникла, не нужно паниковать, просто остановитесь и восстановите дыхание, после стихания боли можно вернуться к бегу, снизив активность нагрузок.
Если «ворчит» кишечник
Проблем с кишечником, которые могут провоцировать болезненность в левой части живота, достаточно много. Это могут быть:
приступ кишечных колик,
кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия и т.д.),
синдром раздраженной кишки,
воспалительные поражения — неспецифический язвенный колит и болезнь Крона,
опухолевый рост.
В подобной ситуации, если боль возникла резко, но быстро прошла, причин для беспокойства нет. Если же болит больше двух дней или ощущения нарастают, не становится лучше, повышается температура, вам плохо, — нужен врач. В острых ситуациях, если боль очень сильная, нужно вызвать скорую помощь.
Поджелудочная железа дает сбой
Нередко боль, которая может быть сильной и мучительной, провоцирует проблемы с поджелудочной железой. Если речь идет о хроническом воспалительном процессе (панкреатите), болевые ощущения могут быть постоянными, ноющего характера, преимущественно под левыми ребрами и отдают в спину. Еще для них типично усиление после еды, особенно жирной, острой или плотной.
Острая боль при панкреатите типична, если это впервые возникшее воспаление, тогда она сильная, мучительная, опоясывает от левого бока по спине. Нередко на фоне приступов возникают тошнота с повторной рвотой, страдает общее состояние, повышается температура. Если ничего не предпринимать, можно дождаться осложнений — панкреонекроза, само-переваривания железы с перитонитом. А это уже прямая угроза жизни.
Гастрит, язва и изжога: когда раздражен желудок
Желудок расположен особым образом. В месте соединения с пищеводом он лежит практически за нижним краем грудины, но большая его часть развернута влево, под нижние ребра. Поэтому и боли в желудке чаще всего возникают в подложечной области или слева, по нижним краям ребер.
Для боли в желудке типична связь с приемами пищи — иногда это так называемые «голодные» боли, утренние или ночные, неприятные ощущения сразу после еды либо спустя 1–2 часа. Нередко они сочетаются с тошнотой, отрыжкой, изжогой или обложенностью языка, тяжестью, острым насыщением или отвращением к определенной пище.
Поясница и низ живота — проблема не в пищеварении
Тупые, ноющие боли в области поясницы, глубоко в животе слева и отдающие в низ живота возможны при воспалительных процессах в области почек. Нередко так может себя проявить пиелонефрит. Он сочетается с общим недомоганием, повышенной температурой, изменениями в моче. Если приступ боли острый, волнообразный, распространяется от живота вниз, в пах, так может проявиться левосторонняя почечная колика.