В нашем теле все взаимосвязано. Именно поэтому так важно следить за своим здоровьем: если не лечить одни хвори, то по принципу домино могут дать о себе знать и другие болезни. Причем порой эти цепочки могут быть довольно неожиданными.
Например, знали ли вы, что больной зуб может вредить вашим почкам? О том, почему так происходит и какие еще болезни могут разрушать орган, рассказывает уролог Евгений Реут.
Врач-уролог, андролог, репродуктолог, врач-хирург Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), член Российского общества урологов
- Спровоцировать заболевание почек могут как внешние, так и внутренние факторы. К последним, например, относятся болезни, которые на первый взгляд никакого отношения к этому органу не имеют.
Однако если их долго игнорировать или лечить неправильно, то можно довести ситуацию до сбоя в работе внутренних систем организма. А это уже приводит к различным нарушениям функций почек, причем иногда эти нарушения переходят в хроническую форму.
К хроническим эндокринным заболеваниям, дающим со временем осложнения на почки, относится сахарный диабет. Дело в том, что этот недуг нередко сопровождается сосудистыми осложнениями. К ним относится и диабетическая нейропатия, которая развивается у 30-40% больных сахарным диабетом 1 и 2 типа в течение 10-15 лет с начала основного заболевания
Диабетическая нефропатия — это патологические изменения в почках, вызванные метаболическими и гемодинамическими нарушениями при сахарном диабете.
Главную роль в развитии патологии играет повышенный уровень сахара в крови (гипергликемия), что постепенно приводит к уплотнению ткани почек, перерождению ее в соединительную, и в конечном итоге к хронической почечной недостаточности.
На ранних стадиях диабетическая нефропатия проходит незаметно, и выявить неполадки в работе органа можно только по наличию в крови белка — альбумина. Поэтому пациентам с сахарным диабетом рекомендуется периодически проходить исследования крови на этот показатель.
Причиной почечной недостаточности может стать еще одно хроническое заболевание метаболического характера — подагра. Эта болезнь появляется из-за сбоя в обмене веществ, при подагре у человека в суставах и почках появляются отложения мочевой кислоты.
В медицине существует такое понятие как «подагрическая нефропатия», включающее в себя различные формы поражения почек, вызванные нарушениями пуринового обмена и другими метаболическими и сосудистыми изменениями, свойственными подагре. Почечные заболевания развиваются у 30–50% больных подагрой.
Плохо отражается на почках также атеросклероз — распространенное в пожилом возрасте заболевание, связанный с повышенным уровнем холестерина в крови.
Когда холестериновые бляшки скапливаются на стенках почечной артерии, кровоток сужается, развивается стеноз. На фоне этого почка со временем становится меньше и перестает справляться со своими функциями.
Примерно у каждого четвертого пациента с диагностированным атеросклерозом в течение 10 лет развивается атеросклероз почечной артерии и почечная недостаточность
Надо помнить, что и более распространенные болезни могут нанести удар по работе почек. Любые не до конца вылеченные или хронические инфекционные заболевания верхних дыхательных путей (синусит, гайморит), горла (тонзиллит) и даже запущенный кариес, при определенных условиях, могут стать причиной воспаления почек.