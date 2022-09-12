Почему у других получается, а у меня — нет?

И хотя, казалось бы, у некоторых девушек с внешностью или стилем дела обстоят хуже, чем у вас, но они умудряются создавать и развивать личные отношения, быть любимыми, любить и образовывать семьи. Что же в них есть такого, и чего не хватает вам? Или что такого есть в вас, чего нет у них?

- Это хорошие, правильные вопросы. И они могут привести к более серьезным размышлениям. Например, можно поставить более общий вопрос: «Почему у одних женщин ничего не получается, несмотря на то, что у них есть для этого все возможности?» После анализа подобных ситуаций можно придти к выводу, что за всеми этими неудачами стоит страх — страх во всем его разнообразии , — считает Инна Воронова.

Психолог назвала возможные страхи, которые могут стать причиной «невидимости» женщины:

Страх обидеть; Страх ошибиться; Страх оказаться неудачницей; Страх наказания; Страх обесценивания; Бессознательный страх близких отношений. Причин, чтобы он возник, может быть множество. Как пример — страх перемен. Если вы начнете строить отношения с мужчиной, придется поменяться самой и поменять свою жизнь, а любые перемены всегда пугают; Страх растворения или поглощения. Если вы подпустите мужчину слишком близко, он может вас подавить, «растворить в себе», и вас больше не будет как личности; Страх потерять. Пока у вас нет любимого человека, вы его и не потеряете; Страх быть нелюбимой или брошенной. Отсутствие близкого человека гарантирует, что вас не бросят и не разлюбят.

Как поясняет Инна Воронова, у всех этих страхов свои истоки и причины. Не всегда они появляются вместе с негативным жизненным опытом — какие-то из них мы получаем еще в детстве, иногда от самых близких и любящих людей. При этом они имеют свойство транслироваться и считываться окружающими, причем совершенно на бессознательном уровне.