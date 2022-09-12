«Что со мной не так?» — этот вопрос, наверное, рано или поздно задает себе каждая женщина. Особенно, если у нее не клеится личная жизнь или не удается добиться расположения конкретного мужчины, на которого она положила глаз.
Есть и такие, кто уже не знает что и думать, кого винить: что бы они не делали, на них будто шапка-невидимка — мужчины их не замечают. Даже если и получается начать отношения, то они очень быстро прекращаются. И вроде бы объективных причин для такой несправедливости нет.
Практикующий психолог, гипнотерапевт, президент Регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи» (Мурманск)
- Например, в компании к остальным девушкам мужчины проявляют интерес, и только к ней одной — нет. При этом внешность и внутренние душевные качества, материальное положение, профессия у «невидимки» часто ярче и привлекательней, чем у многих других. Некоторые в таких случаях говорят про самооценку. И они в чем-то правы.
Раз за разом оставаясь обесцененной и незамеченной, такая женщина все больше убеждается в том, что с ней что-то не так. Со временем ее начинают посещать и все чаще тревожить печальные мысли: что-то не так с моей внешностью, с материальным положением, с манерой одеваться, со стилем общения, с кругозором, и снова — со внешностью, с фигурой, волосами, возрастом и так далее. От этого круговорота сложно избавиться, а ведь он сильно отравляет жизнь, — описывает проблему психолог Инна Воронова.
Почему у других получается, а у меня — нет?
И хотя, казалось бы, у некоторых девушек с внешностью или стилем дела обстоят хуже, чем у вас, но они умудряются создавать и развивать личные отношения, быть любимыми, любить и образовывать семьи. Что же в них есть такого, и чего не хватает вам? Или что такого есть в вас, чего нет у них?
- Это хорошие, правильные вопросы. И они могут привести к более серьезным размышлениям. Например, можно поставить более общий вопрос: «Почему у одних женщин ничего не получается, несмотря на то, что у них есть для этого все возможности?» После анализа подобных ситуаций можно придти к выводу, что за всеми этими неудачами стоит страх — страх во всем его разнообразии, — считает Инна Воронова.
Психолог назвала возможные страхи, которые могут стать причиной «невидимости» женщины:
Страх обидеть;
Страх ошибиться;
Страх оказаться неудачницей;
Страх наказания;
Страх обесценивания;
Бессознательный страх близких отношений. Причин, чтобы он возник, может быть множество. Как пример — страх перемен. Если вы начнете строить отношения с мужчиной, придется поменяться самой и поменять свою жизнь, а любые перемены всегда пугают;
Страх растворения или поглощения. Если вы подпустите мужчину слишком близко, он может вас подавить, «растворить в себе», и вас больше не будет как личности;
Страх потерять. Пока у вас нет любимого человека, вы его и не потеряете;
Страх быть нелюбимой или брошенной. Отсутствие близкого человека гарантирует, что вас не бросят и не разлюбят.
Как поясняет Инна Воронова, у всех этих страхов свои истоки и причины. Не всегда они появляются вместе с негативным жизненным опытом — какие-то из них мы получаем еще в детстве, иногда от самых близких и любящих людей. При этом они имеют свойство транслироваться и считываться окружающими, причем совершенно на бессознательном уровне.
- Но здесь есть один интересный, важный момент. Существует определенная, вырабатываемая организмом защита от страха (так как постоянно бояться бывает мучительно и невыносимо) — это злость. И вот бессознательные страхи и злость создают вокруг человека некий «купол», который как бы предупреждает окружающих «Не подходи ко мне!». А так как большинство людей не склонны к преодолению трудностей и к анализу их причин, им подсознательно гораздо проще просто оставить такого человека незамеченным. Это тот вариант, когда образуется та самая «шапка-невидимка», — объяснила психолог.
А что делать?
Для преодоления страхов, которые мешают построить личную жизнь, от женщины может потребоваться достаточное упорство и, главное, большое желание проработать их с опытным специалистом. Но такая терапия, по словам психолога, почти всегда дает положительный результат.