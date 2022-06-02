Боли в стопах при ходьбе: ортопед объяснил, в чем может быть причина

Неврома Мортона

Другой распространенной проблемой стопы является неврома Мортона. Она вызывает острую или жгучую боль между плюсневыми костями, которая отдает в пальцы. Многие люди описывают эти ощущения как ходьбу по камням босиком или, что в обувь попал камень. Само определение невромы — это доброкачественное (нераковое) утолщение нерва, который идет к пальцам стопы.

Симптомы

Стреляющая или жгучая боль в области поперечного свода стопы (между плюсневыми костями) может распространяться между двумя пальцами. Чаще всего это ощущается между третьим и четвертым пальцами. Сами пальцы могут неметь, возникает боль, которая усиливается при физической активности или при ношении обуви, после снятия обуви боль стихает.

Причины

Причина образования невромы Мортона до конца не выяснена. Считается, что определенные факторы, такие как плоскостопие или ношение тесной узкой обуви, высоких каблуков, могут привести к повышенному давлению на нерв и изменениям в нем. Диагноз ставится на основе физикального осмотра, а также УЗИ или МРТ.

Лечение