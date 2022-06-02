Боли в стопах при ходьбе: ортопед объяснил, в чем может быть причина

Боль в стопах — всегда неприятна. Она мешает привычной жизни, не давая свободно двигаться. Причин развития боли великое множество, их поиск может представлять серьезную проблему. История заболевания и определенные симптомы проблем в ступнях могут давать нам ценные подсказки, но их может быть недостаточно, чтобы поставить точный диагноз.
«Доктор Питер» выяснил у Ильи Володина, врача травматолога-ортопеда, подиатра, члена ассоциации АОTrauma, ассистента кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, ВолгГМУ, какие из причин чаще других провоцируют болезненность и проблемы с ходьбой, а также боли в покое.
врач травматолог-ортопед, подиатр, член ассоциации АОTrauma, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и ВПХ, ВолгГМУ.vk.com/orthopedsurgeon.volodin
Поперечное плоскостопие с метатарзалгией
Метатарзалгия — это термин, означающий боль в передней части стопы, которая возникает в области основания пальцев. Она развивается, когда поперечный свод стопы — возвышение от 1-го пальца к 5-му плюсны, уплощается, и нагрузка на переднюю часть стопы начинает распределяться неправильно, что приводит к болевому синдрому.
Симптомы
Под основаниями пальцев стопы люди с этим заболеванием чувствуют острую боль. Иногда эту боль можно сравнить с ощущением, будто наступил на камень. Она обычно облегчается, когда человек садится или ложится. При ходьбе босиком происходит ухудшение.
Причины
Чаще всего данная проблема связана с ненормальной биомеханикой стопы или чрезмерными нагрузками на ноги. Пожилые, люди с избыточным весом и спортсмены, занимающиеся бегом, также могут подвергаться более высокому риску развития метатарзалгии.
Лечение
Упражнения для стоп, модификация физических нагрузок и подбор ортопедических стелек часто решают данную проблему. Хирургия может быть вариантом, если другие методы лечения не приносят облегчения.
Неврома Мортона
Другой распространенной проблемой стопы является неврома Мортона. Она вызывает острую или жгучую боль между плюсневыми костями, которая отдает в пальцы. Многие люди описывают эти ощущения как ходьбу по камням босиком или, что в обувь попал камень. Само определение невромы — это доброкачественное (нераковое) утолщение нерва, который идет к пальцам стопы.
Симптомы
Стреляющая или жгучая боль в области поперечного свода стопы (между плюсневыми костями) может распространяться между двумя пальцами. Чаще всего это ощущается между третьим и четвертым пальцами. Сами пальцы могут неметь, возникает боль, которая усиливается при физической активности или при ношении обуви, после снятия обуви боль стихает.
Причины
Причина образования невромы Мортона до конца не выяснена. Считается, что определенные факторы, такие как плоскостопие или ношение тесной узкой обуви, высоких каблуков, могут привести к повышенному давлению на нерв и изменениям в нем. Диагноз ставится на основе физикального осмотра, а также УЗИ или МРТ.
Лечение
Ортопедические стельки с метатарзальной подушечкой уменьшают давление на плюсневые кости и могут облегчить боль при невроме Мортона. Может помочь просторная обувь с широким носком, позволяющая пальцам чувствовать себя более комфортно. Иногда, если боль не проходит, врач ортопед может локально ввести кортикостероид в зону невромы. Если вышеуказанные простые методы не приносят облегчения, последним вариантом является хирургическое вмешательство. Выполняется удаление небольшой части пораженного нерва с иссечением ткани, которая его окружает.
Тендинит Ахиллова сухожилия
Ахиллово сухожилие в месте прикрепления к пяточной кости может испытывать повышенную нагрузку, что приводит к тендиниту. Термином «тендинит ахиллова сухожилия» называют воспаление ахиллова сухожилия, которое может быть хроническим и протекать долго.
Симптомы
Это состояние вызывает ноющую или жгучую боль при физической нагрузке или растяжении. Воспаленное сухожилие обычно болезненно на ощупь. Над сухожилием также может наблюдаться легкая припухлость, повышение температуры и изменение формы пятки.
Причины
Несколько факторов могут способствовать тендиниту ахиллова сухожилия. Они включают:
Внезапное повышение нагрузки на тренировке
Перенапряжение икроножных мышц
Ношение неправильной обуви
Тренировки в холодную погоду
Плоскостопие
Различия в длине ног
Лечение
Обычно это комбинация методов лечения:
Протокол RICE при острой ситуации (покой, лед к месту воспаление, компрессия — наложение эластичного бинта на стопу и голеностопный сустав, возвышенное положение стопы)
Прием НПВП курсом по назначению врача.
Как только острая боль утихнет, рекомендуется с врачом подобрать программу ЛФК, пройти физиотерапию, изготовить индивидуальные ортопедические стельки. При неэффективности консервативной терапии или разрыве ахиллова сухожилия может потребоваться хирургическое вмешательство.
Остеоартроз суставов стопы
Остеоартроз возникает, когда хрящ в суставе истончается и разрушается в результате его физического износа. Это приводит к уменьшению межсуставной щели, уплотнению кости под хрящом и костным наростам вокруг сустава. Часто боль и отсутствие подвижности при остеоартрозе суставов стопы обнаруживаются в голеностопном суставе, подтаранном суставе и суставе большого пальца стопы.
Симптомы ОА могут включать:
Боль и в покое, и при движениях.
Ограничение подвижности сустава.
Хруст и ощущение «трения» при движении сустава.
Отек, который обычно усиливается при физических нагрузках.
Причины
С возрастом хрящ в вашем суставе естественным образом изнашивается и истончается. Семейная история остеоартрита и избыточный вес тела также могут увеличить риск развития ОА.
Лечение
Остеоартроз стопы сначала лечат простыми мерами.
Изменения в образе жизни, такие как уменьшение веса и физические упражнения.
Прием НПВП
Физиотерапия
Ношение индивидуальных ортопедических стелек для уменьшения боли.
Использование трости для облегчения передвижения.
Артроскопия — операция по сращиванию или замене сустава рассматривается, если боль не проходит или она мешает повседневной деятельности.