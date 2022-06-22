Как же часто мы слышим: «Посоветуй хорошего гинеколога». Казалось бы, мы живем в современном мире, где столько требований к квалификации врача, что иной раз такая просьба застает врасплох.

Но, к сожалению, даже в 21 веке мы сталкиваемся с ситуацией, когда квалификация врача далека от идеала, гинеколог понятия не имеет, что такое медицинская этика, и даже не скрывает, что не испытывает ни эмпатии, ни уважения к пациентке.

Так как понять, что вам пора менять врача-гинеколога? Вот 3 явных признака.