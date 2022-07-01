«Будь нормальным»: верный признак, что вам попался плохой психолог

В последние годы люди все чаще и чаще говорят о важности ментального здоровья. Не удивительно, что и психологов с каждым годом становится все больше и больше. Особенно это заметно в социальных сетях: там куда ни глянь — везде специалисты, готовые рассказать, как правильно жить эту жизнь.
Однако как все-таки среди такого многообразия найти действительно профессионального психолога, который сможет помочь, а не ухудшит положение дел? Об этом рассказывает известный психолог Михаил Лабковский.
В первую очередь можно обращать внимание на наличие диплома и других сертификатов, подтверждающих наличие профильного образования. Кроме того, отмечает Лабковский, важно обращать внимание на то, использует ли специалист следующие фразы:
нормально / ненормально;
«настоящая женщина» / «настоящий мужчина»;
«женщинам свойственно», «мужчина обязан».
По мнению Лабковского, если психолог может назвать какие-то четкие качества, которыми в обязательном порядке должен обладать человек в зависимости от его пола, возраста и социального статуса — то он специалист весьма сомнительного качества. Дело в том, что на самом деле шкала психологической нормы огромная. Поэтому фразы в духе «любая настоящая дама очень хочет подчиняться кому-то» — это сигнал, что, как заявил Лабковский
Общение с такими специалистом может быть опасно — ведь многие люди и так постоянно страдают от ощущения собственной «неправильности». Однако на самом деле сверять свою личность с перечнем гендерных характеристик, выданных интернет-экспертом — очень вредно.
Психолог, психотерапевт, психиатр
Но как понять, кто именно вам нужен: психолог, психотерапевт или психиатр? Разберемся, кто из них чем конкретно занимается.
Психиатр – это специалист, который проводит диагностику психических расстройств и назначает терапию в зависимости от диагноза. Нередко для лечения этот врач использует медикаменты.
Психолог — это специалист, получивший подготовку в области практической психологии. Он — не медик! Психологи работают со здоровыми людьми, и, как правило, консультирует их по отдельным направлениям.
Психотерапевтом может быть и психиатр, и психолог. Психотерапевт — это специалист, который получил дополнительное последипломное образование и получил знания о психотерапевтическом лечении.
Подробнее на эту тему читай ЗДЕСЬ.