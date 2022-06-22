Как же часто мы слышим: «Посоветуй хорошего гинеколога». Казалось бы, мы живем в современном мире, где столько требований к квалификации врача, что иной раз такая просьба застает врасплох.
Но, к сожалению, даже в 21 веке мы сталкиваемся с ситуацией, когда квалификация врача далека от идеала, гинеколог понятия не имеет, что такое медицинская этика, и даже не скрывает, что не испытывает ни эмпатии, ни уважения к пациентке.
Так как понять, что вам пора менять врача-гинеколога? Вот 3 явных признака.
врач акушер-гинеколог, врач УЗИ, заведующая Центра гинекологии и акушерства Роддома на Фурштатскойrody.rd2.ru/
Врач не объясняет…
- Если врач относится к вам как к неразумному ребенку и не считает нужным разъяснить непонятные вам моменты, то с таким врачом скорее всего не получится партнерское сотрудничество и действительно стоит задуматься о смене врача, — считает врач-акушер-гинеколог Кристина Алпаидзе.
… и осуждает
Еще один важный момент — врач должен задавать много вопросов, а пациент — честно и доверительно на них отвечать.
- Основа для получения высоких результатов при посещении гинеколога — это доверие к врачу. Да, мы задаем интимные вопросы, но это делается не из праздного любопытства, ведь тщательный сбор анамнеза — это 50% диагноза, — поясняет гинеколог.
Но при этом недопустимо, если доктор начинает каким-либо образом комментировать ваши ответы, обсуждать личную жизнь — например, возраст начала половой жизни, количество половых партнеров, наличие абортов в анамнезе.
- Абсолютно недопустимо навязывание собственных установок и возрастных рамок в отношении реализации репродуктивной функции, — обращает внимание Кристина Алпаидзе. — Когда женщине решиться забеременеть и стать мамой — это дело исключительно самой пациентки. Более того, она имеет право быть «чайлдфри» без объяснения причин — это выбор самой женщины и она несет за это ответственность.
Не знает современных протоколов лечения
Еще один «гвоздь» на приеме, об который спотыкается как пациент, так и врач.
- В России очень часто женщинам ставят гинекологический диагноз «эрозия шейки матки» — и зачастую необоснованно. В большинстве случаев это просто эктопия, когда эпителий эндоцервикса выходит за наружный зев. Для постановки верного диагноза достаточно сделать кольпоскопию, — объясняет гинеколог.
Также доказано, что некоторые болезни, которые активно лечили раньше, сегодня вовсе не требуют никакого вмешательства, уточняет врач.
- В медицине был период, когда условно-патогенную микрофлору уреаплазму обвиняли во всех грехах: в перинатальных потерях, бесплодии и прочих проблемах со здоровьем, — объясняет Кристина Алпаидзе. — Поэтому в течение долгого периода ее «травили» — причем сразу вместе с женским организмом. Использовали страшные схемы лечения антибиотиками, которые необходимо было принимать аж по две недели.
Сейчас уреаплазма не входит в список инфекций, передающихся половым путем, обращает внимание доктор.
- Поэтому, если нет никакой клинической картины и жалоб, а уреаплазму просто обнаружили в анализах, лечить ее не нужно, — говорит гинеколог. — То же самое можно сказать и про Mycoplasma hominis. Это бактерии, которые входят в состав физиологической бактериальной флоры мочеполовой системы.
Правила пациента
- Не стесняйтесь задавать вопросы своему врачу-гинекологу и просить разъяснить непонятную медицинскую терминологию и необходимость назначения тех или иных лабораторных и инструментальных исследований, — настаивает Кристина Алпаидзе. — Ведь в том числе и от вашего чувства удовлетворенности от проведенного приема и понимания необходимости всех назначений формируются доверительные отношения между врачом и пациентом и как следствие — успешно решаются все проблемы со здоровьем.
Ранее врач-гинеколог Вербовая рассказала, какие женские заболевания могут протекать без симптомов. Но при этом, она предупредила — если никаких признаков болезни, дискомфорт, недомогание женщина не испытывает, это еще не говорит о том, что с ней все в порядке.
Например, кисты яичников могут обнаружить случайно, во время УЗИ. Но если женщина не ходит к врачу, то при больших размерах кисты возможенразрыв ее капсулы, перекрут — и тогда все может закончиться скорой и больницей.