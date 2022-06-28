Если вы долго ворочаетесь каждую ночь без сна в постели, значит, пора что-то менять. Ведь чтобы утром встать отдохнувшим и свежим, нужно вовремя лечь. А если у вас ежедневно проблемы с этим, значит, вы постоянно будете чувствовать себя измученным и уставшим.
Есть одно правило, которому нужно следовать всем, кто долго не может заснуть. По словам сомнолога Романа Бузунова, если погрузиться в сон за 15 минут не вышло — лучше встать с постели и переключиться на другие дела.
Специалист уверен: ни в коем случае нельзя заставлять себя спать. Если человек полагает, будто бы от того, что он будет долго лежать и пытаться уснуть, сон все-таки рано или поздно придет — он совершает огромную ошибку. Дело в том, что когда мы стараемся заснуть даже когда не очень хочется, формируется условный отрицательный рефлекс, из-за которого кровать ассоциируется с бессонницей. Как результат — появляется страх не суметь заснуть.
Поэтому так часто все попытки победить бессонницу только ухудшают положение дел. Уже через три месяца подобных тщетных попыток заснуть ежедневно у человека развивается павловская условно-рефлекторная модель формирования бессонницы. И тогда, отмечает Бузунов в интервью изданию
Что же делать, если уснуть никак не получается? Есть железное правило: если не заснул за 15 минут — надо вставать. Лучше всего отправиться заниматься каким-нибудь монотонным делом и продолжать до тех пор, пока не захочется уснуть. Если остаться в постели — сформируется вредный рефлекс. Так что лучше перед сном пойти прибраться, погладить одежду или постирать.
Есть еще один важный момент в лечении бессонницы: очень важно всегда вставать вовремя — даже если вы легли позже обычного. Иначе собьете режим и спать потом опять не захочется. Да, вы пострадаете день от недосыпа, если поспите меньше обычного, но зато потом никаких проблем с засыпанием не будет.
Кроме того, сомнолог рекомендует людям с бессонницей отказаться от энергетиков и подружиться со спортом.
Кстати
Есть мнение, будто бы если ты мало поспал ночью — можно компенсировать недосып днем. На самом деле это не совсем так: продолжительный дневной сон не слишком полезен. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.