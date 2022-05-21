Диатез: почему такой диагноз может поставить только плохой педиатр

На лице, особенно в области щек, очень много кровеносных сосудов, имеющих разный диаметр — от самых тонких до достаточно крупных. Мелкие капилляры обычно не полностью заполнены кровью и не видны под кожей, поэтому цвет лица бледно-розовый, телесного цвета. Если сосуды сужены, в спазме, в них почти не притекает кровь, тогда лицо бледнеет. Если же капилляры резко расширяются, заполняются кровью — лицо и особенно щеки — сильно краснеют. Подобное мы наблюдаем, когда дети много времени гуляют на морозе. Чтобы согреть кожу, сосуды расширяются, притекает теплая кровь.
Но если у малыша щеки покраснели внезапно, в теплом помещении, они покрылись сыпью, стали шершавыми или пятнистыми, это признак проблем в организме. Подробнее о причинах красноты щек и неправомерности диагноза «диатез» «Доктору Питеру» рассказала Шабалина Оксана Николаевна — врач аллерголог-иммунолог высшей категории клиники «АБИА».
Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, взрослый и детский специалистvk.com/abia_clinika
Почему сейчас не лечат «диатезик на щечках»
Это старое название атопического дерматита, когда в педиатрии делили детей по предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Теперь этот термин не используется, и у детей покраснение щек — это проявление аллергического дерматита.
Термин устарел
Собственно сам термин «диатез» устаревший, и не относящийся к диагнозам. Это предрасположенность к определенным заболеваниям, которые могут развиваться у ребенка в разные возрастные периоды, если родители не обратят внимание на питание, уход за кожей и т.д.
Сегодня вместо термина диатез используют понятие «аномалии конституции». По сути это набор внешних признаков и особенностей реагирования детей, указывающих на возможные будущие проблемы со здоровьем.
5 причин покраснения щек у детей
Если детские щеки буквально пылают, и краснота не проходит ни на улице, ни дома — стоит искать причины. Особенно это важно, если появляется шершавость кожи, прыщики, мокнутия и корки. Среди самых вероятных проблем выделяются:
аллергия к белкам коровьего молока;
аллергия к злакам — пшеница, овес;
аллергия к белковым продуктам — яйца, мясо курицы и др.;
аллергия к гистаминолибераторам — мед, орехи, цитрусовые, шоколад, морепродукты, томаты, сыры;
контактная аллергия — контакт с клещом домашней пыли, с шерстью домашних животных, с порошком для стирки постельного белья и одежды.
Покраснение, сухость и мокнутие щек может быть временным явлением, но в любом случае — это сигнал организма о воздействии на него аллергена.
Без врача — не разобраться
Чтобы выяснить аллергены, нужно проанализировать причинно-следственную связь, обсудить это с врачом аллергологом и принять меры профилактики и лечения. Это предотвратит усиление аллергической реакции и развитие «атопического марша» у ребенка.
«Атопический марш» — это состояние, при котором пищевая аллергия по типу дерматита у детей первых двух лет жизни постепенно «переходит» в аллергические заболевания органов дыхания по типу аллергического ринита и бронхиальной астмы. Чтобы этого избежать, разрабатывают индивидуальную комплексную терапию, иммунитет ребенка постепенно перестает реагировать на аллергены.
А если это не аллергия?
Справедливости ради стоит отметить, что краснота щек типична не только аллергическим реакциям. Если у ребенка вдруг покраснели щеки, первое, что нужно сделать — измерить температуру. Нередко это первый признак лихорадки, простуды, детских инфекций. По мере того, как температур приходит в норму, краснота на щеках исчезает.
Еще одна причина окрашивания щек в малиново-красный цвет — это скарлатина. Это бактериальная детская инфекция, возникающая при заражении бета-гемолитическим стрептококком. У взрослых он бы вызвал ангину, у детей провоцирует более серьезное заболевание. Для скарлатины типична сыпь на лице и теле, лихорадка и ангина, а также окрашивание языка в малиновый цвет. Лечится антибиотиками, но важно распознать как можно раньше, примерно 10% детей могут иметь ревматические осложнения.
Духота и сухость воздуха
В холодное время года и межсезонье, когда для создания комфортной температуры в помещении используются отопительные приборы, краснота кожи на щеках у детей возможна из-з гипоксии и сухости воздуха, нарушений микроклимата в помещении. Взрослые тоже могут отмечать у себя подобные явления: есть ощущения, что щеки буквально горят, пылают, появляется зевота и сонливость, слабость.
Для решения проблемы нужно каждые 1-2 часа проветривать помещение хотя бы 5-10 минут, увлажнять воздух, используя специальные климатические установки, увлажнители или хотя бы мокрые полотенца, развешанные по батареям центрального отопления.