Почему так популярные мифические диагнозы

Проблемы, которые перечисляются в описании диагнозов, выдуманных маркетологами — очень распространены. Симптомы общие, неспецифичные, достаточно частые. Каждый человек склонен переживать за свое здоровье, особенно, если причины недугов он не знает. Всегда возникают сомнения — «а вдруг это серьезно, я тяжело болен, и нужно серьезно лечиться?» Маркетологические «диагнозы» в этом плане удобны, они действуют как «бальзам на душу» — у меня дисбактериоз, попью пробиотики, и все пройдет.

Если вы относительно здоровый человек, но уставший от вечных дедлайнов и ненормированного графика, недосыпа и нездоровой еды, возможно, пробиотики подействуют как плацебо. Ведь дополнительно вам посоветуют пересмотреть питание, режим и образ жизни — то есть, задуматься о себе. И о чудо, выспавшись и нормально отдохнув, вы реально чувствуете, что стало лучше.

Если же симптомы, которые списывают на «авитаминоз, дисбактериоз и надпочечниковую усталость», — это на самом деле первые сигналы диабета, проблем почек или печени, вы только ухудшите свое состояние, оттягивая визит к врачу и принимая БАДы. Обсудим эти «диагнозы» подробнее — почему их не стоит себе ставить.