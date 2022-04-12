Риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний может быть выше у пациентов с определенными заболеваниями, говорится в исследовании Шэньженьского университета в Китае.
Оказалось, самый высокий риск развития гипертонии и болезней сердца — у людей, страдающих аллергией, пишет издание
Наивысший риск
Предыдущие исследования также обнаруживали связь между аллергическими заболеваниями и сердечными болезнями, но, по словам корейских ученых, она была спорной. В этой же работе гипотезу проверили на основании данных бОльшего количества участников — 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 57 лет. У каждого из них был хотя бы один вид аллергии — респираторная, пищевая или кожная.
Выяснилось, что аллергики рискуют не только стать гипертониками, но и имеют больше шансов заработать ишемическую болезнь сердца. Причем, в группе риска — пациенты с аллергией в возрасте старше 39 лет.
Ишемическая болезнь сердца — это острое или хроническое заболевание, связанное с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани сердца.
Ученые считают, что основываясь на их выводах, при обследовании пациентов с аллергией, а также — с астмой, врачи должны оценивать и сердечно-сосудистые риски.
- Надо контролировать артериальное давление и обследоваться на предмет ишемической болезни сердца, чтобы обеспечить раннее эффективное лечение пациентов, — сказал ведущий автор исследования Ян Го.
Почему аллергики в группе риска
- Мы не можем назвать точную причинно-следственную связь, но скорее всего, это связано с провоспалительными медиаторами, которые вызывают воспаление в организме, — сказал пульмонолог доктор Радж Дасгупта, доцент клинической медицины в Медицинской школе Кека в Университете Южной Калифорнии.
Воспаление — это способ организма бороться с патогенами, но сверхактивная или длительная реакция — основной фактор многих хронических заболеваний, включая диабет, высокое давление и болезни сердца.
- Антигистаминные препараты и другие лекарства, которые принимают аллергики, сужают кровеносные сосуды, что может стать причиной повышения давления и учащенного сердцебиения, — говорит Радж Дасгупта. — Ряд препаратов, которые назначают при аллергии, также могут оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему — например, стероиды.