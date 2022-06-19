Если раньше гардероб модницы мог похвалиться десяткой пар босоножек и туфелек на высоченной шпильке, то теперь их место заняли кроссовки — спортивные, эксклюзивные, со стразами и лентами. Еще совсем недавно их использовали только в спортивном зале, а теперь кроссовки можно встретить везде — в офисах, театрах, на шопинге и в музее. Насколько опасно носить такую обувь каждый день?
- Благодаря правильным кроссовкам мы можем бежать быстрее, в них предусмотрено множество биомеханических особенностей, которые снижают нагрузку на стопу, — объяснил спортивный ортопед Мэтт Харт.
Однако бег и ходьба — это разные типы движения.
- При ходьбе одна нога всегда остается на земле, а при беге есть моменты, когда обе ноги находятся в воздухе, — рассказал ортопед. — Поэтому не всегда для повседневной носки подойдет старая пара кроссовок.
Хотя надо отметить, что бег дает большую нагрузку в определенных мышцах, особенно в камбаловидной мышце (находится на задней поверхности голени — прим. ред.) и разгибателях бедра и колена. Но большинство мышц все же работают практически одинаково, вне зависимости от того ходим мы или бегаем. При этом, у обуви для бега есть несколько преимуществ: поддерживающие функции, разная высота по подошве — при этом перепады могут снижать боль в колене при диапазоне в 0 до 4 миллиметров, или боли в лодыжке (перепад до 10 до 12 миллиметров).
- Амортизация в кроссовках также лучше, потому что они предназначены для уменьшения ударов от гораздо более высоких ударных нагрузок, чем при ходьбе, поэтому обувь с большей вероятностью прослужит дольше, — считает Мэтт Харт.
Получается, что ходить каждый день в кроссовках не так уж и плохо. Тем более благодаря полноте и «половинчатым» размерам вы сможете подобрать более комфортный для себя вариант. А за счет хорошей амортизации в районе пятки, кроссовки способны снимать нагрузку.
«Хорошие кроссовки в большинстве случаев могут удовлетворить биомеханическим потребностям во время ходьбы», — пришли к выводу в Обществе человеческого фактора и эргономики, передает портал
Но риски все же существуют. И главный из них — старые кроссовки с «подсушенной» пеной.
- Пена EVA в кроссовках быстро разлагается, даже если обувь не носили вовсе, — предупреждает ортопед Харт. — Опасны даже те пары, которые долгое время пролежали в коробках. Поэтому если вы собираетесь сменить повседневную обувь на спортивную, выбирайте новую и «свежую».
Как же понять, что пена отслужила свой срок. Один из вариантов: вытащить стельку и нажать большими пальцами на материал подошвы. Если пена упругая, не поддается нажатию, с ней все в порядке. Если появились вмятины, значит в ней больше не образуются воздушные кармашки, такую пару использовать не стоит.
- В более мягкой обуви голеностопный сустав становится жестче, увеличивается нагрузка при ходьбе, что может негативно влиять на суставы, — предупреждает Мэтт Харт.
Еще важно выбирать кроссовки по размеру. Между ногой и пяткой должно входить от половины до полной ширины большого пальца. Благодаря этому, если ваша нога «набухнет», вы ее не натрете.
И еще один важный момент, учитывайте при выборе кроссовок поверхность, по которой вы будете ходить. Для тротуара отлично подойдут беговые варианты. Но для прогулок по парку, лесу, лучше будут работать кроссовки для трекинга, так как их подошва обеспечит лучшее сцепление с поверхностью и снизит риск поскользнутся и упасть.