Выбор обуви — вопрос не только красоты и комфорта. Ведь неудачные туфли способны испортить и образ, и здоровье.
Поэтому покупать обувь нужно с оглядкой не только на собственный вкус и модные тенденции, но и с учетом советов врачей.
Мануальный терапевт МО ГБУЗ ЭЦГБ «Электростальская городская больница».
Эти коварные каблуки
Врачи уверены: нет более опасной обуви для здоровья суставов и спины, чем туфли на каблуке.
- Такая обувь может вызвать появление болезненного узла на задней части пятки. Жесткий материал давит на костную область, которую некоторые женщины называют «насосной шишкой». Давление приводит к волдырям, отеку, бурситу и боли в ахилловом сухожилии. Облегчить боль после долгого дня на каблуках поможет лед, — отмечает мануальный терапевт Усон Назаров.
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- От каблуков точно стоит отказаться. При использовании подобной обуви смещается центр тяжести, увеличивается нагрузка на ноги, оказывается сильное давление на передние отделы стоп.
Все это способствует развитию плоскостопия, артрозу или артриту мелких суставов стоп, а также коленных, голеностопных и тазобедренных суставов. Такая неудобная боль провоцирует появление мозолей, натоптышей.
Из-за шпилек или каблуков страдает позвоночник. Сильнее изнашиваются межпозвонковые диски, что нередко приводит к хроническим болям в спине, — отмечает ортопед Елена Пастарнак.
Рекомендация: Если очень хочется надеть каблуки, идите в них короткими шагами. Выбирайте каблуки высотой не более 5 см. Желательно выбирать модели с более толстым и устойчивым каблуком — на шпильках долго ходить нельзя. И лучше использовать ортопедические полустельки — так получится снизить нагрузку на ноги.
Балетки
Балетки кажутся многим более безопасной альтернативой туфлям на каблуке: недаром их так часто покупают в качестве «сменки» детям. Однако, как предупреждают врачи, на деле все не так безоблачно.
- Балетки и другие модели на плоской подошве не смягчают ударную нагрузку, которую ступни получают при движении. Так как нет дополнительной амортизации, страдают своды стопы и пятки, крупные суставы и позвоночник.
Балетки плохо влияют на биомеханику шага, потому что нагрузка по стопе распределяется неравномерно. В итоге мышцы и связки излишне напрягаются, а в некоторых случаях даже воспаляются.
Ношение обуви на плоской подошве также может способствовать развитию плоскостопия, плантарного фасциита и артроза суставов стоп. Помимо этого, стопы получают регулярные микротравмы при ходьбе, что зачастую заканчивается хроническими болями в ногах, — рассказывает Пастернак.
Рекомендации: лучше выбирать модели с резинкой или ремешком — так нога будет лучше держаться. Купите к балеткам ортопедические стельки.
Шлепки
Даже у такой простейшей обуви есть свои нюансы.
- Главный минус шлепок — они вообще не защищают ногу от травм, поэтому существует риск порезов и других травм стопы. Кроме того, многие шлепанцы не имеют поддержки свода стопы. Как и балетки, они могут усугубить подошвенный фасциит и вызвать проблемы с коленями, бедрами или спиной, — предупреждает Назаров.
Рекомендации: не выбирайте модели с жесткой подошвой. Лучше отказаться от покупки классических «вьетнамок» с креплением в виде двух ремешков.
Обувь на платформе
- При ношении такой обуви амортизация стоп не нарушается благодаря толстой подошве. Она неплохо защищает от ударных нагрузок, но негативно отражается на биомеханике шага.
С такой обувью велик риск получить травму, так как из-за массивной подошвы очень легко запнуться и упасть, подвернуть ногу. Такое развитие событий особенно вероятно, если стопа ненадежно зафиксирована: нет застежек, плотно закрепляющих ногу, — отмечает Пастарнак.
Рекомендации: выбирайте обувь на платформе только с креплением.
Кроссовки
Кроссовки принято считать идеалом комфорта и удобства. Но даже такую обувь важно выбирать с умом.
- Кроссовки — неплохой вариант, но здесь тоже есть свои нюансы. Их нужно подбирать по параметрам: уровню амортизации, ширине и высоте колодки, толщине подошвы, степени жесткости задника.
У всех людей стопы уникальны по строению, поэтому перед покупкой обуви стоит пройти обследование стоп. Это диагностика ступней с помощью специального оборудования — плантографа, которую выполняет травматолог-ортопед. С ее помощью врач определяет пронацию или супинацию стопы, выясняет, страдает ли пациент плоскостопием или другими патологиями.
На основе результатов обследования врач дает рекомендации по подбору обуви или стелек.
Рекомендации: посетите ортопеда перед покупкой кроссовок.
Общие советы
- Один из главных советов — выбирайте обувь по размеру! Увы, 9 из 10 женщин носят обувь, которая им мала. Последствия — мозоли, волдыри, бурсит, мозоли и другие проблемы. Постоянное растирание может вызвать раздражение суставов стопы и привести к артриту.
Перед покупкой убедитесь, что обувь сгибается в области носка, но не слишком гибка, а свод стопы имеет достаточную поддержку.
Ремни не должны врезаться в ваши лодыжки. Если от обуви с ремешками у вас все равно образовался небольшой волдырь, не используйте пластырь — он просто сотрется. Вместо этого нанесите на пораженный участок немного мази, которая позволит ремню скользить, успокаивая рану, — отмечает Назаров.
- Идеальная обувь должна быть с небольшим каблучком высотой 2–4 сантиметра, широким передним отделом, возможностью регулировки с помощью застежек или липучек и фиксирующим задником. Все эти элементы есть у ортопедической обуви, — резюмирует Пастарнак.