Риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний может быть выше у пациентов с определенными заболеваниями, говорится в исследовании Шэньженьского университета в Китае.

Оказалось, самый высокий риск развития гипертонии и болезней сердца — у людей, страдающих аллергией, пишет издание CNN .

Наивысший риск

Предыдущие исследования также обнаруживали связь между аллергическими заболеваниями и сердечными болезнями, но, по словам корейских ученых, она была спорной. В этой же работе гипотезу проверили на основании данных бОльшего количества участников — 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 57 лет. У каждого из них был хотя бы один вид аллергии — респираторная, пищевая или кожная.

Выяснилось, что аллергики рискуют не только стать гипертониками, но и имеют больше шансов заработать ишемическую болезнь сердца. Причем, в группе риска — пациенты с аллергией в возрасте старше 39 лет.

Ишемическая болезнь сердца — это острое или хроническое заболевание, связанное с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани сердца.

Ученые считают, что основываясь на их выводах, при обследовании пациентов с аллергией, а также — с астмой, врачи должны оценивать и сердечно-сосудистые риски.

- Надо контролировать артериальное давление и обследоваться на предмет ишемической болезни сердца, чтобы обеспечить раннее эффективное лечение пациентов, — сказал ведущий автор исследования Ян Го.