Почему болит живот по утрам: 10 серьезных причин

Когда мы ощущаем боль в области живота, не всегда это неприятное ощущение связано с пищеварением. Иногда это могут быть легкие мышечные спазмы, повреждения других органов, расположенных в брюшной полости или даже проблемы легких. Нередко даже сложно описать характер и силу боли, но один критерий для врача будет важен — это время возникновения неприятных ощущений. Если это утренняя боль, она может подсказать врачу возможные причины.
«Доктор Питер» совместно с гастроэнтерологом Верой Самсоновой выделили наиболее вероятные причины возникновения утренней боли в животе. Определимся, какие из проявлений опасны и требуют внимания, а какие можно устранить самостоятельно.
терапевт, гастроэнтеролог
1. Кислотный рефлюкс с изжогой
Нередко в утренние часы боль в животе возникает в результате изжоги с забросом содержимого желудка в пищевод и даже глотку. Нередко подобные проявления сопровождаются еще и жжением в глотке, неприятным привкусом, проблемами с зубами. Обычно боль при рефлюксной болезни ощущается в области подложечки, усиливается после лежания.
2. Гастрит
При воспалении в области слизистой оболочки желудка возможны неприятные ощущения по утрам, когда за ночь полость желудка полностью опорожняется и кислотное содержимое может раздражать стенки. Нередко подобные ощущения сопровождаются тошнотой, ощущением переполнения желудка и отсутствием аппетита по утрам.
3. Острый гастроэнтерит или «кишечный грипп»
Нередко у взрослых вирусные инфекции пищеварительного тракта сопровождаются болью в животе без четкой локализации. Преимущественно они концентрируются в верхней части живота выше пупка, могут сопровождаться поносом и приступами рвоты. По утрам боль может усиливаться за счет того, что ночью желудок длительно пустой и вирусы сильнее раздражают слизистые.
4. Эрозии и язвы желудка
Утренняя боль типична для язвенной болезни желудка и эрозивных процессов. Дефекты на слизистых возникают чаще всего из-за активности особых бактерий — хеликобактер пилори. Эти микробы устойчивы к действию кислоты, активно повреждают слизистую, из-за чего образуются сначала поверхностные дефекты — эрозии, а если процесс не тормозится, уже и более глубокие язвы.
5. Болезнь Крона
Воспалительный процесс при болезни Крона может провоцировать воспаление на протяжении любого отдела пищеварительной трубки от ротоглотки до прямой кишки. Нередко возникает боль по всему животу, обычно в форме спазмов или постоянных давящих ощущений. Кроме того, могут возникать запоры или они чередуются с поносами, снижается вес, возникает постоянная усталость, недомогание, слабость.
6. Запоры
Если проблемы со стулом становятся постоянными, нередко присоединяются боли в животе, спазмы, тошнота и недомогания. Боль усиливается по утрам, когда у здоровых людей формируется естественный рефлекс к дефекации. Проблемы со стулом усиливаются из-за проблем с питанием, при дефиците жидкости, малоподвижности. В основном, подобная проблема типична для пожилых людей.
7. Дивертикулы в кишечнике
В пожилом возрасте на стенках кишечника могут образовываться мешочки — дивертикулы. Они обычно выявляются на стенках толстой кишки в виде единичных элементов. Обычно дивертикулы никак себя не проявляют, но при раздражении стенок, воспалении могут возникать признаки дивертикулита. Формируется утренняя боль в области живота, преимущественно по левой стороне, повышается температура, может возникать тошнота. В редких случаях необходима помощь хирургов с удалением дивертикулов.
8. Панкреатит
Воспалительный процесс в области поджелудочной железы развивается из-за проблем с желчным пузырем, избытка алкоголя, жирной пищи, лишнего веса и других патологий. Острый приступ возникает внезапно, ночью или ранним утром и проявляется внезапной, резкой болью в области верхней части живота, ближе к левым ребрам. Кроме того, на фоне боли возникает мучительная тошнота с рвотой.
9. Проблемы желчного пузыря
Похожим образом себя проявляет холецистит, он провоцирует боль в животе, под ребрами, в верхней части, но преимущественно справа. Нередко боль возникает в форме желчной колики, формируется внезапно, на фоне плотного ужина, избытка жирной пищи, алкоголя. Боль может возникать утром, натощак или сразу после завтрака. Приступ дает острую боль, простреливающую в плечо, отдающую в бока. Дополнительно возможна рвота, снижение давления.
10. Воспаление придатков
Боль в утренние часы в области низа живота может быть признаком воспалительных поражений в области половых органов. Возможны воспалительные процессы яичников и фаллопиевых труб, матки и мочевого пузыря. Помимо боли возникают также лихорадка, выделения из половых путей, тошнота. Нередко проблемы сочетаются с нарушениями мочеиспускания и дефекации. На фоне опорожнения пузыря или кишки боль усиливается.