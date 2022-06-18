ИППП (инфекции, ​ передающиеся​ половым​ путем)

- К​ ним​ относятся​: ​хламидиоз, гонорея, трихомониаз​ и​ микроплазменная​ инфекция (вызванная​ Mycoplasma​ genitalium), — объясняет врач. -​ Чаще​ всего​ они​ протекают​ бессимптомно​ или​ с​ незначительными​ проявлениями, ​ а​ симптомы​ могут​ появиться​ только​ через​ несколько​ месяцев​ после заражения.​ При​ этом инфекция​ вызывает​ воспаление​ в​ яичниках, ​ маточных​ трубах​ и​ приводит​ к​ образованию​ спаек​ и​ даже к бесплодию.​ Поэтому​ необходимо​ проводить​ обследование​ 1​ раз​ в​ год​ на​ ИППП, а​ при​ активной​ смене​ полового​ партнёра -​ еще чаще.

Эндометриоз​ и​ миома​ матки

- Эти заболевания тоже​ могут​ не​ проявляться​ в​ течение​ длительного​ времени, — разъясняет Юлия Вербовая. -​ За​ миомами​ небольших​ размеров​ рекомендуют​ наблюдение​, ​а​ большие​ узлы​ удаляют​ оперативным​ путём.​ Эндометриоз же — заболевание, ​ которое​ может​ быть​ причиной​ бесплодия​ и​ протекать​ бессимптомно, а​ диагноз​ устанавливается​ гистологически​ (чаще​ после​ лапароскопической​ операции).

Дисплазия​ шейки​ матки

- Это заболевание​ шейки​ матки, которое​ может​ перейти​ в​ онкологию​ (​рак​ шейки​ матки), поэтому​ очень​ важно​ выявить​ ее на​ ранней​ стадии, ​ когда​ применимы​ малоинвазивные​ методы​ лечения​ и​ хорошо​ помогает терапия, — рассказывает врач-гинеколог. — Дисплазия​ протекает​ бессимптомно, ​ иногда​ при​ половых​ контактах​ могут​ быть​ кровянистые​ выделения.​ Для​ выявления​ берут​ мазки для​ цитологического​ исследование​ шейки​ матки​ или​ ПАП-тест.