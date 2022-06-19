Каждый из нас периодически испытывает усталость, проблемы с пищеварением, кожей или перепады настроения. И это нормально, организм — сложная живая система, которая постоянно претерпевает целый ряд изменений. Но сегодня забота о здоровье — психическом и физическом, это не только полезное направление, но и прибыльный бизнес.
Дисбактериоз, гельминтоз, авитаминоз, зашлакованность, которая требует немедленного детокса, усталость надпочечников, сосудистая дистония — эти термины часто мелькают в блогах, посвященных ЗОЖ и продающих различные добавки. И вроде бы они заботятся о нашем здоровье, предлагают его поправить, но дело в том, что эти диагнозы — «липовые», их нет в МКБ, и официальная медицина их не лечит. Но почему же они так популярны и стоит ли их «лечить»? «Доктор Питер» обсудил этот вопрос с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Почему так популярные мифические диагнозы
Проблемы, которые перечисляются в описании диагнозов, выдуманных маркетологами — очень распространены. Симптомы общие, неспецифичные, достаточно частые. Каждый человек склонен переживать за свое здоровье, особенно, если причины недугов он не знает. Всегда возникают сомнения — «а вдруг это серьезно, я тяжело болен, и нужно серьезно лечиться?» Маркетологические «диагнозы» в этом плане удобны, они действуют как «бальзам на душу» — у меня дисбактериоз, попью пробиотики, и все пройдет.
Если вы относительно здоровый человек, но уставший от вечных дедлайнов и ненормированного графика, недосыпа и нездоровой еды, возможно, пробиотики подействуют как плацебо. Ведь дополнительно вам посоветуют пересмотреть питание, режим и образ жизни — то есть, задуматься о себе. И о чудо, выспавшись и нормально отдохнув, вы реально чувствуете, что стало лучше.
Если же симптомы, которые списывают на «авитаминоз, дисбактериоз и надпочечниковую усталость», — это на самом деле первые сигналы диабета, проблем почек или печени, вы только ухудшите свое состояние, оттягивая визит к врачу и принимая БАДы. Обсудим эти «диагнозы» подробнее — почему их не стоит себе ставить.
Надпочечники — не устают
Один из популярных диагнозов, которым объясняют постоянное недомогание, усталость и вялость — «синдром усталости надпочечников». Но ни один эндокринолог с подобным термином не знаком. Да, есть гипокортицизм, тяжелая недостаточность гормонов надпочечников, но при ней возникают выраженные, серьезные проявления. Лечить это нужно гормонами, под руководством врача.
Если же вы здоровы, надпочечники, как и сердце, легкие, печень — работают безотказно всю жизнь и им не нужен отдых, отпуск или прием БАДов. И конечно, нужно реально искать причину усталости проблем сна, нарушений пищеварения, нервозности и неопределенных недомоганий.
Мы — не пристанище для глистов
Еще один модный диагноз, под который продаются различные системы очищения организма — гельминтоз. Начнем с того, что это общее биологическое понятие, объединяющее группу болезней, вызванных паразитическими организмами. Само понятие в медицине есть, но диагноз может быть только конкретным. Если человек заражается паразитом, у него возникает целый ряд специфических и общих проявлений. Причем порой они опасны для жизни!
Скрип зубами, сухость кожи и неопределенные жалобы со стороны пищеварения — на 98% не глисты. И даже если вы попали в 2% несчастливых обладателей конкретного паразита — остриц, аскарид или даже бычьего цепня, лечить их должен инфекционист, а не продавец биодобавок.
Микрофлора — как отпечатки пальцев
Мы часто слышим известный, популярный диагноз, особенно — в педиатрии — дисбактериоз. Этим микробиологическим термином объясняют практически все проблемы детей раннего возраста: жидкий стул, кашель, сыпь на коже, плохой аппетит и даже колики. Между тем, в МКБ-10 этого диагноза нет, и не может быть в принципе. Дисбактериоз — это нарушение микрофлоры, отклонение от нормы показателей. Но тут вся загвоздка и возникает — норма, что это в отношении бактерий кишечника?
Ученые сегодня говорят о том, что состав флоры у каждого из нас уникален, как отпечатки пальцев. И двух одинаковых сочетаний бактерий кишечника быть не может. Микрофлора большинства людей — саморегулируемая система, она ежесекундно меняется. Поэтому и влезать в нее не нужно, достаточно привести в порядок свое питание. Многие проявления сразу же исчезнут.
Авитаминоз: сегодня нет цинги и бери-бери
Еще один модный диагноз, оставшийся нам в «наследство» еще со времен наших мам и бабушек — это авитаминоз. И опять же — это общий термин, отражающий полное отсутствие в организме какого-либо витамина. Если такое возникает, формируются тяжелые проявления, например, цинга при остром дефиците витамина С или болезнь бери-бери, при катастрофической нехватке витамина В1. У современных людей такого не бывает, они вполне сносно питаются в сравнении с моряками 16 века, страдавшими от цинги.
Более того, у многих нет даже полигиповитаминоза, недостаточного потребления витаминов. Нехватки если и есть, то по отдельным позициям — преимущественно, витамину Д. Но продажа витаминов — это огромная индустрия, поэтому «авитаминоз» до сих пор в ходу. При проблемах волос, кожи, стула, настроения обычно говорят — пей витамины. А правильнее — сходить к врачу, сдать анализы и исключить начало серьезных патологий.