Как отличить боль в животе от «женской» проблемы: объясняет врач-гинеколог

Женское здоровье неразрывно связано с половой сферой. Нарушения гормонального фона, воспалительные процессы, проблемы с беременностью — все это влияет на общее состояние, сосуды, кости, пищеварение и даже работу мозга. Особенно тревожно, если возникает болевой синдром, неприятные ощущения в животе. Не всегда просто понять — это проблемы кишечника, печени, поджелудочной железы или яичников, матки. Поэтому у женщин возникает вопрос, к кому обращаться — к гинекологу или гастроэнтерологу, а может, к хирургу?

«Доктор Питер» совместно с Натальей Хайрулиной, врачом акушером-гинекологом, гинекологом-эндокринологом клиники «АБИА» разбирались, когда проблема гинекологическая, когда нужны другие специалисты.