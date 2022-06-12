Невролог Шкаровский перечислил 7 признаков, что боль в животе вызвана расстройством психики

Откуда берется хроническая боль в животе

- Самая распространенная причина оказывается и самой сложной для понимания пациентов — это психогенная боль, — говорит Андрей Шкаровский. — На первый взгляд, такая формулировка словно говорит, что человек сам себе выдумал боль, но это совсем не так.

Боли в животе могут входить в структуру различных невротических и психотических расстройств. Тревожно-депрессивные состояния, последствия сильного стресса, посттравматическое расстройство (а вариантов исходной травмы может быть множественно) — это только часть психогенных болей.

Давайте разберем на простом примере: молодой человек в результате уличной драки получает сильный удар в живот, после которого попадает в больницу с подозрением на повреждение внутренних органов, которое вскоре было исключено хирургами.

Однако для нашего гипотетического пациента эта ситуация становится психотравмирующей и теперь он в течение года испытывает тянущие боли в животе, особенно на улице. Подобные ситуации не редкость. В таких случаях с пациентом работает не только невролог, но и врач-психиатр.