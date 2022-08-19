- Очень большую роль в этой истории играет самооценка , — говорит психолог Галина Охотникова. — Она формируется еще в детстве, когда хвалят за успехи, или наоборот ругают за неудачи.

В итоге, во взрослом возрасте мы получаем человека с адекватной, завышенной или заниженной самооценкой. Если самооценка адекватная — значит, что все будет в порядке, человек идет своим путем, и живет в мире и согласии, принимает все ситуации и правильно их оценивает.

- Такие женщины чаще всего выбирают себе в партнеры людей, похожих на себя — с адекватной самооценкой, — объяснила Галина Охотникова.

А если с самооценкой не все в порядке? Тогда может быть несколько вариантов развития событий.