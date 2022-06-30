Выяснилось, что пациентка взяла ночную подработку. После нее и начали появляться боли.

- Сразу стало все понятно: проблема не в терапии, а в нарушении сна, — говорит гастроэнтеролог Андрей Харитонов.

Исследования влияния сна на появление болей в животе ведутся с начала 2000-х годов.

- Подобный эффект был описан для женщин с синдромом раздраженного кишечника: по данным исследователей, боль усиливалась на следующие сутки после ночи с плохим сном, — объяснил врач Харитонов. — Далее эту закономерность установили и у людей с функциональной диспепсией.

Кстати, как выяснили ученые, боль в животе чаще всего возникает у пациентов с диспепсией — примерно в 53 процентах случаев, реже — у людей с синдромом раздраженного кишечника — в 37 процентах. При этом под расстройствами сна подразумевается не только бессонная ночь, но и частые пробуждения, и трудности с засыпанием, ночные пробуждения и ранние подъемы.

Чаще всего боль может возникнуть у:

женщин;

пожилых людей;

людей с тревожным расстройством и депрессией;

страдающих от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).

- Дело в том, что гастроэзофагеальный рефлюкс становится причиной кратковременных пробуждений во время сна, приводящие к фрагментарному сну, — предупреждает Харитонов.