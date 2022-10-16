Почему болит живот слева: врач назвала 5 причин, и одна из них смертельно опасна

Боль в животе — сигнал организма о серьезных неполадках. Но причинами могут быть разные органы, и не всегда это желудочно-кишечный тракт. Чтобы понять, что может беспокоить человека, важна более точная локализация боли — под ребрами, ближе к пупку или в нижней части живота. Не менее важен и характер ощущений — тупые, распирающие, острые, режущие боли. Все это помогает заподозрить определенные патологии. Важно и то, у кого болит живот — ребенок это или взрослый, мужчина или женщина.

Чаще всего боль вызывают воспалительные процессы, обострение хронических патологий, опухолевые образования или нарушения кровообращения. Чтобы поставить точный диагноз, нужно обследование, но есть ряд наиболее частых патологий — о них «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Вера Самсонова.