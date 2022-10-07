Еще один из факторов, который способствует появлению боли в животе — прием некоторых лекарств, среди них «безобидные» обезболивающие: ибупрофен и аспирин. Об этом говорит клинический доцент отделений гастроэнтерологии и гепатологии Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете Лиза Ганджу HaffPost .

Проблемы с опорожнением кишечника

К ним относятся запоры или редкие походы в туалет. И они могут стать причиной дискомфорта в животе. А спровоцировать проблемы могут некоторые лекарства, малоподвижный образ жизни, диеты.

— Но запор не обязательно означает, что у вас есть какое-то заболевание, но решать проблему все равно нужно, — рекомендует Баварди.

Синдром раздраженного кишечника

Такой диагноз ставят 10-15 процентам людей в мире. То есть синдром раздраженного кишечника очень распространен. Больные жалуются на дискомфорт в животе, нерегулярный стул. При этом болезненные ощущения могут исчезнуть после похода в туалет.

— При синдроме раздраженного кишечника мышцы толстой кишки сокращаются слишком часто и вызывают спазмы, как правило, в нижней половине живота, — говорит врач Баварди.

Симптомы может облегчить обезболивающее или изменение рациона.