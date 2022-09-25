Без голодовок и тренировок: 6 простых способов быстро сжечь лишний жир

Нет волшебной таблетки, которая помогла бы раз и навсегда избавится от лишних килограммов. Нет диеты, которая помогла бы вам оставаться стройным всегда — только если вы не будете соблюдать ее до конца своих дней. Поэтому если вы хотите постоянно быть в форме, гораздо лучше привить себе несколько полезных привычек и придерживаться их постоянно, а не от случая к случаю.

И не ждите, что похудеете моментально. Вы долго набирали вес и долго придерживались весьма вредных привычек в питании — теперь и вам, и вашему телу нужно время, чтобы перестроится. Однако если вы начнете уже сейчас, то потом будете благодарны себе за результат.

Итак, вот несколько советов, которые помогут добиться устойчивого результата.