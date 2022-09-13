Вареный картофель, особенно, в «мундире», полезен для здоровья. Его можно есть и диабетикам, и следящим за весом. Это блюдо рекомендуют включать в рацион и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.
В одной средней запеченной в кожуре картофелине содержится 941 мг калия. Это 20% от суточной нормы важнейшего для сердца минерала. Ученые выяснили, что даже незначительное увеличение количества калия в пище может предотвратить опасные заболевания.
Кроме того, картошка прекрасно усваивается, у нее высокий индекс сытости. И, увы, на ней очень легко потолстеть. Даже если вы едите ее только в вареном виде и категорически отказываетесь от мега-калорийных фри и пюре.
В каком виде есть картошку
- Просто вареный картофель, без добавок, вполне может быть частью полезной диеты, —
Эксперт по правильному и полезному питанию предупреждает, что картошка в горячем виде — не самый лучший вариант для тех, кто следит за весом.
- Не надо есть горячий картофель, дайте ему остыть до комнатной температуры, — рассказала врач. — В этом случае часть крахмала превратится в так называемый ретроградный крахмал — свою устойчивую форму, и уровень глюкозы в крови подскочит не так сильно.
По словам эксперта, свойства ретроградного — устойчивого — крахмала похожи на те, что есть у полезных пищевых волокон. Он ферментируется в толстом кишечнике и дает почву для роста полезных бактерий.
- Иногда картофель себе можно позволить — в вареном виде, охлажденном и без каких-либо добавок и приправ, — говорит врач-эндокринолог.
Ранее врач-диетолог дала совет — холодная картошка может избавить от вздутия живота и повышенного газообразования.
Если картошку не варить, а жарить
В порции картофеля фри калорий примерно как в «бигмаке» — под 600.
Калорий картофельному пюре добавляют молоко и сливочное масло.
Драники становится вредным для худеющих блюдом из-за добавления муки и масла.
- Переизбыток жирного, соленого, жареного увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и сахарного диабета, не считая удара по печени и почкам, — поясняет врач-эндокринолог. — Жареный картофель, особенно фри, очень плохо отражается на коже лица. И есть научные данные, что ослабляет внимание и память.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что будет, если есть картошку каждый день.
Соблюдая вышеперечисленные правила — исключить жареный картофель и пюре, есть его в кожуре — и только в остывшем виде, то вполне реально защититься от рака, избежать гипертонии, инсульта и ожирения. Главное правило тут — вписывать любое блюдо из картофеля в свою дневную норму калорий.