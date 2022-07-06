Как отличить боль в животе от «женской» проблемы: объясняет врач-гинеколог

Женское здоровье неразрывно связано с половой сферой. Нарушения гормонального фона, воспалительные процессы, проблемы с беременностью — все это влияет на общее состояние, сосуды, кости, пищеварение и даже работу мозга. Особенно тревожно, если возникает болевой синдром, неприятные ощущения в животе. Не всегда просто понять — это проблемы кишечника, печени, поджелудочной железы или яичников, матки. Поэтому у женщин возникает вопрос, к кому обращаться — к гинекологу или гастроэнтерологу, а может, к хирургу?
«Доктор Питер» совместно с Натальей Хайрулиной, врачом акушером-гинекологом, гинекологом-эндокринологом клиники «АБИА» разбирались, когда проблема гинекологическая, когда нужны другие специалисты.
Врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач УЗДvk.com/abia_clinika
Боль в животе — самая частая жалоба
Разнообразные по характеру и длительности, тяжести боли в животе — достаточно частая и распространенная жалоба у человека в любом возрасте. Живот — очень большая область нашего тела, он располагается в промежутке от груди до костей таза. В этой области расположено множество органов, которые могут болеть. Поэтому поставить диагноз и определить причины боли не всегда просто. В первую очередь самому человеку нужно сориентироваться в своем теле, максимально близко описать локализацию боли, ее характер и вспомнить по времени — давно ли она началась, связана ли с чем-нибудь эта боль, например, с приемом пищи и менструальным циклом у женщин?
В животе три «этажа»
Все пространство в брюшной полости специалисты разделают на отделы — «этажи», что помогает проще ориентироваться в причинах болезненности. Так, боль может возникнуть в верхнем этаже брюшной полости — это область сразу под грудиной, в эпигастрии. В среднем этаже — возникает боль в области пупка. В нижнем этаже — болезненность локализуется ниже пупка справа, слева, над лобком.
Оцените характер боли
По своему характеру боль может быть:
схваткообразная,
приступообразная,
колющая,
давящая,
ноющая,
тянущая.
Она может усиливаться и уменьшаться, самостоятельно проходить, иррадиировать (отдавать) в другие области, носить разлитой или опоясывающий характер.
Боль может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой, подьемом температуры и изменением работы других органов — например, расстройством стула или мочеиспускания. В любом случае — боль, это признак нарушения в организме, признак патологии органа, значит, при боли необходимо срочно обратиться к врачу.
Когда нужен гинеколог
Если у женщины появилась боль ниже пупка, причем эта боль спускается в правую или левую паховую область или локализуется в проекции лона — необходимо обязательно обратиться в первую очередь к гинекологу. Это объясняется тем, что заболевания органов мочеполовой сферы у женщины могут стать причиной острого нарушения функции органов в тазу. Это, в свою очередь, может привести за собой такие осложнения, как воспаление в малом тазу, кровотечение, сепсис, а это уже чревато стойкой потерей трудоспособности, длительным пребыванием в клинике, долгим лечением. Иногда подобное даже опасно для жизни.
Последствия воспалительных заболеваний женской половой сферы могут быть серьезными и необратимыми, поэтому задача гинеколога — исключить или подтвердить, в первую очередь, патологию этой сферы.
Кстати, при поступлении женщины в стационар по поводу боли в животе, подозрения на аппендицит и другие острые хирургические патологии, всегда при первичном осмотре привлекают гинеколога. Это важно, чтобы сразу исключить «женские» проблемы.
Причины болей в животе у женщин
Гинеколог должен выяснить причину боли, провести дифференциальный диагноз между заболеваниями органов малого таза и брюшной полости.
Причины возникновения болей при заболеваниях урогенитального тракта:
Воспаление почек, мочевого пузыря, мочекаменная болезнь.
Воспаление матки, придатков матки.
Эндометриоз матки и яичников, эндометриоз брюшины и органов малого таза.
Кисты и опухоли яичников.
Спайки в малом тазу на фоне хронического воспаления придатков.
Боли в середине менструального цикла.
Опущение стенок влагалища, опущение матки и мочевого пузыря.
Варикоз вен малого таза и органов малого таза.
Возраст имеет значение
В разном возрастном периоде боли могут быть связаны с разными причинами.
У девочек, до начала первой менструации, причиной боли в животе могут заболевания кишечника, как воспалительного, так и не воспалительного характера. Если боли сопровождаются выделениями из половых путей, или они имеют циклический, повторяющийся характер, или сопровождаются нарушением мочеиспускания — здесь нужна консультация детского гинеколога.
У женщин в репродуктивном возрасте боли могут быть связаны с нарушениями менструального цикла. В этом случае боли имеют циклический, повторяющийся характер. Параллельно с этим изменяется характер и интенсивность месячных, боли тянущие, ноющие, колющие, могут иррадиировать в мочевой пузырь, в поясничную область, в паховые складки.
Если же боли связаны с воспалением, тогда они будут острые, нарастающие, распирающие, схваткообразные, с локализацией в правой и/или левой подвздошных областях, при затяжном течении — разлитые боли внизу живота.
У женщин в период менопаузы боли чаще всего могут быть постоянного характера, ноющие, давящие, иногда схваткообразного характера, с локализацией в паховых областях или над лоном.