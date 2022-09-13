Вареный картофель, особенно, в «мундире», полезен для здоровья. Его можно есть и диабетикам, и следящим за весом. Это блюдо рекомендуют включать в рацион и тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний.

В одной средней запеченной в кожуре картофелине содержится 941 мг калия. Это 20% от суточной нормы важнейшего для сердца минерала. Ученые выяснили, что даже незначительное увеличение количества калия в пище может предотвратить опасные заболевания.

Кроме того, картошка прекрасно усваивается, у нее высокий индекс сытости. И, увы, на ней очень легко потолстеть. Даже если вы едите ее только в вареном виде и категорически отказываетесь от мега-калорийных фри и пюре.