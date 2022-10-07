Измените питание, и вы значительно реже будете жаловаться на боль в животе. Врачи с оговорками объясняют, что часто живот болит именно из-за нашего образа жизни, хотя и не исключают более серьезных причин. Вообще, живот — это пространство от груди до паха, а боль может быть пульсирующей или тупой, стреляющей или в одном месте — диагноз зависит от множества факторов.
Гастроэнтеролог Йельского университета
— Большая часть болей в животе вызвана неопасными для жизни доброкачественными проблемами, и большинство из них проходят самостоятельно, — объяснил гастроэнтеролог Йельского университета Бадр Аль Баварди.
Эксперт перечислил самые распространенные причины, почему у нас болит живот.
Неправильное питание
Виновными в проблемах с животом могут быть даже фрукты, если в них содержится большое количество клетчатки. Вторые под подозрением — продукты, богатые углеводами, они плохо перевариваются и могут стать причиной вздутия живота и газообразования.
— Важно и то, как вы едите: переедание и слишком быстрый прием пищи также могут быть причиной дискомфорта, — предупреждает гастроэнтеролог Баварди.
Еще один из факторов, который способствует появлению боли в животе — прием некоторых лекарств, среди них «безобидные» обезболивающие: ибупрофен и аспирин. Об этом говорит клинический доцент отделений гастроэнтерологии и гепатологии Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете Лиза Ганджу
Проблемы с опорожнением кишечника
К ним относятся запоры или редкие походы в туалет. И они могут стать причиной дискомфорта в животе. А спровоцировать проблемы могут некоторые лекарства, малоподвижный образ жизни, диеты.
— Но запор не обязательно означает, что у вас есть какое-то заболевание, но решать проблему все равно нужно, — рекомендует Баварди.
Синдром раздраженного кишечника
Такой диагноз ставят 10-15 процентам людей в мире. То есть синдром раздраженного кишечника очень распространен. Больные жалуются на дискомфорт в животе, нерегулярный стул. При этом болезненные ощущения могут исчезнуть после похода в туалет.
— При синдроме раздраженного кишечника мышцы толстой кишки сокращаются слишком часто и вызывают спазмы, как правило, в нижней половине живота, — говорит врач Баварди.
Симптомы может облегчить обезболивающее или изменение рациона.
Синдром избыточного бактериального роста
В этом случае в тонком кишечнике образуется излишнее количество бактерий. Происходит это из-за стресса, приема антибиотиков, алкоголя и некоторых лекарств.
— Они нарушают микробиом, — объяснила Лиза Ганджу. — Выражается СИБР во вздутии живота, чувстве полноты и иногда тошноте. Лечится с помощью антибиотиков.
Пищевые аллергии
Боль не появится из-за аллергии, но пищевая непереносимость может привести к дискомфорту. Произойдет это спустя несколько часов после приема пищи из-за вздутия или повышенного газообразования.
— Пищеварительной системе не хватает определенных ферментов, которые требуются для расщепления некоторых продуктов, — предупреждает Бадр Аль Баварди. — Наиболее часто состояние связано с лактозой, гистамином (из сыра, ананасов, бананов, авокадо и шоколада). Может повлиять и лишний глютен (белок пшеницы, ржи и ячменя).
Камни в желчном пузыре
До 15 процентов людей страдают от желчнокаменной болезни. Чаще всего они даже не подозревают о своем заболевании, так как оно может протекать бессимптомно. Другие же жалуются на сильную боль в правой верхней части живота.
— Приступы могут длиться от нескольких минут до нескольких часов, — предупреждают эксперты. — Иногда появляются после того, как вы съели что-то жирное.
Периодические месячные боли
Относиться к ним надо все же с вниманием. Иногда боли в области таза могут быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Но в целом легкие спазмы считают нормой при менструации.
— Спазмы не должны длиться дольше нескольких дней или усиливаться, — предупреждает Ганджу. — Если вы чувствуете острую, колющую или пульсирующую боль, лучше как можно быстрее обратиться к гинекологу. Это может быть признаком эндометриоза, синдрома поликистозных яичников, миомы или аденомиоза.
Движение пищи по желудку
Нарушение движения пищи и воды называется гастропарезом. В желудке скапливаются излишки и сигнализируют о сбое сильными болями. Может появиться вздутие живота из-за того, что желудок не справляется. Хотя гастропарез более свойственен пожилым людям, но появиться он может и у молодых на фоне приема антидепрессантов.