Почему болит живот по утрам: 10 серьезных причин

Когда мы ощущаем боль в области живота, не всегда это неприятное ощущение связано с пищеварением. Иногда это могут быть легкие мышечные спазмы, повреждения других органов, расположенных в брюшной полости или даже проблемы легких. Нередко даже сложно описать характер и силу боли, но один критерий для врача будет важен — это время возникновения неприятных ощущений. Если это утренняя боль, она может подсказать врачу возможные причины.

«Доктор Питер» совместно с гастроэнтерологом Верой Самсоновой выделили наиболее вероятные причины возникновения утренней боли в животе. Определимся, какие из проявлений опасны и требуют внимания, а какие можно устранить самостоятельно.