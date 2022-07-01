«Будь нормальным»: верный признак, что вам попался плохой психолог

В первую очередь можно обращать внимание на наличие диплома и других сертификатов, подтверждающих наличие профильного образования. Кроме того, отмечает Лабковский, важно обращать внимание на то, использует ли специалист следующие фразы:

нормально / ненормально;

«настоящая женщина» / «настоящий мужчина»;

«женщинам свойственно», «мужчина обязан».

По мнению Лабковского, если психолог может назвать какие-то четкие качества, которыми в обязательном порядке должен обладать человек в зависимости от его пола, возраста и социального статуса — то он специалист весьма сомнительного качества. Дело в том, что на самом деле шкала психологической нормы огромная. Поэтому фразы в духе «любая настоящая дама очень хочет подчиняться кому-то» — это сигнал, что, как заявил Лабковский в своем телеграм канале , дипломом такого психолога можно «разве что заварочный чайник прикрывать».

Общение с такими специалистом может быть опасно — ведь многие люди и так постоянно страдают от ощущения собственной «неправильности». Однако на самом деле сверять свою личность с перечнем гендерных характеристик, выданных интернет-экспертом — очень вредно.