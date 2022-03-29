Шлепки

Даже у такой простейшей обуви есть свои нюансы.

- Главный минус шлепок — они вообще не защищают ногу от травм, поэтому существует риск порезов и других травм стопы. Кроме того, многие шлепанцы не имеют поддержки свода стопы. Как и балетки, они могут усугубить подошвенный фасциит и вызвать проблемы с коленями, бедрами или спиной, — предупреждает Назаров.

Рекомендации: не выбирайте модели с жесткой подошвой. Лучше отказаться от покупки классических «вьетнамок» с креплением в виде двух ремешков.

Обувь на платформе

- При ношении такой обуви амортизация стоп не нарушается благодаря толстой подошве. Она неплохо защищает от ударных нагрузок, но негативно отражается на биомеханике шага.

С такой обувью велик риск получить травму, так как из-за массивной подошвы очень легко запнуться и упасть, подвернуть ногу. Такое развитие событий особенно вероятно, если стопа ненадежно зафиксирована: нет застежек, плотно закрепляющих ногу, — отмечает Пастарнак.

Рекомендации: выбирайте обувь на платформе только с креплением.

Кроссовки

Кроссовки принято считать идеалом комфорта и удобства. Но даже такую обувь важно выбирать с умом.

- Кроссовки — неплохой вариант, но здесь тоже есть свои нюансы. Их нужно подбирать по параметрам: уровню амортизации, ширине и высоте колодки, толщине подошвы, степени жесткости задника.

У всех людей стопы уникальны по строению, поэтому перед покупкой обуви стоит пройти обследование стоп. Это диагностика ступней с помощью специального оборудования — плантографа, которую выполняет травматолог-ортопед. С ее помощью врач определяет пронацию или супинацию стопы, выясняет, страдает ли пациент плоскостопием или другими патологиями.

На основе результатов обследования врач дает рекомендации по подбору обуви или стелек.



Рекомендации: посетите ортопеда перед покупкой кроссовок.