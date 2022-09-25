Без голодовок и тренировок: 6 простых способов быстро сжечь лишний жир

Нет волшебной таблетки, которая помогла бы раз и навсегда избавится от лишних килограммов. Нет диеты, которая помогла бы вам оставаться стройным всегда — только если вы не будете соблюдать ее до конца своих дней. Поэтому если вы хотите постоянно быть в форме, гораздо лучше привить себе несколько полезных привычек и придерживаться их постоянно, а не от случая к случаю.
И не ждите, что похудеете моментально. Вы долго набирали вес и долго придерживались весьма вредных привычек в питании — теперь и вам, и вашему телу нужно время, чтобы перестроится. Однако если вы начнете уже сейчас, то потом будете благодарны себе за результат.
Итак, вот несколько советов, которые помогут добиться устойчивого результата.
Ешьте листовую зелень каждый день
Если вы хотите быть стройным, вовсе не значит, что теперь придется забыть совсем о фастфуде или сладостях. Просто есть их стоит не так часто — не каждый день и в умеренных количествах.
А вот листовую зелень лучше добавлять в свое меню ежедневно. Особенно, если вы боретесь с жирком на животе. Зачастую речь идет о висцеральном жире, который находится глубоко внутри живота и окружает ваши органы.
Справится с ним помогут капуста, руккола, шпинат. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного
Листовые овощи отлично подходят для худеющих еще и из-за своей низкокалорийности — всего 15-20 калорий в среднем на 100 грамм. А еще в них много нерастворимой клетчатки, фолиевой кислоты, витаминов К и С, магния.
Наливайте самый большой стакан кофе
Для некоторых эта привычка может оказаться весьма приятной. Если вы по каким-то причинам полагаете, будто бы кофе — это абсолютное зло, то спешим развеять стереотипы. Кофеин не только дает энергию и повышает давление, но еще и ускоряет метаболизм.
Авторы исследования, опубликованного в
Тут главное не перебарщивать и не добавлять в кружку сахар, сливки или сироп.
Пейте зеленый чай
Еще один отличный напиток на замену любимым сладким лимонадам — зеленый чай. В нем и кофеин есть, а еще катехин со сложным названием галлат эпигаллокатехина. Он, как
Сочетайте углеводы с белками
Некоторые люди считают углеводы главными виновниками лишнего веса, однако на самом деле это не так: без углеводов никакой сытости и энергии не будет. Чтобы обрастать не жиром, а мышцами, приучите себя сочетать в каждом приеме пище углеводы с белками.
Белки долго перевариваются, что усиливает чувство сытости — а значит, соблазн переесть будет меньше. Кроме того, белок мешает углеводам быстро превратиться в глюкозу, что защищает от резких скачков сахара в крови.
Кроме того, именно белок — строительный материал для мышц. Чем больше мышц, тем больше ваше тело сжигает калорий — даже в состоянии покоя.
Пейте достаточно воды
Если многочисленные призывы врачей пить достаточно воды еще не убедили вас в том, что это действительно важно для здоровья, обратите внимание на то, что и для похудения эта привычка может оказаться очень кстати.
Во-первых, если вы пьете достаточно воды, съесть вы сможете меньше. Дело в том, что иногда жажду мы принимаем за голод. И речь не о том, чтобы пить воду вместо полноценного приема пищи — речь о том, чтобы не забывать пить на протяжении дня и не переедать благодаря этому.
Кроме того, вода ускоряет обмен веществ. Это подтвердили авторы исследования, опубликованного в
Сколько же воды примерно надо пить? Базовая или минимальная потребность жидкости — это 30 мл на 1 кг массы тела в сутки.
Отказывайтесь от мяса один раз в неделю
Слишком большое количество мяса в рационе может навредить здоровью. При этом совсем без мяса тоже тяжело — именно в нем есть незаменимые для человека аминокислоты. Отличным решением проблемы может стать привычка раз в неделю устраивать себе день без мяса. В этот день отдайте предпочтение овощам.