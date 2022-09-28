В нашем теле все взаимосвязано. Именно поэтому так важно следить за своим здоровьем: если не лечить одни хвори, то по принципу домино могут дать о себе знать и другие болезни. Причем порой эти цепочки могут быть довольно неожиданными.

Например, знали ли вы, что больной зуб может вредить вашим почкам? О том, почему так происходит и какие еще болезни могут разрушать орган, рассказывает уролог Евгений Реут.