гинеколог без симптомов болезни
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Большинство​ гинекологических​ заболеваний​ имеют​ определенные симптомы​ (нарушения​ менструального​ цикла, боли, выделения​ и​ т.д.)​. Поэтому, когда они доставляют дискомфорт, беспокоят и мешают жить, женщина идет к врачу.

Но​ есть​ болезни, которые​ протекают​ бессимптомно. И это​ вовсе не​ значит, ​что​ они​ не​ несут​ значимого​ вреда​ здоровью​ женщины.

Разберем​ одни​ из​ самых​ частых бессимптомных женских заболеваний.

Юлия Вербовая
медицина

акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»

rody.rd2.ru/

Кисты​ яичников

​ — На​ протяжении длительного​ времени​ киста может​ никак​ себя​ не​ проявлять​ и​ быть​ «находкой»​ на​ УЗИ, — рассказала «Доктору Питеру» врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Ежемесячно​ кисты​ могут​ расти, сдавливая​ при​ этом​ здоровую​ ткань​ яичника​ или​ давить​ на​ расположенные​ рядом​ органы, ​ сосуды​ и​ нервы.​ При​ больших​ размерах​ кисты​ возможен​ разрыв​ капсулы​ кисты, ​перекрут​ кисты —​ а​ это​ уже​ острое​ состояние,  требующее​ экстренной​ госпитализации.​ Кисты​ яичников​ (исключение-​ функциональные)​ требуют​ оперативного​ лечения.​ Именно​ поэтому​ важно​ делать​ УЗИ​ органов​ малого​ таза​ 1-2​ раза​ в​ год.

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ИППП (инфекции, ​ передающиеся​ половым​ путем)

- К​ ним​ относятся​: ​хламидиоз, гонорея, трихомониаз​ и​ микроплазменная​ инфекция (вызванная​ Mycoplasma​ genitalium), — объясняет врач. -​ Чаще​ всего​ они​ протекают​ бессимптомно​ или​ с​ незначительными​ проявлениями, ​ а​ симптомы​ могут​ появиться​ только​ через​ несколько​ месяцев​ после заражения.​ При​ этом инфекция​ вызывает​ воспаление​ в​ яичниках, ​ маточных​ трубах​ и​ приводит​ к​ образованию​ спаек​ и​ даже к бесплодию.​ Поэтому​ необходимо​ проводить​ обследование​ 1​ раз​ в​ год​ на​ ИППП, а​ при​ активной​ смене​ полового​ партнёра -​ еще чаще.

Эндометриоз​ и​ миома​ матки

- Эти заболевания тоже​ могут​ не​ проявляться​ в​ течение​ длительного​ времени, — разъясняет Юлия Вербовая. -​ За​ миомами​ небольших​ размеров​ рекомендуют​ наблюдение​, ​а​ большие​ узлы​ удаляют​ оперативным​ путём.​ Эндометриоз же — заболевание, ​ которое​ может​ быть​ причиной​ бесплодия​ и​ протекать​ бессимптомно, а​ диагноз​ устанавливается​ гистологически​ (чаще​ после​ лапароскопической​ операции).

Дисплазия​ шейки​ матки

- Это заболевание​ шейки​ матки, которое​ может​ перейти​ в​ онкологию​ (​рак​ шейки​ матки), поэтому​ очень​ важно​ выявить​ ее на​ ранней​ стадии, ​ когда​ применимы​ малоинвазивные​ методы​ лечения​ и​ хорошо​ помогает терапия, — рассказывает врач-гинеколог. — Дисплазия​ протекает​ бессимптомно, ​ иногда​ при​ половых​ контактах​ могут​ быть​ кровянистые​ выделения.​ Для​ выявления​ берут​ мазки для​ цитологического​ исследование​ шейки​ матки​ или​ ПАП-тест.

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Онкологические заболевания

- Практически​ все​ онкологические​ процессы​ начинают​ себя​ проявлять, ​ когда​ лечить​ их​ крайне​ сложно, ​ а​ порой​ уже​ невозможно, — предупреждает Юлия Вербовая. — Именно​ поэтому​ проще​ предупредить заболевание​ или​ лечить​ его​ на​ ранней​ стадии, а​ для профилактики заболеваний​ и​ выявления​ их​ на​ ранних​ стадиях​ нужны​ ежегодные​ профилактические​ осмотры​ у​ гинеколога​ вне​ зависимости​ — есть​ жалобы​ или​ нет.

Ранее гинеколог Иван Комар назвал неочевидные признаки рака яичников. В группе риска — женщины с лишним весом, родами после 35 лет, ранней менопаузой и наследственностью. Так, о проблеме могут говорить частое мочеиспускание или запоры, быстрое насыщение или потеря аппетита, дискомфорт и боль в области таза.

При любых подобных явных проблемах со здоровьем у женщины, которые вызывают дискомфорт, боль и не проходят в течение двух недель, стоит обратиться за консультацией к специалисту. Опухоль может быть уже большого размера или вовлекать другие органы.

Анна Майская