Если вы долго ворочаетесь каждую ночь без сна в постели, значит, пора что-то менять. Ведь чтобы утром встать отдохнувшим и свежим, нужно вовремя лечь. А если у вас ежедневно проблемы с этим, значит, вы постоянно будете чувствовать себя измученным и уставшим.

Есть одно правило, которому нужно следовать всем, кто долго не может заснуть. По словам сомнолога Романа Бузунова, если погрузиться в сон за 15 минут не вышло — лучше встать с постели и переключиться на другие дела.