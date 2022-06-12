Невролог Шкаровский перечислил 7 признаков, что боль в животе вызвана расстройством психики

О самых распространенных неврологических источниках боли в животе, «Доктору Питеру» рассказал Андрей Шкаровский, врач-невролог КДЦ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
Врач-невролог Консультативно-диагностического центра в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова)
Откуда берется хроническая боль в животе
- Самая распространенная причина оказывается и самой сложной для понимания пациентов — это психогенная боль, — говорит Андрей Шкаровский. — На первый взгляд, такая формулировка словно говорит, что человек сам себе выдумал боль, но это совсем не так.
Боли в животе могут входить в структуру различных невротических и психотических расстройств. Тревожно-депрессивные состояния, последствия сильного стресса, посттравматическое расстройство (а вариантов исходной травмы может быть множественно) — это только часть психогенных болей.
Давайте разберем на простом примере: молодой человек в результате уличной драки получает сильный удар в живот, после которого попадает в больницу с подозрением на повреждение внутренних органов, которое вскоре было исключено хирургами.
Однако для нашего гипотетического пациента эта ситуация становится психотравмирующей и теперь он в течение года испытывает тянущие боли в животе, особенно на улице. Подобные ситуации не редкость. В таких случаях с пациентом работает не только невролог, но и врач-психиатр.
Симптомы психогенной боли в животе:
чувство жжения, покалывания, перекатывания, переполнения, раздувания, опухания;
отрыжка воздухом;
ком в горле;
нарушения сна;
чувство нехватки воздуха;
сердцебиения, внутренняя дрожь;
тревожность, страх перед тяжелым заболеванием или уверенность в его наличии, пониженное настроение, панические атаки.
Мало радости — много боли
- С депрессией история немного иная: из-за низкого уровня серотонина, который на самом деле выполняет не только функцию «гормона радости», пациенты могут ощущать многочисленные тягостные, а иногда и болезненные ощущения в животе и не только, — рассказывает эксперт. — Дело в том, что серотонин играет роль контролера избыточных сигналов в организме. Контролер не справляется, и нервные импульсы, которые вообще не должны были доходить до головного мозга и анализироваться, свободно летят из всех систем органов.
Кроме болей в животе, пациент может испытывать мышечные спазмы, шум в ушах, навязчивые мысли, мелькание мушек перед глазами. Именно по этой причине врачи часто назначают антидепрессанты (они контролируют уровень серотонина) при хронической боли в животе.
Еще одна неочевидная причина хронической боли в животе — мигрень.
- Казалось бы где мигрень, а где брюшная полость, — говорит Андрей Шкаровский. — Однако при этом заболевании боли в животе могут быть альтернативой головным болям (так называемая абдоминальная мигрень) или проявлением предвестника мигренозного приступа (ауры). Схожая ситуация и с эпилепсией, при которой судорожный припадок может начинаться с сильного дискомфорта в животе. Патологию поможет обнаружить опытный невролог.
Существуют также более приземленные причины боли в животе.
- Думаю, что многим приходилось слышать заключение от врачей, звучащее как «межреберная невралгия». Действительно раздражение межреберных нервов может быть причиной отраженной боли в животе и грудной клетке, однако далеко не всегда стоит списывать на невралгию все беды пациента. Классическая невралгия это стреляющие, иногда жгучие боли по ходу нерва, а не просто боль в области нижних отделов ребер.
Когда идти к неврологу
Что делать, если боли не проходят, а хирурги и гастроэнтерологи разводят руками со словами: «Патологии не выявлено, идите к неврологу»? Что ж, придется идти к неврологу.
- Сперва стоит понимать, что к специалисту по нервным болезням стоит идти только тогда, когда гастроэнтерологи и хирурги полностью исключили патологии брюшной полости и вы на руках имеете какой-то минимум обследований этой зоны, — говорит Андрей Шкаровский. — К сожалению, в своей практике я сталкивался со случаями направления ко мне пациентов, которых профильные специалисты даже не пальпировали (то есть не проводили осмотр живота руками), но зато выполняли УЗИ, исключали заболевания органов, видимых с помощью ультразвука, и спокойно «передавали» пациента.
Итак, вам полностью исключили все заболевания желудочно-кишечного тракта и отправляют к неврологу. Как лучше всего подготовиться к встрече?
Отметьте, чем на ваш взгляд провоцируются симптомы, что помогает с ними справиться, как давно и после чего они впервые начались.
Оформите небольшой дневник, в котором опишите несколько приступов боли.
Припомните, не страдали ли ваши ближайшие родственники какими-то хроническими заболеваниями.
Подумайте, не присутствует ли в вашей жизни длительный стрессовый фактор.
Подготовьте список препаратов, которые вы постоянно принимаете.
Грамотному врачу такой подход поможет поставить верный диагноз или, как минимум, полностью исключить патологию, связанную с его профилем.
- Боль в животе — состояние, которое требует серьезного подхода к диагностике и вышеописанные причины лишь ряд состояний в неврологии, которые эту жалобу могут вызывать, — говорит врач-невролог Андрей Шкаровский. — Но хочу успокоить: действительно серьезные причины такой боли с точки зрения врача-невролога крайне редки. Не бойтесь задавать своим лечащим врачам вопросы и получать второе мнение у других специалистов.