Психолог Лабковский рассказал, как пережить 4 кризиса, разрушающих отношения

Мы столько лет вместе, а в ЗАГС не торопимся

С точки зрения психологии любое изменение статуса влечет за собой кризис. И даже если этот статус фактически ничего не меняет, сам переход на другой уровень уже приводит к изменениям каждого из партнеров. Так, для кого-то может быть крайне важен штамп в паспорте, а другой не видит в этом ценности. Или же один из пары уже готов к детям, а другой уверен, что в его жизни ребенку пока что точно не место.

Как решать

В любой ситуации насилие неприемлемо. Вы не должны уговаривать своего партнера на брак или же на то, что вам надо как можно скорее стать родителями. Вам нужно проделать серьезную работу над собой, чтобы принять позицию партнера как константу.

Ответьте себе на вопрос: готовы ли вы жить без штампа в паспорте всегда? Не надо надеяться на «авось одумается», это только будет провоцировать манипуляции и ссоры. Если желание быть с этим человеком пересиливает, то вы найдете способ, как сохранить отношения. Если нет — то стоит задуматься над тем, чтобы искать другого партнера, а не тянуть кота за хвост.