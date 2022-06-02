- Только поняв, что у вас ЕСТЬ ПРОБЛЕМА, вы сможете с ней справиться, — уверен и психолог Михаил Лабковский. — Очень многие жертвы не находят в себе сил дойти до терапевта, потому что им кажется так: если это ОНИ лечат голову, значит, ВИНОВНЫ ИМЕННО ОНИ. А не тот урод, который поднимает на них руку, орет и ругается. Но это замкнутый круг: если вы жертва, то только ВЫ сможете это исправить. И работа с ситуацией, к сожалению, потребует ВАШИХ усилий, а не усилий того, кто причиняет вам боль. Это ни в коем случае не делает вас виноватыми. Потому что жертвой вы стали НЕ ДОБРОВОЛЬНО.

Обычно жертвами становятся дети агрессивных родителей . Или родителей, которые на глазах у детей устраивали разборки между собой. Никто не выбирал такого детства. Никто не просил для себя травмирующего опыта, чтобы однажды жертвой стать. Но увы, если вы не решите проблему — никто её не решит. А это значит, что, уйдя от одного психопата, вы непременно встретите следующего.

Дорогие друзья, сделайте ПЕРВЫЙ ШАГ навстречу свободе. Для большинства жертв лучшее решение — это серьезная терапия в кабинете психолога. Но надо с чего-то начать. Понять и распознать (а может быть, даже РЕШИТЬ) проблему, которая не позволяет вам жить свободно.