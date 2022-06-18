Большинство гинекологических заболеваний имеют определенные симптомы (нарушения менструального цикла, боли, выделения и т.д.). Поэтому, когда они доставляют дискомфорт, беспокоят и мешают жить, женщина идет к врачу.
Но есть болезни, которые протекают бессимптомно. И это вовсе не значит, что они не несут значимого вреда здоровью женщины.
Разберем одни из самых частых бессимптомных женских заболеваний.
акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»rody.rd2.ru/
Кисты яичников
— На протяжении длительного времени киста может никак себя не проявлять и быть «находкой» на УЗИ, — рассказала «Доктору Питеру» врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Ежемесячно кисты могут расти, сдавливая при этом здоровую ткань яичника или давить на расположенные рядом органы, сосуды и нервы. При больших размерах кисты возможен разрыв капсулы кисты, перекрут кисты — а это уже острое состояние, требующее экстренной госпитализации. Кисты яичников (исключение- функциональные) требуют оперативного лечения. Именно поэтому важно делать УЗИ органов малого таза 1-2 раза в год.
ИППП (инфекции, передающиеся половым путем)
- К ним относятся: хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микроплазменная инфекция (вызванная Mycoplasma genitalium), — объясняет врач. - Чаще всего они протекают бессимптомно или с незначительными проявлениями, а симптомы могут появиться только через несколько месяцев после заражения. При этом инфекция вызывает воспаление в яичниках, маточных трубах и приводит к образованию спаек и даже к бесплодию. Поэтому необходимо проводить обследование 1 раз в год на ИППП, а при активной смене полового партнёра - еще чаще.
Эндометриоз и миома матки
- Эти заболевания тоже могут не проявляться в течение длительного времени, — разъясняет Юлия Вербовая. - За миомами небольших размеров рекомендуют наблюдение, а большие узлы удаляют оперативным путём. Эндометриоз же — заболевание, которое может быть причиной бесплодия и протекать бессимптомно, а диагноз устанавливается гистологически (чаще после лапароскопической операции).
Дисплазия шейки матки
- Это заболевание шейки матки, которое может перейти в онкологию (рак шейки матки), поэтому очень важно выявить ее на ранней стадии, когда применимы малоинвазивные методы лечения и хорошо помогает терапия, — рассказывает врач-гинеколог. — Дисплазия протекает бессимптомно, иногда при половых контактах могут быть кровянистые выделения. Для выявления берут мазки для цитологического исследование шейки матки или ПАП-тест.
Онкологические заболевания
- Практически все онкологические процессы начинают себя проявлять, когда лечить их крайне сложно, а порой уже невозможно, — предупреждает Юлия Вербовая. — Именно поэтому проще предупредить заболевание или лечить его на ранней стадии, а для профилактики заболеваний и выявления их на ранних стадиях нужны ежегодные профилактические осмотры у гинеколога вне зависимости — есть жалобы или нет.
Ранее гинеколог Иван Комар назвал неочевидные признаки рака яичников. В группе риска — женщины с лишним весом, родами после 35 лет, ранней менопаузой и наследственностью. Так, о проблеме могут говорить частое мочеиспускание или запоры, быстрое насыщение или потеря аппетита, дискомфорт и боль в области таза.
При любых подобных явных проблемах со здоровьем у женщины, которые вызывают дискомфорт, боль и не проходят в течение двух недель, стоит обратиться за консультацией к специалисту. Опухоль может быть уже большого размера или вовлекать другие органы.