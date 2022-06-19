«Хорошие кроссовки в большинстве случаев могут удовлетворить биомеханическим потребностям во время ходьбы», — пришли к выводу в Обществе человеческого фактора и эргономики, передает портал Livescience .

Но риски все же существуют. И главный из них — старые кроссовки с «подсушенной» пеной.

- Пена EVA в кроссовках быстро разлагается, даже если обувь не носили вовсе, — предупреждает ортопед Харт. — Опасны даже те пары, которые долгое время пролежали в коробках. Поэтому если вы собираетесь сменить повседневную обувь на спортивную, выбирайте новую и «свежую».

Как же понять, что пена отслужила свой срок. Один из вариантов: вытащить стельку и нажать большими пальцами на материал подошвы. Если пена упругая, не поддается нажатию, с ней все в порядке. Если появились вмятины, значит в ней больше не образуются воздушные кармашки, такую пару использовать не стоит.

- В более мягкой обуви голеностопный сустав становится жестче, увеличивается нагрузка при ходьбе, что может негативно влиять на суставы, — предупреждает Мэтт Харт.

Еще важно выбирать кроссовки по размеру. Между ногой и пяткой должно входить от половины до полной ширины большого пальца. Благодаря этому, если ваша нога «набухнет», вы ее не натрете.

И еще один важный момент, учитывайте при выборе кроссовок поверхность, по которой вы будете ходить. Для тротуара отлично подойдут беговые варианты. Но для прогулок по парку, лесу, лучше будут работать кроссовки для трекинга, так как их подошва обеспечит лучшее сцепление с поверхностью и снизит риск поскользнутся и упасть.