Как понять, что вы играете роль жертвы в повседневной жизни? Проявления синдрома жертвы будут видны в том, как вы реагируете на сложности, неприятности, испытания и болезни, а в отношениях — как противостоите абъюзу, хамству, негативу, обвинениям.
Продолжать быть жертвой — прямая дорога к несчастливым отношениям, неврозам, проявлению самых разных болезней, даже алкоголизму.
Диагностика синдрома жертвы
Если вас всерьез беспокоит вопрос вашей психической стабильности, надо понимать, что для выхода из состояния жертвы требуется масштабное изменение психических реакций и поведения. Но главное — начать движение в этом направлении. И понять — на самом ли деле вам нужна помощь?
Тест для определения — жертва вы на самом деле или вам только так кажется, подготовила психотерапевт.
- Жертвам изменяют, не доплачивают, пользуются, на жертв орут начальники, у жертв нет личных границ и нет сепарации от внешнего мира или родителей, у жертв много психосоматики и других неврозов, — говорит врач-психиатр, психотерапевт Анна Дусалиева. — Что с этим делать? Идти на психотерапию. Выявить и осознать патологический сценарий поведения жертвы и переформатировать «базовые настройки».
Абсолютно любая «жертва» способна в итоге изменить свою жизнь и взять ответственность на себя. Вопрос желания и готовности. Исключительно!
А чтобы окончательно понять для себя, не занимаете ли вы позицию вечной жертвы, пройдите простой тест. Только отвечайте честно!
Жертва в отношениях — как понять?
- Только поняв, что у вас ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, вы сможете с ней справиться, — уверен и психолог Михаил Лабковский. — Очень многие жертвы не находят в себе сил дойти до терапевта, потому что им кажется так: если это ОНИ лечат голову, значит, ВИНОВНЫ ИМЕННО ОНИ. А не тот урод, который поднимает на них руку, орет и ругается. Но это замкнутый круг: если вы жертва, то только ВЫ сможете это исправить. И работа с ситуацией, к сожалению, потребует ВАШИХ усилий, а не усилий того, кто причиняет вам боль. Это ни в коем случае не делает вас виноватыми. Потому что жертвой вы стали НЕ ДОБРОВОЛЬНО.
Обычно жертвами становятся дети агрессивных родителей. Или родителей, которые на глазах у детей устраивали разборки между собой. Никто не выбирал такого детства. Никто не просил для себя травмирующего опыта, чтобы однажды жертвой стать. Но увы, если вы не решите проблему — никто её не решит. А это значит, что, уйдя от одного психопата, вы непременно встретите следующего.
Дорогие друзья, сделайте ПЕРВЫЙ ШАГ навстречу свободе. Для большинства жертв лучшее решение — это серьезная терапия в кабинете психолога. Но надо с чего-то начать. Понять и распознать (а может быть, даже РЕШИТЬ) проблему, которая не позволяет вам жить свободно.