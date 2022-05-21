Диатез: почему такой диагноз может поставить только плохой педиатр

На лице, особенно в области щек, очень много кровеносных сосудов, имеющих разный диаметр — от самых тонких до достаточно крупных. Мелкие капилляры обычно не полностью заполнены кровью и не видны под кожей, поэтому цвет лица бледно-розовый, телесного цвета. Если сосуды сужены, в спазме, в них почти не притекает кровь, тогда лицо бледнеет. Если же капилляры резко расширяются, заполняются кровью — лицо и особенно щеки — сильно краснеют. Подобное мы наблюдаем, когда дети много времени гуляют на морозе. Чтобы согреть кожу, сосуды расширяются, притекает теплая кровь.

Но если у малыша щеки покраснели внезапно, в теплом помещении, они покрылись сыпью, стали шершавыми или пятнистыми, это признак проблем в организме. Подробнее о причинах красноты щек и неправомерности диагноза «диатез» «Доктору Питеру» рассказала Шабалина Оксана Николаевна — врач аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА».