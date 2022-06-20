Психолог Лабковский рассказал, как пережить 4 кризиса, разрушающих отношения

Все отношения в начале похожи чуть ли не на романтичную сказку: цветы, свидания, трогательные сообщения, потом — признание в любви и клятвы, что вы вместе навсегда. Это — нормальный процесс, ведь влюбленные так сильно увлечены друг другом, что не замечают недостатков партнера. Или же попросту их идеализируют.
Но проходит время, чувства немного остывают, пелена спадает с глаз и начинаются первые ссоры, скандалы, попытки донести до партнера свою точку зрения. И вот, когда вы в очередной раз расходитесь во мнении, кто-то не выдерживает и говорит: «Все, нам надо расстаться».
Не стоит рвать отношения сразу, говорит психолог Михаил Лабковский. Возможно, причина ваших ссор — закономерный и предсказуемый кризис, который можно преодолеть.
«С точки зрения системной семейной психотерапии любая семейная пара — это система, которая меняется и расширяется с появлением каждого нового члена. Проходить кризисы как пара, вместе, совершенно нормально, вне зависимости от того, какая форма отношений именно у вас. Давайте разбираться с этими кризисами», — говорит психолог.
Мы начали жить вместе и все стало совсем не так
Партнеры могут столкнуться с кризисом совместного проживания. Два человека привыкли к определенному быту, который теперь надо делить с другим. А это значит, что нужно подстроиться под привычки, касающиеся не только ведения хозяйства, но и многих других аспектов. Например, в фантазиях одного партнера совместная жизнь — это кино после работы и походы в ресторан каждую пятницу, а другой хочет поиграть в компьютер, а пару раз в неделю вообще провести вечер в полном одиночестве.
Как решать
Здесь важны два аспекта:
диалог;
возможность удовлетворить свои потребности без партнера.
Например, вы можете ходить в ресторан в одиночестве, или же взять с собой маму/подругу, если этот ритуал так важен для вас. Или же если вы любите активный отдых, а партнер предпочитает по субботам лежать на диване, то здесь тоже важно делать так, чтобы все остались довольны. Как только вы научитесь делать то, что вы хотите без партнера и упреков, отношения выйдут на новый уровень. Помните: стопроцентные совпадения в хобби и характерах бывают только в сериалах.
Мы столько лет вместе, а в ЗАГС не торопимся
С точки зрения психологии любое изменение статуса влечет за собой кризис. И даже если этот статус фактически ничего не меняет, сам переход на другой уровень уже приводит к изменениям каждого из партнеров. Так, для кого-то может быть крайне важен штамп в паспорте, а другой не видит в этом ценности. Или же один из пары уже готов к детям, а другой уверен, что в его жизни ребенку пока что точно не место.
Как решать
В любой ситуации насилие неприемлемо. Вы не должны уговаривать своего партнера на брак или же на то, что вам надо как можно скорее стать родителями. Вам нужно проделать серьезную работу над собой, чтобы принять позицию партнера как константу.
Ответьте себе на вопрос: готовы ли вы жить без штампа в паспорте всегда? Не надо надеяться на «авось одумается», это только будет провоцировать манипуляции и ссоры. Если желание быть с этим человеком пересиливает, то вы найдете способ, как сохранить отношения. Если нет — то стоит задуматься над тем, чтобы искать другого партнера, а не тянуть кота за хвост.
Мы ждем ребенка, но ссориться стали чаще и сильнее
Беременность и роды — новый этап для семьи, который сильно меняет каждого из его членов. В этот период обычно действуют те сценарии и установки, которые господствовали у ваших родителей. Например, если вашего мужа воспитывали оба родителя, то он с готовностью возьмет на себя обязанности отца. Если же только одна мама, то здесь уже будет тяжелее.
Меняется и поведение беременной женщины. Однако никто не должен терпеть ее истерики и крики на пустом месте, даже учитывая то, что «это все гормоны».
Как решать
Семья должна научиться быть командой. И у этой команды сейчас новый проект — рождение ребенка. Обязанности должны распределяться так: «С каждого — по способностям, каждому — по потребностям». А для этого нужны переговоры.
Мужчина и женщина должны объединиться, выслушивать друг друга, но при этом понимать, что партнеру тоже сейчас нелегко. Любая манипуляция будет разрушать команду и сам принцип содействия. Многие родителя проживают в это время и личный кризис, когда начинается выгорание. Всегда помните об этом, когда захотите в очередной раз в чем-то обвинить партнера.
Мы по-разному хотим воспитывать ребенка
В семье появился новый человек, который так быстро растет! Сначала детский сад, потом школа. У него появляются оценки, хобби, друзья, на все уже есть свое мнение. Как правильно кормить, где одевать, сколько денег давать с собой, на какие кружки его водить? Худшее, что может произойти — это если каждый будет воспитывать ребенка по-своему. Например, мама не разрешает есть конфеты до обеда, а папа всегда дает добро.
Как решать
В воспитании люди бессознательно руководствуются своим детским опытом. Они будут вести себя с ребенком ровно также, как с ними вели себя их родители. И тут важно помнить: вы одна команда. И в нее теперь входит еще один человек — ваш ребенок.
Не надо спрашивать совета у бабушек и дедушек, которые «точно знают, как лучше». Попытайтесь найти те точки соприкосновения, благодаря которым вы будете видеть одну общую задачу. И не забывайте спросить самого ребенка, конечно же. Например, папа хочет отдать сына на футбол, мама — на плавание, а сам мальчик хочет играть в хоккей. Тут выбор секции очевиден, разве нет?